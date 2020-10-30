Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По данным Министерство здравоохранения, число умерших от COVID-19 в Украине за последний месяц увеличилось более чем вдвое – с 61 до 125 в сутки (усредненный за неделю показатель).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На этой неделе были зафиксированы два самых высоких показателя смертей за все время эпидемии: 27 сентября – 165 человек и 29 сентября – 173 человека.
Октябрьские темпы роста количества смертей от COVID-19, согласно информации Минздрава, выше сентябрьских, когда они составляли около 70%.
Такая динамика числа умерших примерно соответствует динамике числа заболевших (последний показатель – 6,9 тыс. человек в сутки), но выше динамики числа госпитализируемых: в октябре оно выросло примерно с 640 до 1 тыс. в сутки, или на 55%.
Пока все эти показатели постоянно растут и находятся на максимальных уровнях за все время эпидемии, а улучшение в последние дни произошло лишь по одному показателю – доле позитивных ПЦР-тестов: она снизилась от достигнутого 22 октября уровня в 19,6% до 17,8% к концу месяца. Этого удалось достичь благодаря увеличению тестирования до 39,36 тыс. тестов в день (усредненный за неделю показатель). Более того, в последние три дня были зафиксированы максимальные за всю эпидемию значения – соответственно 41,95 тыс., 47,16 тыс. и 49,56 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Швидко акредитують - ти вже працюєш.
Не хочеш спробувати ?
Але це треба в консульстві взнавати.
2020 -178418
2019 -177012"
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
В некоторых странах Европы в течение последней недели выросло суточное количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Источник: прес-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции. Суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество случаев инфицирования - на треть, отметила Харрис. В то же время она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.
Чувак, ти хто за фахом?
Школьнік ?
пока не станете лупить безмасочников - рост смертности не остановиться!
2020 -178418
2019 -177012"
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
Держи обезьяна зеленая.
Наверное тоже "из контекста вырвано"?
Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая.
Как раз перед местными выборами, у него прямо словесный понос начался: одно заявление за другим!
Как по мне- мировые СМИ...
2020 -178418
2019 -177012"
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
А кількість ліжок для хворих, потужність лабораторій, що проводять аналізи на вірус, кількість лікарень, що приймають хворих на вірус, захист медиків - не змінились з березня цього року, хоча на це було виділено 65 млрд грн. Але ж ви, курви, виріши закатати більшість цих коштів в асфальт, на радість Бєні! Що б вам, ******, це гикнулося в майбутньому... І вашим нащадкам...
30 ЖОВТНЯ 2020, 18:48
Зростання тайванської економіки виявилося найшвидшим більш ніж за два роки, підкреслює FT. Воно перевершило очікування влади, яка прогнозувала збільшення на 2%. Меншого очікували і аналітики. Citigroup, наприклад, передбачала зростання на 2,3%.
Зростання попиту на електроніку і комунікаційне обладнання призвело до збільшення тайванського експорту, відзначає газета. Драйверами зростання стали інвестиції в технологію зв'язку 5G і бум продажів пристроїв, необхідних для роботи з дому. Експорт із Тайваню в третьому кварталі виріс на 3,5%.
Крім того, економічному зростанню Тайваню посприяли жорсткі обмежувальні заходи, прийняті владою на ранньому етапі пандемії