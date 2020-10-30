Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоится сегодня в 17.00, – украинская делегация

Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, запланировано на 17.00 30 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук украинской делегации в ТКГ.

"Мы будем требовать от российской стороны и просить помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее запланированной", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что сегодня ночью, в результате прицельного обстрела со стороны оккупационных войск, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли два и ранены двое украинских военнослужащих.

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