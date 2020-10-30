Глава КС Тупицкий дважды был в ОП на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества, - Мендель

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий дважды был в Офисе Президента на этой неделе перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, он (глава КС. - Ред.) не услышал озабоченности президента и общества в связи с решением по антикоррупционному законодательству. Манипуляционные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцев, которые сейчас стоят под Конституционным Судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КС национальной безопасности Украины", - отметила пресс-секретарь президента.

Ранее на брифинге Тупицкий заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским решение КС по антикоррупционному законодательству и в целом не общался на текущей неделе с главой государства.

До этого Мендель заявила, что Зеленский уже разговаривал с Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил немедленно зарегистрировать законопроект, возобновляющий добропорядочность Конституционного Суда

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкий отрицает, что общался с Зеленским о сложившейся ситуации: "Разговоров с президентом не было"