Двое воинов погибли в результате вражеского обстрела возле Водяного, с начала суток наемники РФ трижны нарушили перемирие, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
С начала текущих суток, 30 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили условия перемирия на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.
"В полночь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.
Ближе к обеду на этом же участке ответственности бригады враг провоцировал наших воинов из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил", - говорится в сообщении.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 29 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 83 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 283 транспортных средства и 4 888 человек. Также были задержаны 2 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.
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То зека выбрали, то клоуна. ******** у нас население.
и внезапно обострились хронические болезни.
и это одна позиция? да командира - просто к "Наградн" что же это такое то*
_Консерва подтвердила что она консерва. Но до идиотов теперь как и с зеленским ещё два года будет доходить что такое арестович и какое у него в расии звание.
Режим прекращения огня на Донбассе продолжается, несмотря на провокации со стороны сепаратистов. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба ОП.
По его словам, это перемирие длится уже почти 100 дней.
Ермак отметил, что сепаратисты пытаются сорвать перемирие, о котором договорились в Трехсторонней контактной группе.
https://www.youtube.com/watch?v=z4aR0xvslRs
РАЗМЕСТИТЕ ПО ВСЕЙ ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ СОТНИ СНАЙПЕРОВ с командой "уничтожать всё что шевелится" !
Расплата за террор: армия Азербайджана выставила «счет» оккупанту и напугала ихтамнетов
1. За результатами місцевих виборів визначити территорію де в переважній більшості проживає вата.
2. Західніше від цієї территорії побудувати укріплення щоб ніяка падла не змогла її пройти і щоб на цих укріпленнях військові були в 100% безпеці.
3. Відійти на ці позиції і закрити лінію розмежування до кращих часів (так як зробив Азейбарджан), поки вся вата не передохне.
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!
Ажербайджану надоели 30-тилетние переговоры и они,найдя союзника ,приняли единственно правильное решение! Свои земли от окупантов надо забирать. Заметили,кроме Макрона,друга и соратника ***** по Сирии и Ливии,никто не осуждает Азербайджан и не поддерживает Армению.?
В Карабахе идёт война 21 го века!
" Умный учится на чужих ошибках,а дурак- на своих"
Хорошо,сидя за клавой,обвинять всех и вся....
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Спочивайте з миром, Герої...
Схиляю голову.
Що ж тепер мовчить, наче води в свій поганий рот набрало??
4 ч. ·
Про перемирие.
За последние дни усилились обстрелы, появились боевые раненые и убитые. Каждый день.
Давайте поймем что происходит по линии и о чем недоговаривает ООС.
Луганская область отлично горела от поджогов сепаров последнее время. Этот процесс не остановил Зеленский и ТКГ. Этот процесс остановила природа дождями и похолоданием.
Донецкое направление. Обстрелы и провокации там почти каждый день. Недавнее противостояние под Донецком в результате которого час обстреливали украинские позициии и был боевой раненый - это огненый шквал для прикрытия своей дрг.
Да, именно так. ДРГ пыталось зайти на позиции 18 батальона. Обычно результатом таких заходов становятся сводки ООС на тему "підірвався на невідомому вибуховому пристрії". Или тихая отработка снайперами.
ДРГ было выявлено, по нему открыли стрелковый огонь, зажмурили одного ДРГэшника, остальные разбежались по кустам. И тут грянула ответка. Утесы, СПГ, стрелковка,...
И данная ситуация непохожа на то, что просто несколько человек неподчинились приказу и пошли охотиться за ЗСУ. То есть дээргэшники получили приказ от командования. Был разработан план, маршрут, обзор во время передвижения, определен состав (саперы, снайпера, топтуны) и поставлена задача которой должна была эта ДРГ достигнуть.
Их увидели. Хорошо что увидели. Повезло. После чего натянули глаз на жопу коллаборантам, а потом посидели под обстрелом пока противник спасал свое ДРГ от полного уничтожения.
Когда противник проявляет такую инициативу, а именно системные действия в составе подразделения для уничтожения живой силы - то когда то она будет успешной. Еще вчера хотел написать что теперь осталось ждать погибших, убитых в результате очередной спланированой операции, тут повезло, но так везти не будет. Перемирие не работает. Будут смерти.
Написал об этом пост, а потом стер. Показалось неправильным на смертях наших бойцов ванговать.
И вот результат. Юга. Снайперская группа. Один раненый, двое убитые. Снайперская группа противника. Подползли, сработали дуплетом поразив обоих в головы. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении.
ООС сказал что это было в результате обстрелов, но почему то умалчивает что ранения и смерти это результат согласованых тактических действий противника. И что против ЗСУ сейчас активно начали работать снайпера и ДРГ. Потому что если это скажешь - то будет логичным включить какое то противодействие. Например отменить запрет на полеты коптеров. Запустить официально работать на линию наших снайперов и развязать им руки.
Но это логичное действие. А в политического решения это выполнить к сожалению у руководства нет.
Потому ждем очередного заседания ТКГ. Где нам пообещают что вот сейчас все вообще перестанут стрелять.
Только вот те кто про это договорятся, не возьмут на себя ответственность если эта договоренность не будет выполнена. И за следующих раненых/погибших.
А насколько я знаю настрои в армии, там сейчас уже дохера людей с мотивацией "увижу сепара - буду стрелять, похер что мне командование скажет. Минус премия, выгонят из армии - та и хер с ним". А значит стрелять в ответ сейчас где то будут просто положив болт на командование. И это неправильно. Но что поделать если никакой альтернативы нет?
В общем стоит ждать интересных событий на фронте. Не переключайтесь.
U.P.D. Люди которые считают что работа снайперских групп противника и заходы ДРГ на наши линии, с последующими обстрелами бойцов ЗСУ- это "отдельные случаи приведшие к тяжелым последствиям" и "прекращение огня не нарушено, это единичные случаю"- это просто ссанина в глаза.
Это какое-то издевательство над украинскими военными....