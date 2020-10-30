Конституционный переворот: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последние решения Конституционного Суда
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 30 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В выпуске расскажут, какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. И сможет ли Конституционный Суд захватить власть в стране.
Также политики будут говорить о том, потеряет ли Украина безвиз.
Гостями студии станут:
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Александр Новиков, председатель Национального агентства предотвращения коррупции;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Виола Фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;
Станислав Шевчук, Председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019);
Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, "Слуга народа";
Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ; Анастасия Радина, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Ярослав Юрчишин, народный депутат, "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Марина Ставнийчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).
Пожалуйста, подождите...
Точка. И нефиг тут обсуждать.
Разве что только её остроту.
алльо, таварищ, судьи по квоте Пороха голосовали против !
очень показательно МОЛЧАНИЕ Пороха по данной ситуации.
он их, 3,14-ых, видит насквозь лучше всякого рентгена.
РЫги и ЗЕбилы дают представление "борьба нанайских мальчиков"
Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
Иди уже в люлю.
2 ч. ·
Можна не погоджуватися з рішеннями конституційних суддів - і, звичайно, скасування антикорупційного законодавства одне з таких рішень. Але хто в разі розгону вищого конституційного органу буде вирішувати, які рішення суду нам подобаються, а які ні? Де гарантії, що новий склад суду не стане структурою, завданням якої буде погодитися з авторитаризмом і диктатурою в Україні? Чому коли суд підтримав свідомо неправове і суперечливе рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів, ніхто не пропонував його розпустити? Тому що Зеленського все влаштовувало? Тому що рішення суду відкривало дорогу до абсолютної влади? І ось тепер президент пожинає плоди своєї згоди з безправ'ям. Тому що якщо один раз порушення закону буде працювати на твою користь, то в інший раз - проти тебе.
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
Hawthorn Healing@hawthornhealin1 4 ч
Мог ли я подумать, скажем, лет 10-15 назад, что один из основных украинских рейдеров, через кторого решались проблемы по имущественным судам на десятки и сотни млн$, в 2020 будет решать, работать КС Украины или нет. Хотя, если клоун может быть президентом, не вижу противоречия.