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Новости Политика Украины
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ВР (28729) выборы (24320) Грузия (4339) Елизавета Ясько (78)

Украинскую делегацию Рады не пускают наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, - "слуга народа" Ясько

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинскую делегацию Рады не пускают наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, -

Нардепов из Украины не пустили в качестве наблюдателей на парламентские выборы в Грузии, которые должны состояться 31 октября. Проблемой является критически малое количество иностранных наблюдателей, ведь Грузия ограничила международное авиасообщение и закрыла наземную границу с соседями из-за COVID-19.

Об этом сообщила член комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"31 октября состоятся очередные выборы в парламент Грузии. Около 30 народных депутатов Украины из трех фракций запланировали визит в страну, чтобы быть наблюдателями в ходе голосования. Поездка должна была состояться по приглашению "ЕНД", ведущей оппозиционной партии. Все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте Грузинского ЦИК. Однако сегодня ночью, грузинские власти отменили (или не предоставили) разрешение на прием самолета из Украины", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, такое решение "вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур - основа демократии".

"Казалось бы, прилет наблюдателей из дружественной страны-партнера должен быть еще одним проявлением сотрудничества государств в дополнение к исторически теплым отношениям разделяют еще и общие вызовы безопасности в виде оккупации частей территорий Россией. Впрочем, к большому сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями", - отметила парламентарий.

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При этом Ясько подчеркнула, что Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии - независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

"Что же касается самих выборов, то досадный инцидент с блокировкой участия украинских парламентариев в мониторинге избирательного процесса дает поводы для беспокойства. Поэтому, призываю всех участников процесса, прежде всего, действующую власть, соблюдать европейские избирательные стандарты, законы и конституцию", - отметила Ясько.

Позже Ясько добавила, что украинские политики поддерживают контакты с партиями, участвующими в грузинских выборах.

"Одна из ключевых проблем этих выборов - критически малое количество иностранных наблюдателей. Грузия сильно ограничила международное авиасообщение из-за ковида и закрыла наземную границу со всеми соседями", - подытожила Ясько.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
если в Украине снова опзжо фальсифицирует выборы, делегации делать нечего в Грузии.
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30.10.2020 17:33
+8
В Раде работайте, а не катайтесь с бесконечными командировками и разбазариванием госбюджета. У себя проблем хватает, судьями займитесь наконец, а то и вас скоро запретят
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30.10.2020 17:36
+6
Логічно. Ми ж їм нагадили прийняттям Саакашвілі.
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30.10.2020 17:37
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если в Украине снова опзжо фальсифицирует выборы, делегации делать нечего в Грузии.
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30.10.2020 17:33 Ответить
А слуги выборы не фальсифицируют? А шарий не фальсифицирует? Или европейское будущее не фальсифицирует? Все они одним миром мазаны!
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30.10.2020 22:15 Ответить
да, все перечисленное --- одно и то же!
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31.10.2020 09:00 Ответить
В Раде работайте, а не катайтесь с бесконечными командировками и разбазариванием госбюджета. У себя проблем хватает, судьями займитесь наконец, а то и вас скоро запретят
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30.10.2020 17:36 Ответить
разгонят скорее
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31.10.2020 09:01 Ответить
Логічно. Ми ж їм нагадили прийняттям Саакашвілі.
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30.10.2020 17:37 Ответить
Только Мишико не жалел своего живота за Украину Он настоящий герой, а Украина не достойна того шанса, который Мишико, жертвуя своим благополучием и жизнью, предоставлял ей! Он должен был быть президентом! И вместо этого героя пропутинские сепары выбрали весёлого клоуна!
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31.10.2020 08:34 Ответить
Коронакриза: уряд Грузії оплатить громадянам електрику і газ у холодний сезон


Влада Грузії оплатить населенню комунальні рахунки за електроенергію та природний газ за чотири місяці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Новости-Грузия.
«Ми вже озвучили третю хвилю антикризового плану уряду. Вона включає як допомогу бізнесу, так і соціальну підтримку. З 1 листопада починається оплата комунальних послуг нашим громадянам у зимовий період. Це будуть чотири місяці, починаючи з листопада. Ця допомога торкнеться кожної сім'ї, яка споживає електроенергії до 200 кВт, а також до 200 кубометрів газу, включаючи плату за воду та очищення. Це той мінімум, яким сьогодні уряд може підтримати своїх громадян», - заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.
Зазначається, що у Грузії близько 1,2 мільйона абонентів, які споживають щомісячно менше 200 кВт електроенергії. На їх підтримку скарбниця виділить 17 млн ларі ($5,3 млн).
Крім того, 670 тисяч господарств у країні споживають до 200 кубометрів природного газу на місяць. Для погашення їхніх рахунків держава передбачила 27 млн ларі (
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30.10.2020 17:38 Ответить
От цікаво, в якій норі вони знайдуть ці гроші? Наче це так просто - заліз в тумбочку і роздав. Все одно з карману того самого народу.
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30.10.2020 17:52 Ответить
Саме так: хтось, переважно той, хто гне свою спину на праці, й оплачує всю цю "розкіш" популізму.
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30.10.2020 17:59 Ответить
Навіть з Грузії слуг уродів шугають
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30.10.2020 17:57 Ответить
Ясько и некоторые из украинской делегации друзья Саакашвили,вот их поэтому и не пустили.
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30.10.2020 18:05 Ответить
Не расстраивайтесь, Байден вас пригласит на массовку к Белому дому. Копите деньги на перелет.
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30.10.2020 18:22 Ответить
Я бы вас и в Раду не пустил бы.
Но 73 процента...
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30.10.2020 18:24 Ответить
вірніше 73 процентні...
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30.10.2020 19:33 Ответить
Такого точно ещё не было...да,зебильо?
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30.10.2020 18:27 Ответить
Правильно поступила влада Грузіі , що не пустила сааківську мразоту спомтерігачами на виборах !
Ми вже знаємо достеменно , , як наразі на місцевих виборах , слуги кремля фальшують вибори !
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30.10.2020 18:31 Ответить
І, хто ж після такого буде довіряти?
Українську делегацію Ради не пускають спостерігачами на парламентські вибори в Грузії, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 5157
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30.10.2020 19:33 Ответить
Так пошліть Міхо, придурки. З-за одного "рехформатора" посварилися з союзником, лохи зелені.
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31.10.2020 09:41 Ответить
 
 