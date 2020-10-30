На Харьковщине в результате взрыва снаряда ранен 9-летний мальчик, - Нацполиция (обновлено). ФОТО
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В Харьковской области в селе Коробочкино в результате взрыва боеприпаса ранения получил 9-летний ребенок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители предварительно установили, что ребенок играл во дворе частного дома. Мальчик бросил неустановленный предмет в забор, в результате чего этот предмет взорвался.
В ходе проведения осмотра специалисты-взрывотехники выяснили, что произошел взрыв артиллерийского снаряда.
"Ребенка с рваными ранами щеки, голени, пальцев руки, а также с травматической ампутацией правой кисти доставили в больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) и ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, по предварительной информации, 9-летний мальчик нашел снаряд и принес его домой.До этого несовершеннолетний неоднократно приносил домой железные и ржавые предметы. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены ржавые снаряды.
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