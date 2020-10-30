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Ермак на встрече с послами G7: События в КС не произошли без внешнего вмешательства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак на встрече с послами G7: События в КС не произошли без внешнего вмешательства

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки". Основной темой встречи стали последние события, связанные с решением судей Конституционного Суда, которое вызвало большой резонанс в обществе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, - они есть и будут работать. Для нас является принципиальной наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", - подчеркнул Ермак.

Глава ОП также рассказал, что еще вчера в Верховную Раду был направлен законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

"Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим на этот раз", - заявил Ермак.

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По мнению Ермака, события в КСУ не произошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации.

Руководитель Офиса Президента убежден, что выход из нее будет найден.

Ермак призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, и реакцией всех представителей политических сил, "чтобы иметь реальную картину".

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+48
Так ты ж первый и мутил,Ермачок))
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30.10.2020 17:42
+39
А в это время где-то на вилле за городом

Ермак на встрече с послами G7: События в КС не произошли без внешнего вмешательства - Цензор.НЕТ 3576
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30.10.2020 17:48
+31
ага...и уже всем понятно кто этот внешний в связке с ермаком Ермак на встрече с послами G7: События в КС не произошли без внешнего вмешательства - Цензор.НЕТ 1712

Ермак на встрече с послами G7: События в КС не произошли без внешнего вмешательства - Цензор.НЕТ 648
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30.10.2020 17:44
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Чудные делана свете творяться, чмо, которое должно заниматься сортирами, лампоскам и вывезенням использованного пипифакса встречается с послами болбшой семерки. И, что самое поразительное, эти послы не брезгуют с ним общаться. Видимо у этих послов такой уровень акредитации. Сортирный уровень.
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30.10.2020 19:39 Ответить
этот ирмак - враг
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30.10.2020 19:57 Ответить
Один из главных "вмешателей" озабочен своим же, совместно с мертвечиной, опзжопными мертвечукчами и безмайбутнивцами, вмешательством..
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30.10.2020 20:06 Ответить
События в КС не произошли без внешнего вмешательства мацковских хозяев ермака
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30.10.2020 20:34 Ответить
правдивый внутренний вмешатель решил сдаться и доложить как попал к Вовке из внешних...???
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30.10.2020 20:37 Ответить
а что там с вагнеровцами?
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30.10.2020 22:45 Ответить
Ой, бл*, а шо не понятно, что сама власть этот цирк и устроила! Им плевать на помощь и мнение Запада, им нужно поскорее урвать бабосиков, осталось 2-3 года до следующих выборов, а потом Чемодан-Киев-США! Проходили уже!
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30.10.2020 22:54 Ответить
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