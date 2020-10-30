С 1 ноября на 7 улицах Киева отменяется разрешенная скорость движения до 80 км/ч, - КГГА

С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч. Такой скоростной режим устанавливается до 1 апреля 2021 г.

Об этом сообщили в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничение максимальной скорости до 50 км / ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичне шоссе (до ул. Академика Заболотного)

вул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В три раза снизилось количество ДТП в местах, где были установлены первые 50 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

КП "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.