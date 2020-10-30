Судья КС Слиденко заявил, что подал в отставку: "7 октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. 8 октября я написал заявление"

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко еще 8 октября написал заявление о своей отставке. Заявление находится в Конституционном Суде.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, заявление об отставке было написано еще 8 октября.

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"Седьмого октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. Восьмого октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давление на суд. - Ред.). Оно находится в суде, его должен рассматривать суд", - рассказал он.

В то же время Слиденко отказался рассказывать, кто ему звонил и оказывал давление.

"Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента... то я не имею права быть в этом органе (КС. - Ред.)", - цитирует Слиденко Интерфакс-Украина.

"Законодатель должен не распускать Конституционный Суд, а внести изменения в законодательство", - сказал Слиденко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он также высказал убеждение, что ситуация вокруг соответствующего решения КС инспирирована извне, в том числе Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК). "Мое личное мнение заключается в том, что ситуация искусственно инспирирована... никакой угрозы антикоррупционному законодательству нет", - сказал судья.

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Слиденко подчеркнул, что глава НАПК Александр Новиков целенаправленно неверно истолковал решение КС. "Реестры закрывать не надо было. И проверять местных депутатов тоже можно", - сказал судья.

Суть претензий НАПК к нему Слиденко пояснил так: "Суть этих проблем следующая. В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 января вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9-го, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАПК, но они сказали, что эти показания не подходят".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.