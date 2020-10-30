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Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоится сегодня в 17.00, – украинская делегация

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоится сегодня в 17.00, – украинская делегация

Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, запланировано на 17.00 30 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук украинской делегации в ТКГ.

"Мы будем требовать от российской стороны и просить помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее запланированной", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что сегодня ночью, в результате прицельного обстрела со стороны оккупационных войск, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли два и ранены двое украинских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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После "заседаний" смерти продолжаются...
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30.10.2020 15:26 Ответить
Кратко про перемирие от Зеленского: Раньше у россиян каждый месяц было от 20 до 35 200-х боевых, а теперь 0.
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30.10.2020 15:32 Ответить
Ссылку на первоисточник, пожалуйста.
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30.10.2020 15:35 Ответить
Какой именно ?
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30.10.2020 15:54 Ответить
Кому оно нах нужно?
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30.10.2020 15:32 Ответить
Звонят мошенники якобы со службы безопасности банка, тел 380443443578. Всё как положено, музыка играет нажмите 1 и т.д.
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30.10.2020 15:34 Ответить
Ты нажал? Позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки відбудеться сьогодні о 17.00, - українська делегація - Цензор.НЕТ 6171
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30.10.2020 15:36 Ответить
Прьявите список нарушений в том числе и открытие огня, воздушной разведки, продолжение минирования, строительства фортификационных сооружений на передовой, количество раненных и убитых за этот период. Все в цифрах.. Официально их где то 2000. а не официально учитывая все требования перемирия их уже наверняка в три, четыре раза больше. Уже даже с летательных аппаратов бомбят. Ну и что на это ответит ОБСЕ. И сколько это будет продолжаться. Где санкции на нарушителей и на РФ.. Что ОБСЕ, ЕС Германия и Франция предлагают в этом случае делать Украине ( их поради) Какое к чертям перемирие, просто одной стороне запрещено отвечать на нарушения и обстрелы и все. Издевательство натуральное. ( но ведь когда перемирие начиналось Зеленскому задавали вопрос, а если ничего не выйдет и от туда будут стрелять.. он же обещал ответки давать. Ну и где они. Санкций нет, ответки запрещены все "прекрасно" по словам главкома. Правда при этом убитые и раненные и ВСУ голову из окопа поднять не может но это дело такое.. " издержки".
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30.10.2020 15:35 Ответить
зеля,шоб тобі очі повилазили, куди ти падло дивишся??? тиж казав що путлеру в очі подивишся і все рішиш, рішала ти долбаний.А пацани гинуть,бо ти телепень.
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30.10.2020 15:52 Ответить
Ну а пісюська що з цього приводу?
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30.10.2020 20:41 Ответить
 
 