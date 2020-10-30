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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20205) Донбасс (26945) потери (3862)

Двое воинов погибли в результате вражеского обстрела возле Водяного, с начала суток наемники РФ трижны нарушили перемирие, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое воинов погибли в результате вражеского обстрела возле Водяного, с начала суток наемники РФ трижны нарушили перемирие, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 30 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили условия перемирия на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.

"В полночь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

Ближе к обеду на этом же участке ответственности бригады враг провоцировал наших воинов из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела. ФОТО

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 29 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

Также читайте: Украинский воин получил ранение в результате прицельного огня наемников РФ вблизи Новгородского. За сутки - 4 обстрела, - штаб

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 83 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 283 транспортных средства и 4 888 человек. Также были задержаны 2 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+53
Для этого нужен Президент,а не чмо
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30.10.2020 17:30
+33
Пора заканчивать эту херню ,как это делает сейчас Азербайджан ...
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30.10.2020 17:29
+24
_Оно не чмо, а враг и служит рф. Когда вы уже, ****, поумнеете?! Что ещё должен сделать для этого зеленский, наколоть себе на лбу двуглавую курицу?! ******...
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30.10.2020 17:42
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Правила форума Совет форумчан
Пора заканчивать эту херню ,как это делает сейчас Азербайджан ...
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30.10.2020 17:29 Ответить
Для этого нужен Президент,а не чмо
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30.10.2020 17:30 Ответить
_Оно не чмо, а враг и служит рф. Когда вы уже, ****, поумнеете?! Что ещё должен сделать для этого зеленский, наколоть себе на лбу двуглавую курицу?! ******...
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30.10.2020 17:42 Ответить
И миллиарды нефтедолларов.
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30.10.2020 17:46 Ответить
Какой нарид, такой и **********.
То зека выбрали, то клоуна. ******** у нас население.
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30.10.2020 19:02 Ответить
Был один, недавно совсем, так обещал войну за год закончить, в итоге просрал Дебальцево, Илловайск, Донецк и Луганск.
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30.10.2020 22:18 Ответить
ЭТО ТЫ И ТЕБЕ ПОДОБНЫЕ ПРОСРАЛИ СВОБОДНУЮ УКРАИНУ!!!
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31.10.2020 01:35 Ответить
Азербайджан к сегодняшнему готовился 20 лет, вкладывал лярды долларов в покупку и производство, готовил кадры и главное - имеет чёткое понимание, чего он хочет и волю это реализовывать. А у нас посмотришь на опросы населения и видишь лебедя, рака и щуку, а процентов 10-15 вообще в своей реальности Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6138
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30.10.2020 17:42 Ответить
Заколебали эти прямые сравнения. Армения с Пашиняном и мордор с ******.
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30.10.2020 18:11 Ответить
Они погибли несистемно в результате неприцельных обстрелов.
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30.10.2020 17:29 Ответить
т.е. перемирие врагу сорвать не удалось
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30.10.2020 17:36 Ответить
И враг стрелял искренне.
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30.10.2020 17:43 Ответить
Як і кожного дня тиші!!!Скільки обєсєє там нарахувало за час тиші, 17, 19 тисяч порушень, Маємо що маємо.Шкода хлопців!!! Царство Небесне їм!!!
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30.10.2020 17:57 Ответить
Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 516
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30.10.2020 18:04 Ответить
🙏
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30.10.2020 23:08 Ответить
ЛУЧШЕ БЫ ТАКИЕ КАК ТЫ ПОГИБАЛИ ВОТ ТАК "НЕСИСТЕМНО"!!! Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8581
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31.10.2020 01:38 Ответить
И что дальше?
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30.10.2020 17:30 Ответить
Роспуск Верховной рады и импичмент преЗЕденту!
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30.10.2020 17:33 Ответить
И всё. Пишите письма. В спортлото или, если желаете, городскую баню.
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30.10.2020 17:44 Ответить
просто они стояли под не прицельным огнём .. сами виноваты !
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30.10.2020 17:31 Ответить
братан, даывай без "приколов"? таам хз шо случилось то, но командира - я не понимаю...
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30.10.2020 17:42 Ответить
привязал гавнокомандувач воинов к месту, беспилотники нельзя, отвечать адекватно нельзя.
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30.10.2020 17:36 Ответить
В ДЫныРЕ забирают на военные сборы всех до 55 лет. У многих убавился патриотизм
и внезапно обострились хронические болезни.
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30.10.2020 17:37 Ответить
а тут пишут Состоянием на 12-00 30.10.2020 г. Обстрелов 21 ( 10 - стрелковое оружие, 6 артиллерийское вооружение до 80 мм, 5 - артиллерийское вооружение свыше 80 мм, ) Ответный огонь 5 (5 - стрелковое оружие) Ранено 6 (информация не полная ) Убито -3
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30.10.2020 17:38 Ответить
ого... там шото реально случилось в натуре
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30.10.2020 17:43 Ответить
Кошда будум отвеча ть то?
и это одна позиция? да командира - просто к "Наградн" что же это такое то*
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30.10.2020 17:40 Ответить
Какое отвечать ? Задолбутся штрафы платить за срыв перемирия.
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30.10.2020 17:51 Ответить
"Сильно перебільшено": Арестович спростував закінчення "режиму тиші"

_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь как и с зеленским ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
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30.10.2020 17:40 Ответить
а, ок
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30.10.2020 17:44 Ответить
Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7132
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30.10.2020 17:45 Ответить
Они вновь вместе!
Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3342
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30.10.2020 17:43 Ответить
Глава Офиса президента Ермак на фоне смерти двух бойцов на Донбассе во время обстрела, заявил, что перемирие продолжается.
Режим прекращения огня на Донбассе продолжается, несмотря на провокации со стороны сепаратистов. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, это перемирие длится уже почти 100 дней.

Ермак отметил, что сепаратисты пытаются сорвать перемирие, о котором договорились в Трехсторонней контактной группе.
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30.10.2020 17:44 Ответить
Перемирие будет продолжаться до последнего бойца ВСУ?
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30.10.2020 17:50 Ответить
Это знают пуйло и шмаркля.
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30.10.2020 19:55 Ответить
Берите пример с Алиева, у меня всё.
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30.10.2020 17:51 Ответить
Предатель и по совместительству 1й зам. "главы администрации" Краснодона Якимов умер за рулем

https://www.youtube.com/watch?v=z4aR0xvslRs
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30.10.2020 17:54 Ответить
не надо им слать в ответку мины...
РАЗМЕСТИТЕ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ СОТНИ СНАЙПЕРОВ с командой "уничтожать всё что шевелится" !
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30.10.2020 18:04 Ответить
Виття на мокшанських болотах, або як Азербайджан під маской вірменської армії анігілює непабядімю і лягяндарную. На кого портрібно рівнятись! А не заглядати в очко ***** в пошуках миру.
Расплата за террор: армия Азербайджана выставила «счет» оккупанту и напугала ихтамнетов

Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6546
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30.10.2020 18:30 Ответить
Що потрібно зробити:
1. За результатами місцевих виборів визначити территорію де в переважній більшості проживає вата.
2. Західніше від цієї территорії побудувати укріплення щоб ніяка падла не змогла її пройти і щоб на цих укріпленнях військові були в 100% безпеці.
3. Відійти на ці позиції і закрити лінію розмежування до кращих часів (так як зробив Азейбарджан), поки вся вата не передохне.
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30.10.2020 18:38 Ответить
Маладец. А сепары быстро прибегут на эту линию?
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30.10.2020 21:31 Ответить
Не має значення при прибіжуть. Вата поживе в "русском мире" з комендантським часом, підвалами і т.д.
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30.10.2020 22:27 Ответить
знову "неприцільний дружній вогонь"? може пора головнокомандуючому пройти курс молодого бійця і псля цьго він зможе прийняти гідне рішення?
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30.10.2020 19:37 Ответить
побажаємо йому побігати йому між неприцільним вогнем, як кравчук між крапельками...
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30.10.2020 19:40 Ответить
Вот вам и "неприцельный" огонь, сколько же надо было вешать лапшу на уши народу?
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30.10.2020 20:07 Ответить
Погибли два украинских солдата героя. Обстрелы каждый день. По ТВ олигархов, по договорённости с АП "ирмаки и сивохи" не слова за обстрелы.
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!
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30.10.2020 20:18 Ответить
В Азербайджане воюет Турция. Без протекции и поддержки Эрдогана Алиев в жизни не посмел бы освобождать свои земли. Если Турция согласиться отправить и в Украину своих "ихтамнетов", то можно начинать освобождение Донбасса, потом Крыма. Закупить 100 байрактаров, чтобы затмить солнце на Донбассе, и танки нафиг не нужны! Посадить за пульты управления где нибудь в Житомире турецких специалистов и давай пулять по кацапским танкам! А че, отличный сценарий! Че-то зеля тупит по полной.. Боится наверное...
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30.10.2020 22:40 Ответить
Не знаю как кому,а мне идея нравится!
Ажербайджану надоели 30-тилетние переговоры и они,найдя союзника ,приняли единственно правильное решение! Свои земли от окупантов надо забирать. Заметили,кроме Макрона,друга и соратника ***** по Сирии и Ливии,никто не осуждает Азербайджан и не поддерживает Армению.?
В Карабахе идёт война 21 го века!
" Умный учится на чужих ошибках,а дурак- на своих"
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31.10.2020 01:57 Ответить
Зелёная сопля молчит?
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30.10.2020 20:20 Ответить
и будет молчать ... он никому ничего не должен ... только 300 гривен курьеру за 1 грамм фена...
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30.10.2020 22:33 Ответить
Ну що,Ву-ву,показав тобі пуцька-вовк свої зуби,будеш ще у "мир" гратись, чи може візьмешся за розум?! Чи смерті наших хлопців тебе так нічому і не навчать,тоді краще пиши заяву на добровільне звільнення,бо...
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30.10.2020 21:28 Ответить
Кровь этих воинов на руках зебилья.
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30.10.2020 22:04 Ответить
Нет, на руках Порошенко. Он не смог выиграть войну. Хотя и зеля хорош, никак не может решить дипломатически этот вопрос. А как распинался на сцене перед выборами....
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30.10.2020 22:35 Ответить
За неделю уже 6 погибший солдат. Символично, уже 6-й самолет с военным грузом Укроборонэкспорт направил в Азербайджан, транзитом через Стамбул. Идем в нужном направлении, друзья!
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30.10.2020 22:22 Ответить
Карпенчук Олександр,а что ж ВЫ НЕ ПОМОГЛИ ПОРОШЕНКО выиграть войну??? Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2333 Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2827

Хорошо,сидя за клавой,обвинять всех и вся.... Двоє воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного, з початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6915
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31.10.2020 02:03 Ответить
"не стріляти" бубочка каже?? ... *****.
.......................
Спочивайте з миром, Герої...
Схиляю голову.
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30.10.2020 22:35 Ответить
********** все рахує дні "пєрємірія", хизується що немає а ні вбитих, а ні поранених, все на публіку.
Що ж тепер мовчить, наче води в свій поганий рот набрало??
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30.10.2020 22:36 Ответить
Serg Marco

4 ч. ·

Про перемирие.

За последние дни усилились обстрелы, появились боевые раненые и убитые. Каждый день.

Давайте поймем что происходит по линии и о чем недоговаривает ООС.
Луганская область отлично горела от поджогов сепаров последнее время. Этот процесс не остановил Зеленский и ТКГ. Этот процесс остановила природа дождями и похолоданием.
Донецкое направление. Обстрелы и провокации там почти каждый день. Недавнее противостояние под Донецком в результате которого час обстреливали украинские позициии и был боевой раненый - это огненый шквал для прикрытия своей дрг.
Да, именно так. ДРГ пыталось зайти на позиции 18 батальона. Обычно результатом таких заходов становятся сводки ООС на тему "підірвався на невідомому вибуховому пристрії". Или тихая отработка снайперами.
ДРГ было выявлено, по нему открыли стрелковый огонь, зажмурили одного ДРГэшника, остальные разбежались по кустам. И тут грянула ответка. Утесы, СПГ, стрелковка,...
И данная ситуация непохожа на то, что просто несколько человек неподчинились приказу и пошли охотиться за ЗСУ. То есть дээргэшники получили приказ от командования. Был разработан план, маршрут, обзор во время передвижения, определен состав (саперы, снайпера, топтуны) и поставлена задача которой должна была эта ДРГ достигнуть.
Их увидели. Хорошо что увидели. Повезло. После чего натянули глаз на жопу коллаборантам, а потом посидели под обстрелом пока противник спасал свое ДРГ от полного уничтожения.
Когда противник проявляет такую инициативу, а именно системные действия в составе подразделения для уничтожения живой силы - то когда то она будет успешной. Еще вчера хотел написать что теперь осталось ждать погибших, убитых в результате очередной спланированой операции, тут повезло, но так везти не будет. Перемирие не работает. Будут смерти.
Написал об этом пост, а потом стер. Показалось неправильным на смертях наших бойцов ванговать.
И вот результат. Юга. Снайперская группа. Один раненый, двое убитые. Снайперская группа противника. Подползли, сработали дуплетом поразив обоих в головы. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении.
ООС сказал что это было в результате обстрелов, но почему то умалчивает что ранения и смерти это результат согласованых тактических действий противника. И что против ЗСУ сейчас активно начали работать снайпера и ДРГ. Потому что если это скажешь - то будет логичным включить какое то противодействие. Например отменить запрет на полеты коптеров. Запустить официально работать на линию наших снайперов и развязать им руки.
Но это логичное действие. А в политического решения это выполнить к сожалению у руководства нет.
Потому ждем очередного заседания ТКГ. Где нам пообещают что вот сейчас все вообще перестанут стрелять.
Только вот те кто про это договорятся, не возьмут на себя ответственность если эта договоренность не будет выполнена. И за следующих раненых/погибших.
А насколько я знаю настрои в армии, там сейчас уже дохера людей с мотивацией "увижу сепара - буду стрелять, похер что мне командование скажет. Минус премия, выгонят из армии - та и хер с ним". А значит стрелять в ответ сейчас где то будут просто положив болт на командование. И это неправильно. Но что поделать если никакой альтернативы нет?
В общем стоит ждать интересных событий на фронте. Не переключайтесь.

U.P.D. Люди которые считают что работа снайперских групп противника и заходы ДРГ на наши линии, с последующими обстрелами бойцов ЗСУ- это "отдельные случаи приведшие к тяжелым последствиям" и "прекращение огня не нарушено, это единичные случаю"- это просто ссанина в глаза.
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30.10.2020 22:53 Ответить
Это не перемирие.....
Это какое-то издевательство над украинскими военными....
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31.10.2020 02:10 Ответить
 
 