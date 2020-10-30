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Киев (24549) скорость (98)

С 1 ноября на 7 улицах Киева отменяется разрешенная скорость движения до 80 км/ч, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Авто

С 1 ноября на 7 улицах Киева отменяется разрешенная скорость движения до 80 км/ч, - КГГА

С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Такой скоростной режим устанавливается до 1 апреля 2021 г.

Об этом сообщили в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничение максимальной скорости до 50 км / ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  • Надднепрянское шоссе
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичне шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  • вул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
  • просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

КП "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
В Германии на автобанах и 200 ехать можно и душу отвести,в Украине автобанов нет.
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30.10.2020 16:59
+3
А что такое произойдет 1 ноября?
И так пробки неимоверные, так еще на выезде из города ограничения в 50км/ч вводят, нет не снега не морозов, совковый дыбилизм
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30.10.2020 17:00
+3
На вулицях - так, 50 і 30... Але через міста проходять виділені огороджені магістралі (особливо італійці так ******* будувати) і там може бути і 90, і 110... У нас Бажана, Перемоги чи Набережне шосе - теж огороджені, всі переходи там підземні. Чому там 80 не можна??
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30.10.2020 17:46
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Интересно, это как то связано с ДТП, которое только что произошло на Майдане?
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30.10.2020 16:45 Ответить
Ніяк, у нас так щороку - влітку там можна 80,а взимку - 50...
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30.10.2020 16:49 Ответить
И пофиг что зимы в году неделя)
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30.10.2020 17:09 Ответить
нет, дтп на Майдане произошло из-за установки камер автоматической фиксации скорости.
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30.10.2020 23:43 Ответить
пля.. 80км по городу... ппц.
в Европе лимит на 50 км, более того - в некоторых городах снижена скорость до 30км/ч..
Загнивающий Евросоюз замедляется до 30 км/ч
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30.10.2020 17:31 Ответить
В самом сердце ЕС, в Брюсселе, власти решили снизить максимальную скорость на большинстве улиц до 30 км/ч. Всё, на этом моменте на Европе можно ставить жирный крест! Это не мы должны её догонять, это она будет вечно плестись в отстающих!
Представляете, во всём городе - 30 км/ч, и только на нескольких главных улицах - 50 или 70! Да в этом Брюсселе, наверное, уже машин не осталось, одни нищеброды-велосипедисты! И это вы называете столицей Евросоюза?! Какая-то жалкая фламандская деревня!
Серьёзно, вы не ослышались. С 1 января 2021 года на всей территории Брюссельского столичного региона вводится ограничение в 30 км/ч. Его площадь (Брюссель + ближайшие пригороды) - 161,4 кв. километра.
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30.10.2020 17:32 Ответить
На вулицях - так, 50 і 30... Але через міста проходять виділені огороджені магістралі (особливо італійці так ******* будувати) і там може бути і 90, і 110... У нас Бажана, Перемоги чи Набережне шосе - теж огороджені, всі переходи там підземні. Чому там 80 не можна??
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30.10.2020 17:46 Ответить
Площадь Брюсселя - 32кв.км
Брюссельского столичного региона -161,4кв.км
Площадь Киева- 850кв.км
Сравнение немного не правильное)))
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30.10.2020 17:54 Ответить
вы видели их улочки? там больше 30 ехать страшно. а не расширают они их из-за исторического наследия. вообщем сложно будет вам объяснить, елси вы сами не хотите разобраться
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30.10.2020 23:45 Ответить
В Украине толерантность на превышение скорости -- 20км.ч.

В Бундесе всего 3км.ч.
-- нам до вас ещё лететь и лететь...*)
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30.10.2020 16:57 Ответить
В Германии на автобанах и 200 ехать можно и душу отвести,в Украине автобанов нет.
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30.10.2020 16:59 Ответить
...можно то, можно -- токо между знаками ограничения скорости не успеваешь разогнаться... *)

...да и самоубийц, с каждым годом, всё меньше и меньше.
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30.10.2020 17:02 Ответить
Смотря на чем разгоняться.
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30.10.2020 20:25 Ответить
Кстати, страховые компании, оплачивают ущербы -- полученные и нанесённые, до скорости 160 км.ч. -- в если скорость была выше, то дулю с маком на пружинах получишь... -- отсудятся от "гонщика" без проблем...
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30.10.2020 17:06 Ответить
"крейсерская скорость" 140-150 и нах машину заганять в 180-200 ??
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30.10.2020 18:37 Ответить
Помле дтп на 160 км, уже некому страховую сумму выплачивать будет.
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30.10.2020 20:27 Ответить
В Киеве и так уже средняя скорость не более 30 км. Не там деньги ищите.
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30.10.2020 16:58 Ответить
если Кличко выиграл в первом туре, могут бросить все разрытые дороги нах.
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30.10.2020 23:47 Ответить
А что такое произойдет 1 ноября?
И так пробки неимоверные, так еще на выезде из города ограничения в 50км/ч вводят, нет не снега не морозов, совковый дыбилизм
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30.10.2020 17:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DZ6zGUhhics&feature=emb_logo ДТП на майдане
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30.10.2020 17:01 Ответить
Автофиксацию установили?
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30.10.2020 17:09 Ответить
СПАСИБО ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЗА ЗАБОТУ !!!
(лучше бы дырки по заделывали...)
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30.10.2020 17:45 Ответить
что за дебелизм?? какого х* по Бажана или Ю. мосту ехать 50 км\ч????
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30.10.2020 20:02 Ответить
А если в авто два человека , то можно для мажоров и 150 км/ч.?
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30.10.2020 20:12 Ответить
какие-то 3,1415доры, ездящие кортежами, и не соблюдающие скоростной режим, рассказывают нам, как ездить. Нужно Яценюка, чтобы снова разогнать гаи (ну там или Ющенко, не важно кто их разогнал - важен результат)
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30.10.2020 23:41 Ответить
 
 