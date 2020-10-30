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Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина

Вопрос пересмотра Европейским союзом безвизового режима с Украиной в настоящее время не стоит на повестке дня.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вопросы борьбы с коррупцией и эффективных механизмов были частью переговоров о получении Украиной безвизового режима, и сегодня у ЕС есть специальный механизм, когда страна отступает от соблюдения этих требований, и Еврокомиссия может инициировать такие процедуры. В то же время решительные шаги, продемонстрированные украинской властью, в частности, заседание СНБО и публичная позиция ключевых игроков во власти - президент, правительство и парламент - свидетельствует, что Украина настроена продолжать эти реформы, и сейчас вопрос о пересмотреть безвиза не стоит на повестке дня", - сказала Стефанишина.

По ее словам, решение Конституционного суда подрывает доверие к последовательности украинских реформ. "Есть определенный перечень структурных реформ, которые Украина последовательно внедряла с 2014 года и продолжает внедрять сейчас. Одна из этих реформ касается создания и функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры органов и, конечно, такие решения подрывают доверие к последовательности украинских реформ", - подчеркнула вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол при ЕС Точицкий: Решение КС может приостановить безвиз

Чиновница отметила, что правительство вместе с международными партнерами ищет способы решения этого вопроса. "Международные партнеры понимают, в какой критической ситуации мы находимся сейчас, и, очевидно, видят, что мы пытаемся предпринимать решительные шаги в этом направлении. Потому это сейчас диалог, и решений никаких не принято", - пояснила Стефанишина.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
_Ты кто такая, Стефанишина? Какого лешего, ничтоже сумнящеся, ты говоришь за и вместо функционеров ЕС? Ты распоряжаешься безвизом? Нет! Так что просто подмалкивай.
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30.10.2020 15:44
+13
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 467
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30.10.2020 15:43
+8
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит
-- зато, как висит!
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30.10.2020 15:44
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Его по сути уже нет . Карантин .
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30.10.2020 15:43 Ответить
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 467
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30.10.2020 15:43 Ответить
А что на ето скажет Европа?
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30.10.2020 15:43 Ответить
Все харррашо, все будет ха-ррра-шо! Не мешайте Беня харчеваться!
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30.10.2020 15:43 Ответить
_Ты кто такая, Стефанишина? Какого лешего, ничтоже сумнящеся, ты говоришь за и вместо функционеров ЕС? Ты распоряжаешься безвизом? Нет! Так что просто подмалкивай.
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30.10.2020 15:44 Ответить
Те ж саме хотів сказати. Після Вас - не повторюватиму
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30.10.2020 15:47 Ответить
Чиво не? Повторение- мать учения.
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30.10.2020 15:48 Ответить
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит
-- зато, как висит!
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30.10.2020 15:44 Ответить
ну до нового года осталось совсем ничего... елки как то надо экономно в этом году... украшать за одну ногу....
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30.10.2020 15:47 Ответить
Ну успокоила. Пусть Бубочка и КС и дальше продолжат разваливать страну.
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30.10.2020 15:45 Ответить
Вопрос стоит сейчас по другому - Либо зеленский выносит КС (Тупицкий был поставлен в сентябре 2019 года) либо народ выносит и тупицкого и зеленского и развешивает на елке вместе с ермаками, медведжевыми ,каломойскими и прочими олигархами с конфискацией имущества и продажей на открытых аукционах
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30.10.2020 15:45 Ответить
Ну это для него слишком ! Он может х... на рояле , с голой сракой на лисапеде , правильно произносить слово "диджитализация" .
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30.10.2020 15:49 Ответить
Революцию может устроить только Порошенко! Но вы ведь на барикады за "Барыгу" не пойдете! Остальным это решение выгодено! Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 7554
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30.10.2020 15:51 Ответить



Оксана

@babasyanya


Народ, а ви в курсі, що зеля з нового року своєю пАстановою відмінив оформлення постійного догляду з відповідними соціальними виплатами на догляд за особами, що потребують догляду? І на зараз ціла купа людей, що зайняті доглядом, не може це оформити?

Бо я лише сьогодні про це довідалась - цю пАстанову про призупинення дії закону з січня місяця лише у жовтні розіслали по місцях...

Відповідно, ці люди вимушені не працювати, доглядаючи інвалідів, не отримуючи при цьому жодної допомоги від держави та ще й трудовий стаж їм не йде, тобто пенсія також в прольоті... Порох піднімав розмір допомоги, спрощував оформлення, а цей забрав ті копійки одним підписом.
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30.10.2020 15:47 Ответить
От у неї якраз евробюрократи забули запитати...
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30.10.2020 15:47 Ответить
здобулы мрази зелёные, вы этого хотели 1,5 года назад???
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30.10.2020 15:48 Ответить
Они до сих пор не поняли , чего хотели . Не дави на убогих .
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30.10.2020 15:51 Ответить
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина

Конечно, не стоит. Всё равно от него сейчас толку нет .Стёпа такую статистику лепит, что будь у нас хоть трижды безвиз, никто нас там видеть не хочет.
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30.10.2020 15:49 Ответить
"Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина" - а в Євросоюзі кажуть, що стоїть. То хто ж з вас бреше?
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30.10.2020 15:53 Ответить
а ЕС заявляют ОБРАТНОЕ, наверное они брешут
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30.10.2020 16:14 Ответить
Каким боком Стефанишина к решениям ЕС?

Представители ЕС какраз говорят, что приостановка безвиза из-за системных нарушений договоренностей по борьбе с коррупцией какраз на повестке дня.
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30.10.2020 16:17 Ответить
По-видимому, с вами, слугами, в силу вашей ничтожной компетенции, попросту не хотят общаться. А-то у вас извечна ситуация, когда кто-то что-то вырывает у вас из контекста!
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30.10.2020 16:20 Ответить
Посол Украины в ЕС Николай Точицкий выразился более конткретно на этот счет...,более подробно читайтье сайт ЛИГА Новости
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30.10.2020 16:25 Ответить
хто це???? чергова сосна? Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 6629
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30.10.2020 16:32 Ответить
Поки не стоїть. Чекають рішень Зе. А коли не дочекаються, то відразу стане.
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30.10.2020 16:49 Ответить
ну если не грозит , тогда можно еще чего нибудь отменить !!!
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30.10.2020 16:59 Ответить
каким боком высказывание "зеленых лгунов" при власти в Украине ,которые лгут не только украинскому народу,но и всему мировому сообществу ,за исключением рашиста ,которому на руку ложь ихних слуг в Украине, относится к решению ЕС о безвизе.Вопрос стоит очень конкретно ,ибо КС ,своим решение убрал то.на основании чего его предоставили Украине и ее народу.
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30.10.2020 17:05 Ответить
Да никаким! Тётенька просто ссыт народу в очи, та й потому.
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30.10.2020 17:13 Ответить
Як сказав би Порох.... не діждетесь сєпарські шавки.
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30.10.2020 18:09 Ответить
ЕС со стефанишиной будет совещаться прежде чем отменит безвиз. Она "добро" не даст.
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30.10.2020 20:03 Ответить
 
 