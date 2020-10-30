Двое воинов погибли в результате вражеского обстрела возле Водяного, с начала суток наемники РФ трижны нарушили перемирие, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 30 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили условия перемирия на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.

"В полночь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

Ближе к обеду на этом же участке ответственности бригады враг провоцировал наших воинов из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 29 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

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За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 83 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 283 транспортных средства и 4 888 человек. Также были задержаны 2 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.