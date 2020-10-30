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КС (2131) Тупицкий (232) Мендель (232)

Глава КС Тупицкий дважды был в ОП на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава КС Тупицкий дважды был в ОП на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества, - Мендель

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий дважды был в Офисе Президента на этой неделе перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, он (глава КС. - Ред.) не услышал озабоченности президента и общества в связи с решением по антикоррупционному законодательству. Манипуляционные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцев, которые сейчас стоят под Конституционным Судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КС национальной безопасности Украины", - отметила пресс-секретарь президента.

Ранее на брифинге Тупицкий заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским решение КС по антикоррупционному законодательству и в целом не общался на текущей неделе с главой государства.

До этого Мендель заявила, что Зеленский уже разговаривал с Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил немедленно зарегистрировать законопроект, возобновляющий добропорядочность Конституционного Суда

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкий отрицает, что общался с Зеленским о сложившейся ситуации: "Разговоров с президентом не было"
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Топ комментарии
+16
Та Зеля вухами прохлопав.
Він же ні в чому не розуміється.
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30.10.2020 15:48
+15
Мендель, тобто і ти підтверджуєш, що мальчік 42 годіка такі лох?
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30.10.2020 15:51
+13
а еще Тупицкий был дважды в офисе Каломойского.. и там велели плевать на Бубочку и на его обеспокоенность с высокой колокольни..
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30.10.2020 15:49
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Та Зеля вухами прохлопав.
Він же ні в чому не розуміється.
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30.10.2020 15:48 Ответить
надо немного отвлечься от презов и наконец-то вычистить судовую систему в стране.
Что толку, если эти чмошники сидят и при яныке, и при порохе, и при зе?
Тоже самое с ОАСК, рыг Вовк сидит с 2000х и хоть бы что, уже 15 лет реально "решает", а всем пофигу.
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30.10.2020 15:56 Ответить
зе, как юристу, это по силам...он знает подноготную всей этой системы -
все сезоны программы час суда с павлом астаховым пересмотрел
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30.10.2020 16:23 Ответить
а почему зеля не разогнал "суддью" Вовка? там ведь все намного проще. Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 5887
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30.10.2020 16:36 Ответить
Тобто Єрмака не Зєля призначив?
Не вірю Зєлєнському не на копійку. Він все бреше, а сам не такий вже і дурень.
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30.10.2020 17:09 Ответить
Список 47 голубых ********** подавших это злосчастное подання в КСУ:
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
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30.10.2020 16:03 Ответить
вовка-шмаркля сам в деле.. сейчас у нешго лишь имитация "обеспокоенности"История с превращением Украины в failed state всё больше выглядит как продуманный сценарий. При этом истинные виновники происходящего - Коломойский и Медведчук - выведены Зелен￼ским из-под удара, а всё внимание переброшено на судей Конституционного суда.Олена Монова:Коли я вчора побачила, як баба Бєня витягнув зі скрині і обтрусив від павутиння та нафталіну своїх козирних ліваруціонерів Парасюка з ногою і Соболєва з мохеровою жилеткою, щоб вони робили двіж під Конституційним Судом, я нашорошила вуха. І зрозуміла, що рішення КС щодо скасування деяких елементів системи електронного декларування - це гівн@ альбатроса на верхівці айсберга...Sergey Fursa:Как-то не серьезно идти войной на исполнителей, закрывая глаза на заказчиков и организаторов.Кто был заинтересован в таком? Медведчук и Коломойский. Друзья Путина и друзья олигарха. Судьи КС лишь послушные исполнители или сообщники. Но не больше.Таким образом, проблема в том, что президент не контролирует ситуацию и способствует хаосу, в котором хорошо себя чувствуют враги Украины, действующие по принципу «чем хуже тем лучше».Валерій Пекар:Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.Денис Казанский:Що ж робити?- Насамперед прийняти новий закон про електронне декларування замість того, що скасував КС. Голосів для цього вистачить. Тоді всю процедуру скасування суддям довелося б повторювати спочатку - а це час і гроші для замовників.- КС, ймовірно, потребує переформатування. Але відбуватися все це має відповідно до законних процедур. Тобто, необхідно міняти Конституцію. Так, це важко. Але кому ж це ще робити, як не монобільшості? В принципі, за допомогою Голосу та ЄС назбирати необхідну кількість голосів було б можливо. Звичайно, це буде не швидко. Але іншого законного способу немає.- Ну і найголовніше. Удар по КС - це боротьба з наслідком, а не з причиною. Адже в даному випадку окремі судді КС - лише інструмент. А рулять цим інструментом - Коломойський і Медведчук. Так ось, підкажу президенту просту річ - на відміну від КС, Медведчука і Коломойського ніяка Конституція не захищає.
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30.10.2020 16:11 Ответить
Акела промахнулся Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 1505


Тупицкий все слышал и все знает, но после разгрома Зели на выборах на него набросятся все. кто имеет хоть какие-то зубы
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30.10.2020 16:15 Ответить
будет у Тупицкого Ништяк .Как у четыреждыуклониста. По декларації Зеленські мають 20 будинків і квартир, в тому числі в окупованій Ялті , два будинки в Італії , придбані у 2015 р., автомобілі, акції компаній, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", номери у готелі у Белізі. Главное . Согласно реестров ДФС все фирмы Зеленского убыточные и ничего не платят в бюджет Украины. Судья наверняка умнее пианиста и так не засветился :Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20 / Ништяк -очень хорошее, отличное. Происходит от иврит נשתק ништак - мы успокоимся.
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30.10.2020 15:48 Ответить
маленькая поправка, что Тупицкий комиком и владельцем крупной медиа-компании никогда не был. Вы б еще с порохом сравнили и его Roshen.
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30.10.2020 15:59 Ответить
Да ещё и украденные беней из привата деньги себе в офшоры не переводил...
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30.10.2020 16:15 Ответить
Весь сыр-бор начался из-за участка земли в Крыму. Тупицкого могут посадить ....за ...незаконное отчуждение участка земли на территории оккупированного Крыма-грозится ГБР. Фигня .У четыреждыуклониста тоже есть собственность в Крыму. В кодлане Коломойского вороны глаза друг другу не выклёвывают. А кто больший вор -судья или комик-мы в ближейшее время не узнаем.
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30.10.2020 16:18 Ответить
Не за то что у него есть участок его могут посадить, а за то что он его в декларации не указал. И чтобы не указывать он решил вообще эти декларации отменить.
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30.10.2020 17:02 Ответить
Ха-ха) Один помнит, другой не помнит, что общался... Кто-то из них в нарко или алкоугаре был?
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30.10.2020 15:48 Ответить
хорошо,шо вторая леди все помнит Глава КС Тупицкий дважды был в ОП на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества, - Мендель - Цензор.НЕТ 9793
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30.10.2020 15:53 Ответить
Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 3393
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30.10.2020 16:17 Ответить
а еще Тупицкий был дважды в офисе Каломойского.. и там велели плевать на Бубочку и на его обеспокоенность с высокой колокольни..
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30.10.2020 15:49 Ответить
И общество там точно не было обеспокоено.
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30.10.2020 17:03 Ответить
Что ты несешь, скотина?
Как общество могла быть обеспокоенно, если об этом никто не знал?
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30.10.2020 15:49 Ответить
Вот то что она про общество ляпнула это вообще финиш. Хуцпа как она есть.
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30.10.2020 17:05 Ответить
мендель, сдрысни, твое дело - вовремя айкос подать и под стол залезть... шмара
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30.10.2020 15:50 Ответить
СРОЧНО на нары этого ворюгу и иуду в мантии ,СРОЧНО !!!! Глава КС Тупицкий дважды был в ОП на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества, - Мендель - Цензор.НЕТ 4979
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30.10.2020 15:51 Ответить
Мендель, тобто і ти підтверджуєш, що мальчік 42 годіка такі лох?
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30.10.2020 15:51 Ответить
Разве общество и зе нарик имеют что то общее?
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30.10.2020 15:52 Ответить
По словам Мендель , раз Тупицкий дважды не услышал обеспокоенности Зеленского, то не осталось выхода у Зеленского- вынужден возглавить демонстрацию протеста под Конст.Судом. Выделим ему элитные шины из элитного резерва !
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30.10.2020 15:53 Ответить
... и полные руки использованных презервативов.
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30.10.2020 16:06 Ответить
не получится у него и это - нету резервов уже
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30.10.2020 16:28 Ответить
сначала где то под ковром встречались , а теперь друг на друга кивают
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30.10.2020 15:54 Ответить
Не почув, бо її не було. Це змова Зебілів і КСУ.
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30.10.2020 15:57 Ответить
если даже теоритически такое представить, то смысла и логики в этом нет. А вот смысл в том, что Юля начала защищать КСУ, будучи на хлебах у Коломойши. Лично мне вся ситуация была ясна, в том числе, что КСУ отменит земельную реформу, так как там все на мази у Коломойского-Медведчука-Вовка.
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30.10.2020 16:01 Ответить
А андруша Портнов за разгон КСУ.
Сложнее все в этой истории, чем кажется на первый взгяд.
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30.10.2020 16:06 Ответить
Це тому, що в інших судах у нього все "схвачено". Але проблеми слід вирішувати по черзі. Прийде час і вирішать проблему Андрюші...
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30.10.2020 16:09 Ответить
КСУ потрібно підчистити, але треба це робити законними методами, не викидаючи всіх суддів, в тому числі і нормальних. Бо Зєля призначить всіх покидьків, без Головатого і трьох інших адекватних.

А Тупіцин не такий вже й тупий, захищати себе може.
Один з його аргументів:

"Відставка по закону Зеленського всього складу суддів порушує принцип безперервності влади.
Якщо, наприклад, якась область на заході чи сході вирішить вийти зі складу України, то не буде суду, який назве це рішення неконстуційним."
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30.10.2020 16:15 Ответить
кому ви його підпорядкуєте? Народу? та ніколи. Владі? Ну ви ж розумієте кого ми туди обираємо. Якщо ми не можемо правильно розпоряджатись таким "мечем" як повноваження КСУ, то краще щоби його не було. Не доросла Україна (її народ) до настільки потужних органів. Може бути колись, з часом... Хоча США та Швейцарії він не потрібний. Там із цим справляється звичайна судова влада.
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30.10.2020 16:20 Ответить
Зеля і його Карабаси не підуть на такий радикальний крок.
А от призначити стовідсотково своїх суддів, щоб через них легалізувати, освячувати через КС свої капітулянтські злочини, запросто.
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30.10.2020 16:25 Ответить
Я чудово розумію для чого Зелі розпуск конкретних суддів, так само як і кого воно туди призначить. Саме тому, я пропоную вимагати від нього та ВРУ не розпуску, а ліквідації. Нам потрібно вирішити проблему КСУ і не дозволити Зелі створити нову. У нас не має союзників. Усі можновладці, політики і т.п. проти нас, проти народу. Вони чудово розуміють наслідки ліквідації і вони їх не влаштовують. Тому це спектакль, де одні корупціонери (судді) борються із іншими корупціонерами, а пропоную нанести удар їх усім і такий, від якого вони не скоро оклигаються...
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30.10.2020 16:28 Ответить
У нас зараз є чудовий привід. Неадекватність КСУ очевидна, сцикливий кловун на посту президента, який живе власними рейтингами і ВРУ повна різного зброду, який не бажає раптово повернутись у те лайно, в якому жив до тих виборів. Якщо поставити ультиматум Зелі та ВРУ, або вони, або КСУ, вони зільють суд.
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30.10.2020 16:31 Ответить
Хто буде ставити ультиматум?
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30.10.2020 16:39 Ответить
Та хоча би ті, хто зібрався під будівлею КСУ. А чому ні? Їм потрібно тільки обрати правильне (інше місце) і правильні вимоги. Я би теж приїхав, якби це були конкретні вимоги, а не за усе добре, проти усього поганого...
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30.10.2020 16:43 Ответить
Враховучи особовий склад сьогоднішніх протестувальників, за ними не підуть патріотичні, розумні громадяни.
Єгорка Соболєв ніде не світився півтора року правління Зе, його не турбували ні відступ ВСУ, ні Єрмак, а тут проявився. Протестує проти КС, який ліг під Бєню та медведчука, але не помічає, що недалеко від КС пішла його дружина, яка продовжує працюівати на "Г+Г", яким володіють ті ж Бєня і мудачук.
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30.10.2020 16:48 Ответить
Він не цікавить, бо не там протестує і не те вимагає
Люди втомились від дешевих популістів, а ось якщо вимога буде правильною і вірною... Цікаво, а що Корчинський про це усе думає?
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30.10.2020 16:58 Ответить
До речі, а де наш лідер? Ми ж можемо і у ЄС і Петром запитати, вони з народом, чи вони теж за зміну КСУ? Нам теж буде корисно почути відповідь!
Заява була, ми почули, а які пропозиції? Якщо ти претендуєш на повернення у владу, то дій!?
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30.10.2020 17:01 Ответить
Треба сходити на сторінки в фейсбуку Корчинського, ПП і почитати.
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30.10.2020 17:03 Ответить
Ще одна його заяву.

"Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає законним рішенням Кабінету міністрів відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

«Вчора було надано підказку, і влада цим скористалася... Постанова Кабміну про тимчасовий доступ до врегулювання цього порядку законом», - сказав Тупицький.!

https://www.radiosvoboda.org/a/news-reyestr-nazk/30921280.html
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30.10.2020 16:19 Ответить
У штани наволоч наклала, зрозуміла, що може годівницю втратити, тепер "підказки дає"...
Тільки ліквідація. Зробимо це, побачити як на звичайних суддів це вплине (позитивно) будуть так народу боятись і без усяких мітингів.
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30.10.2020 16:22 Ответить
Не бояться вони народу, поки працюють на Зелю та його бенЯфіціарів, а товарищ Аваков їх бєрєжот.
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30.10.2020 16:28 Ответить
Пороха б послушался.
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30.10.2020 16:02 Ответить
Виталий Портников

2 ч. ·

Можна не погоджуватися з рішеннями конституційних суддів - і, звичайно, скасування антикорупційного законодавства одне з таких рішень. Але хто в разі розгону вищого конституційного органу буде вирішувати, які рішення суду нам подобаються, а які ні? Де гарантії, що новий склад суду не стане структурою, завданням якої буде погодитися з авторитаризмом і диктатурою в Україні? Чому коли суд підтримав свідомо неправове і суперечливе рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів, ніхто не пропонував його розпустити? Тому що Зеленського все влаштовувало? Тому що рішення суду відкривало дорогу до абсолютної влади? І ось тепер президент пожинає плоди своєї згоди з безправ'ям. Тому що якщо один раз порушення закону буде працювати на твою користь, то в інший раз - проти тебе.
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30.10.2020 16:03 Ответить
А в цього Тупи цького пика, хоть цуциків бий.
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30.10.2020 16:07 Ответить
Не уверен, что это рыло самостоятельно, без согласований принимало антигосуларственные выступления.
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30.10.2020 16:11 Ответить
Так может не было зеобеспокоиности,а совсем наоборот...
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30.10.2020 16:13 Ответить
Тобто тиск на них був
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30.10.2020 16:17 Ответить
нє дагаварілісь...бєня больше прєдложів Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 4791
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30.10.2020 16:21 Ответить
"У президента же говорят, что КСУ действует в интересах Петра Порошенко с целью ухудшить отношения Запада и Украины и спровоцировать в стране политический кризис."

Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
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30.10.2020 16:24 Ответить
Зеля - курва еще та.. Все знал заранее(на то он и сидит в президентском кресле), а разыгрывает лоха кинутого. Имидж доверчивого дурачка сыграл ему на руку в этой хитрой далекоидущей игре с решением КС. А игра заключается в том, чтобы напхать в КС ручных и преданных ему и его зеленой шайке судей.. А там посыпятся такие решения КС, что и Шапкотыр в "Ростове" от зависти завоет.
А то что плетет Мандельша, так на то она и Мандельша, чтоб мандеть.
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30.10.2020 16:30 Ответить
Чого свинорил тупицький ще не в ізоляторі а дає свої свинячі поради. Де золота трійця кловун рюкзаков і підстилка зі своєю викравальною пресконференцією. Тут навіть британських спеців по зросту не треба тривожити. Та цеж не героїв сажати.
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30.10.2020 16:31 Ответить
дело бьіло так)

Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель - Цензор.НЕТ 1812
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30.10.2020 16:34 Ответить
Та він і не має почути він має відчути щось в своїй дупі.
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30.10.2020 16:44 Ответить
Кто заказчики?
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30.10.2020 17:02 Ответить
Ситуація з Конституційним Судом дуже смердить лохотроном, щось подібне було перед виборами президента. Абсолютно той самий почерк . Питання . Хто буде назначати нових суддів (після того, як повісять старих)? Правильно : Коломойський і Медведчук, вони контролюють клоуна і Верховну раду. А решту суддівського корпусу тримає за яйця Портнов. Головатих там вже не буде.
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30.10.2020 17:06 Ответить
Зєля все бреше. Він тільки робить розгнівану пику, а насправді він з цим Тупіцьким координують свої заяви. Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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30.10.2020 17:15 Ответить
Там вообще мало обеспокоины тем, что происходит в Украине.
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30.10.2020 17:16 Ответить
Все більша підозра в мене, що це розігране шоу, аби позбавитись кандидатур від Порошенка і зробити і КС на 100% своїм. Зовсім не тупі зелені в своїх інтересах.
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30.10.2020 17:39 Ответить
Гарант виявився таким самим,як і головнокомандуючий.
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30.10.2020 21:17 Ответить
 
 