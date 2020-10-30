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С 1 ноября на 7 улицах Киева отменяется разрешенная скорость движения до 80 км/ч, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Авто
С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Такой скоростной режим устанавливается до 1 апреля 2021 г.
Об этом сообщили в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Ограничение максимальной скорости до 50 км / ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичне шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- вул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
КП "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.
Топ комментарии
+3 Valery Valery 43f2bcb9
показать весь комментарий30.10.2020 16:59
+3 aleks rezia
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+3 Ned Stark
показать весь комментарий30.10.2020 17:46
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в Европе лимит на 50 км, более того - в некоторых городах снижена скорость до 30км/ч..
Загнивающий Евросоюз замедляется до 30 км/ч
Представляете, во всём городе - 30 км/ч, и только на нескольких главных улицах - 50 или 70! Да в этом Брюсселе, наверное, уже машин не осталось, одни нищеброды-велосипедисты! И это вы называете столицей Евросоюза?! Какая-то жалкая фламандская деревня!
Серьёзно, вы не ослышались. С 1 января 2021 года на всей территории Брюссельского столичного региона вводится ограничение в 30 км/ч. Его площадь (Брюссель + ближайшие пригороды) - 161,4 кв. километра.
Брюссельского столичного региона -161,4кв.км
Площадь Киева- 850кв.км
Сравнение немного не правильное)))
В Бундесе всего 3км.ч.
-- нам до вас ещё лететь и лететь...*)
...да и самоубийц, с каждым годом, всё меньше и меньше.
И так пробки неимоверные, так еще на выезде из города ограничения в 50км/ч вводят, нет не снега не морозов, совковый дыбилизм
(лучше бы дырки по заделывали...)