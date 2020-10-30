Решение КС не способствует преодолению коррупции и является давлением на все антикоррупционные органы, - САП

Решение Конституционного Суда Украины об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства свело на нет большую часть работы антикоррупционных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу САП, об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Это решение КС не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников. Решение КС является давлением на все антикоррупционные органы. И перечеркивает все достижения и победы в борьбе с этим негативным проявлением в украинском обществе. Эти решения не шаг, и даже не два шага назад", - говорится в сообщении.

По словам Грищука, решением КС наносится существенный удар по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений и существенно усложняется оперативное выявление соответствующих фактов и их фиксация.

"Признание неконституционной статью 366-1 УК Украины свело на нет большую часть работы антикоррупционных органов", - подчеркнул Грищук.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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