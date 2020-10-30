Тупицкий отрицает, что общался с Зеленским о сложившейся ситуации: "Разговоров с президентом не было"

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявил, что не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским по антикоррупционному законодательству.

"По антикоррупционному законодательству разговоров с президентом не было", - заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, добавив, что в целом не общался на текущей неделе с главой государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что ранее собрание судей КС поручило ему обсудить с Зеленским факты давления на судей.

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"Встреча должна была состояться в четверг или пятницу", - объяснил Тупицкий.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила: Зеленский уже разговаривал с Тупицким - все решения были приняты с учетом этих переговоров.