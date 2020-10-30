Глава КС Тупицкий дважды был в ОП на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества, - Мендель
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Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий дважды был в Офисе Президента на этой неделе перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, он (глава КС. - Ред.) не услышал озабоченности президента и общества в связи с решением по антикоррупционному законодательству. Манипуляционные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцев, которые сейчас стоят под Конституционным Судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КС национальной безопасности Украины", - отметила пресс-секретарь президента.
Ранее на брифинге Тупицкий заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским решение КС по антикоррупционному законодательству и в целом не общался на текущей неделе с главой государства.
До этого Мендель заявила, что Зеленский уже разговаривал с Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Він же ні в чому не розуміється.
Что толку, если эти чмошники сидят и при яныке, и при порохе, и при зе?
Тоже самое с ОАСК, рыг Вовк сидит с 2000х и хоть бы что, уже 15 лет реально "решает", а всем пофигу.
все сезоны программы час суда с павлом астаховым пересмотрел
Не вірю Зєлєнському не на копійку. Він все бреше, а сам не такий вже і дурень.
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
Тупицкий все слышал и все знает, но после разгрома Зели на выборах на него набросятся все. кто имеет хоть какие-то зубы
Как общество могла быть обеспокоенно, если об этом никто не знал?
Сложнее все в этой истории, чем кажется на первый взгяд.
А Тупіцин не такий вже й тупий, захищати себе може.
Один з його аргументів:
"Відставка по закону Зеленського всього складу суддів порушує принцип безперервності влади.
Якщо, наприклад, якась область на заході чи сході вирішить вийти зі складу України, то не буде суду, який назве це рішення неконстуційним."
А от призначити стовідсотково своїх суддів, щоб через них легалізувати, освячувати через КС свої капітулянтські злочини, запросто.
Єгорка Соболєв ніде не світився півтора року правління Зе, його не турбували ні відступ ВСУ, ні Єрмак, а тут проявився. Протестує проти КС, який ліг під Бєню та медведчука, але не помічає, що недалеко від КС пішла його дружина, яка продовжує працюівати на "Г+Г", яким володіють ті ж Бєня і мудачук.
Люди втомились від дешевих популістів, а ось якщо вимога буде правильною і вірною... Цікаво, а що Корчинський про це усе думає?
Заява була, ми почули, а які пропозиції? Якщо ти претендуєш на повернення у владу, то дій!?
"Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає законним рішенням Кабінету міністрів відновити доступ до реєстру електронних декларацій.
«Вчора було надано підказку, і влада цим скористалася... Постанова Кабміну про тимчасовий доступ до врегулювання цього порядку законом», - сказав Тупицький.!
https://www.radiosvoboda.org/a/news-reyestr-nazk/30921280.html
Тільки ліквідація. Зробимо це, побачити як на звичайних суддів це вплине (позитивно) будуть так народу боятись і без усяких мітингів.
2 ч. ·
Можна не погоджуватися з рішеннями конституційних суддів - і, звичайно, скасування антикорупційного законодавства одне з таких рішень. Але хто в разі розгону вищого конституційного органу буде вирішувати, які рішення суду нам подобаються, а які ні? Де гарантії, що новий склад суду не стане структурою, завданням якої буде погодитися з авторитаризмом і диктатурою в Україні? Чому коли суд підтримав свідомо неправове і суперечливе рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів, ніхто не пропонував його розпустити? Тому що Зеленського все влаштовувало? Тому що рішення суду відкривало дорогу до абсолютної влади? І ось тепер президент пожинає плоди своєї згоди з безправ'ям. Тому що якщо один раз порушення закону буде працювати на твою користь, то в інший раз - проти тебе.
Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
А то что плетет Мандельша, так на то она и Мандельша, чтоб мандеть.
Зєлю геть. Дострокові.