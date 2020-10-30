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Конституционный переворот: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние решения Конституционного Суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный переворот: на

Сегодня, 30 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В выпуске расскажут, какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. И сможет ли Конституционный Суд захватить власть в стране.

Также политики будут говорить о том, потеряет ли Украина безвиз.

Гостями студии станут:

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Александр Новиков, председатель Национального агентства предотвращения коррупции;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Виола Фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;
Станислав Шевчук, Председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019);
Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, "Слуга народа";
Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ; Анастасия Радина, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Ярослав Юрчишин, народный депутат, "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Марина Ставнийчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).

Также читайте: Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит, - вице-премьер Стефанишина

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Это ни КС это малина воровская и опорный пункт ФСБ в Украине .
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30.10.2020 15:50
+3
Последствия должны быть только одни: гильотина.
Точка. И нефиг тут обсуждать.
Разве что только её остроту.
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30.10.2020 15:51
+3
Список 47 голубых ********** подавших это злосчастное подання в КСУ:
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
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30.10.2020 16:04
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Это ни КС это малина воровская и опорный пункт ФСБ в Украине .
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30.10.2020 15:50 Ответить
Последствия должны быть только одни: гильотина.
Точка. И нефиг тут обсуждать.
Разве что только её остроту.
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30.10.2020 15:51 Ответить
а вот и первый кипеж по поводу "борьбы нанайских мальчиков"

алльо, таварищ, судьи по квоте Пороха голосовали против !
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30.10.2020 16:09 Ответить
100%, свыночеле гивно
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30.10.2020 16:18 Ответить
если не до конца понимаете ситуацию - послушайте что скажет Порох !
очень показательно МОЛЧАНИЕ Пороха по данной ситуации.
он их, 3,14-ых, видит насквозь лучше всякого рентгена.

РЫги и ЗЕбилы дают представление "борьба нанайских мальчиков"
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30.10.2020 16:07 Ответить
забавно, - что ОАСК, принимающий решения на порядок абсурдней, не воровская малина и его никто разгонять не собирается)
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30.10.2020 16:44 Ответить
АПЗдЖ буде обговорювати те, навіщо вони звернуился до суду та скасували Антикорупційну реформу.
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30.10.2020 15:52 Ответить
Чтобы её не отменять сейчас, нужно было её делать без нарушения Конституции.
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30.10.2020 16:14 Ответить
..Так того Тупіцького туди запросіть Конституционный переворот: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние решения Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 7911
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30.10.2020 15:53 Ответить
Список 47 голубых ********** подавших это злосчастное подання в КСУ:
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
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30.10.2020 16:04 Ответить
Через полчаса будут обсуждать землетрясение в Турции и Греции Эрдоган выразил соболезнования погибшим....РАБссия...взорвала ядерный заряд...
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30.10.2020 15:53 Ответить
Хватит на сегодня, деда.
Иди уже в люлю.
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30.10.2020 16:15 Ответить
Странно , что "говно-вопрос" вылез сразу после выборов .
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30.10.2020 15:53 Ответить
Виталий Портников

2 ч. ·

Можна не погоджуватися з рішеннями конституційних суддів - і, звичайно, скасування антикорупційного законодавства одне з таких рішень. Але хто в разі розгону вищого конституційного органу буде вирішувати, які рішення суду нам подобаються, а які ні? Де гарантії, що новий склад суду не стане структурою, завданням якої буде погодитися з авторитаризмом і диктатурою в Україні? Чому коли суд підтримав свідомо неправове і суперечливе рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів, ніхто не пропонував його розпустити? Тому що Зеленського все влаштовувало? Тому що рішення суду відкривало дорогу до абсолютної влади? І ось тепер президент пожинає плоди своєї згоди з безправ'ям. Тому що якщо один раз порушення закону буде працювати на твою користь, то в інший раз - проти тебе.
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30.10.2020 15:58 Ответить
Гмносцяна передачка як і її ведучий.
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30.10.2020 16:00 Ответить
Всех судей расстрелять .
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30.10.2020 16:03 Ответить
сначала преЗика, а потом - судей.... Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 332
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30.10.2020 16:12 Ответить
"Я дам тебе парабеллум" (с) Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 5599
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30.10.2020 16:18 Ответить
прежнего, он этих судей благословлял
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30.10.2020 16:19 Ответить
Пропоную наступне. У зв'язку з втратою довіри нинішнього складу КС
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
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30.10.2020 16:05 Ответить


Hawthorn Healing@hawthornhealin1 4 ч

Мог ли я подумать, скажем, лет 10-15 назад, что один из основных украинских рейдеров, через кторого решались проблемы по имущественным судам на десятки и сотни млн$, в 2020 будет решать, работать КС Украины или нет. Хотя, если клоун может быть президентом, не вижу противоречия.
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30.10.2020 16:16 Ответить
І як завжди нікого від ЄС (партії)
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30.10.2020 16:18 Ответить
Может они не хотят туда ходить?
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30.10.2020 16:20 Ответить
думай що це Шустер злопамятний
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31.10.2020 12:39 Ответить
Нужно обязательно посмотреть!

Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 8087
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30.10.2020 16:19 Ответить
А что там смотреть? У шустрого все будет по-зеленски. Как всегда...
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30.10.2020 16:21 Ответить
.....а умникам.которые говорят,что надо распускать "проституционный" суд по закону,надо попасть в больничку с гнойным аппендицитом и ПОДОЖДАТЬ пару часов, или дней, пока хирурги посовещаются.............. или лучше сразу вырезать у этого больного аппендицит и спасти ему жизнь? к сожалению, в Украине очень много советчиков, но крайне мало исполнителей... давно пора хирургическим способом сделать Украину для жизни, а не для доживания...
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30.10.2020 16:34 Ответить
Скільки сил віддала команда Пороха для обєктів і все прос...фукали паскуди. Надія на Пороха цей за Україну постоїть. Удачі ЄС. .
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30.10.2020 18:07 Ответить
 
 