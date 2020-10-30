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На Харьковщине в результате взрыва снаряда ранен 9-летний мальчик, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Харьковщине в результате взрыва снаряда ранен 9-летний мальчик, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

В Харьковской области в селе Коробочкино в результате взрыва боеприпаса ранения получил 9-летний ребенок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители предварительно установили, что ребенок играл во дворе частного дома. Мальчик бросил неустановленный предмет в забор, в результате чего этот предмет взорвался. 

В ходе проведения осмотра специалисты-взрывотехники выяснили, что произошел взрыв артиллерийского снаряда.

"Ребенка с рваными ранами щеки, голени, пальцев руки, а также с травматической ампутацией правой кисти доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, по предварительной информации, 9-летний мальчик нашел снаряд и принес его домой.До этого несовершеннолетний неоднократно приносил домой железные и ржавые предметы. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены ржавые снаряды.

На Харьковщине в результате взрыва снаряда ранен 9-летний мальчик, - Нацполиция (обновлено) 01

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На Харьковщине в результате взрыва снаряда ранен 9-летний мальчик, - Нацполиция (обновлено) 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+1
Жесть. Это было и раньше и сейчас продолжается...Беда.
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30.10.2020 17:26
+1
А татуся за сраку взять не пробували? На фото, скоріш за все - обладнане місце для виплавки тротилу... А пацану кисть відірвало, скоріш за все, розривом підривача снаряду, або УЗРГ, який він тримав у руці... Написане в статті - "дурь собача"...
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30.10.2020 18:33
+1
Не можу "піти в дупу", бо вона тобою зайнята... Ти всрався, і пробуєш "булькать" з нори... Там і сиди...
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04.11.2020 02:12
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Жесть. Это было и раньше и сейчас продолжается...Беда.
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30.10.2020 17:26 Ответить
А татуся за сраку взять не пробували? На фото, скоріш за все - обладнане місце для виплавки тротилу... А пацану кисть відірвало, скоріш за все, розривом підривача снаряду, або УЗРГ, який він тримав у руці... Написане в статті - "дурь собача"...
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30.10.2020 18:33 Ответить
Яр Холодний Мог быть и патрон, с ПТР, например.
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30.10.2020 23:00 Ответить
Ага... І що в патроні ПТР вибухнуло-б? Порох в патроні? Бо бронебійний стальний чи вольфрамовий сердечник кулі ПТР не вибухає... Це не осколочний чи фугасний снаряд... І навіщо тоді вогнище? Порох просто висипається з патрона, його виплавлять не треба...(Почитав-би, спочатку, номенклатуру ***********... Чи Вікіпедію лінь відкрить було?)
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31.10.2020 04:26 Ответить
Яр Холодний А о патронах МДЗ-М ты слышал что-нибудь, умник?
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31.10.2020 21:25 Ответить
Пробуєш "дурня включить"? По-перше, я не бачу в переліку травматичних ушкоджень дитини опіків... А вони повинні буть, бо це патрон запалювальний, бликавичної дії... По-друге, патрон 14,5 мм МДЗ розроблений після Другої світової війни, коли ПТР вже були зняті з озброєння. Розроблений для крупнокаліберної автоматичної зброї (кулеметів). А, судячи з стану *********** на фото, вони - часів ІІ світової... Про це пишеться і в статті...
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31.10.2020 21:37 Ответить
Яр ХолоднийЦе не мій стиль. Ніде не написано, що це із часів ДСВ. Може, із полігону, може, із лісу. А опіків немає, бо написано, що кидав. Осколки дістали.
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02.11.2020 23:22 Ответить
Я твій "стиль" уже зрозумів... Ляпнуть, не подумавши, щоб показать себе розумнішим за інших, а потім "усираться", "натягуючи сову на глобус"... Полігони існують, в основному, для двох цілей - випробування нової зброї та *********** та навчання особового складу. Для випробувань полігони існують поблизу заводів-виробників. Ульяновськ, де ці патрони виготовляють, розташований на околиці Харкова?
При навчанні головне - навчить особовий склад користуваться ЗБРОЄЮ... Тому для стрільб використовуються самі дешеві **********, які найменше жаль. А це патрони зі стальним сердечником. "На крайняк", для того, щоб стрілець наочно бачив, КУДИ летять кулі, використовуються "трасери". Частіш всього, ставиться один трасер через кожні 4-5 звичайних патронів... Для того, щоб провести стрільби, по в/ч видається наказ. В ньому вказується мета проведення стрільб, учбові завдання, кількість задіяного особового складу (підрозділ), тип і номенклатура ***********, які будуть застосовуваться для навчання, та їх кількість... Даний наказ складається у відповідності з розробленою ГРАУ, у МО, інструкцією щодо організації та проведення стрільб. Після стрільб складається відповідний акт, яким витрачені ********** списуються зі складу. Начальник артозброєння складає звіт-заявку, яку направляє вищому керівництву, на поповнення запасів. І, от, уяви собі, що цей начальник читає, що командир в/ч допустив порушення вимог інструкції і дозволив використання "спец***********" (а патрони МДЗ-М саме такими і є), без необхідності... Як ти думаєш, що буде з командиром в/ч, начальником штабу та начальником служби озброєння?... Тепер тобі ясно? Ти "десь щось чув", а я ці стрільби, ще лейтенантом, організовував і проводив...
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03.11.2020 03:05 Ответить
Яр Холодний Чоловіче, та мені, із високої дзвінниці, де ти і ким ти був. Ти не знаєш де і ким був я. Я висловив лише свою думку, а ти тут розповідаєш, який ти розумний, та бувалий."Ульяновськ, де ці патрони виготовляють, розташований на околиці Харкова?". Тобто, ти хочеш сказати, що **********, колись виготовлені, повинні бути розкидані, тільки біля заводу, де їх виробляють? У нас знаходять і америнські **********, а не тільки із Ульянівська. Оце і є твій рівень. І ще...Я тобі не сказав жодного кривого слова, а ти ляпаєш, слів не вибираючи.Тому йди до дупи, розмова закінчена.
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03.11.2020 23:14 Ответить
Не можу "піти в дупу", бо вона тобою зайнята... Ти всрався, і пробуєш "булькать" з нори... Там і сиди...
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04.11.2020 02:12 Ответить
Подвір'я наче з фільму жахів. Ужос!
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04.11.2020 02:29 Ответить
 
 