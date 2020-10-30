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Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза

По данным Министерство здравоохранения, число умерших от COVID-19 в Украине за последний месяц увеличилось более чем вдвое – с 61 до 125 в сутки (усредненный за неделю показатель).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На этой неделе были зафиксированы два самых высоких показателя смертей за все время эпидемии: 27 сентября – 165 человек и 29 сентября – 173 человека.

Октябрьские темпы роста количества смертей от COVID-19, согласно информации Минздрава, выше сентябрьских, когда они составляли около 70%.

Такая динамика числа умерших примерно соответствует динамике числа заболевших (последний показатель – 6,9 тыс. человек в сутки), но выше динамики числа госпитализируемых: в октябре оно выросло примерно с 640 до 1 тыс. в сутки, или на 55%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса в Европе за неделю выросла на 40%, - ВОЗ

Пока все эти показатели постоянно растут и находятся на максимальных уровнях за все время эпидемии, а улучшение в последние дни произошло лишь по одному показателю – доле позитивных ПЦР-тестов: она снизилась от достигнутого 22 октября уровня в 19,6% до 17,8% к концу месяца. Этого удалось достичь благодаря увеличению тестирования до 39,36 тыс. тестов в день (усредненный за неделю показатель). Более того, в последние три дня были зафиксированы максимальные за всю эпидемию значения – соответственно 41,95 тыс., 47,16 тыс. и 49,56 тыс.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Найтяжчі місяці ще попереду.
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30.10.2020 17:57
+6
павтаряю -
пока не станете лупить безмасочников - рост смертности не остановиться!
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30.10.2020 18:00
+4
Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза - Цензор.НЕТ 4297
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30.10.2020 18:10
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Найтяжчі місяці ще попереду.
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30.10.2020 17:57 Ответить
И уже сейчас не хватает кислородных точек. Все идет семимильными шагами к медицинской сортировке больных. Решать кому жить будет принимающий врач. И хорошо еще если это будет врач, а не санитарка.
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30.10.2020 18:14 Ответить
Нам сказали хворих не госпіталізувати. Лікувати на дому, навіть важких. Зарплатня- мінімалка. Із засобів захисту- китайські маски і рукавички, котрі на мою лапу налазять як ковзани на вовка з ;Ну постривай;...
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30.10.2020 18:28 Ответить
Польща зараз дуже активно залучає медиків з інших країн, бо в них нестача.
Швидко акредитують - ти вже працюєш.
Не хочеш спробувати ?
Але це треба в консульстві взнавати.
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30.10.2020 18:30 Ответить
Я вже думав. Але хочу побачити чим тут все скінчиться. Тим більше, контракт з тербатом.
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30.10.2020 18:35 Ответить
Життя одне. Не зволікай, коли є можливості.
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30.10.2020 18:38 Ответить
Та просто людей вже поменшало.
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30.10.2020 18:38 Ответить
Эту туфту вы будете людям в больницах Харькова или Одессы показывать. А мы посмотрим, что от вас потом останется.
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30.10.2020 18:40 Ответить
"Загальний приріст, скорочення (-) населення
2020 -178418
2019 -177012"
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30.10.2020 18:50 Ответить
«Никому нельзя верить. Мне можно»
Чувак, ти хто за фахом?
Школьнік ?
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30.10.2020 19:21 Ответить
А я еще раз говорю -- возьми эти бумажки и сходи на выбор в больницы Одессы, Харькова, Винницы, Ужгорода, Николаева, Тернополя .... А потом расскажешь впечатления, если еще сможешь.
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30.10.2020 19:17 Ответить
30.10.20 18:33 Количество больных COVID-19 резко выросло в Ужгороде, больницы заполнены на 90%, - мэр Андриив
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30.10.2020 19:32 Ответить
павтаряю -
пока не станете лупить безмасочников - рост смертности не остановиться!
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30.10.2020 18:00 Ответить
"Загальний приріст, скорочення (-) населення
2020 -178418
2019 -177012"
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30.10.2020 18:49 Ответить
Вы года перепутали...
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30.10.2020 18:54 Ответить
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
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30.10.2020 19:11 Ответить
дурантинофіли не здаються ? Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі - Цензор.НЕТ 7784
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30.10.2020 19:14 Ответить
На то она и "Государственная" что бы не настраивать граждан против государства мрачной статистикой всегда напишет то что нужно правительству. Тем более перед выборами обнародовала эту статистику.
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30.10.2020 19:00 Ответить
не знаю... зачем.
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30.10.2020 19:16 Ответить
Что там вякал Зеленский про то, что в Украине самое эффективное лечение covid-19?
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30.10.2020 18:00 Ответить
где от такое вякал? не могу найти.
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30.10.2020 18:15 Ответить
Как раз перед выборами, оно рассказывало, что лечение covid-19 в Украине самое эффективное.
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30.10.2020 18:17 Ответить
ссылку на видео в студию, балобол
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30.10.2020 18:18 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/kachestvo-lecheniya-koronavirusa-v-ukraine-luchshe-drugih-stran-evropy-zelenskij

Держи обезьяна зеленая.
Наверное тоже "из контекста вырвано"?
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30.10.2020 18:23 Ответить
не на відео, а на відосік.....пригадую, що цей придурок щось вякав на тему ефективності боротьби з поширенням ковід в Україні
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30.10.2020 18:24 Ответить
Вякал, было дело!
Как раз перед местными выборами, у него прямо словесный понос начался: одно заявление за другим!
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30.10.2020 18:25 Ответить
.. А что притих...зелёный? Ткнули рылом и замолк?)))) Что не знал...что твой Зе придурок?)))
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30.10.2020 18:27 Ответить
в два раза выросло с 1 сентября за месяц, а теперь ещё в два раза. может кому то пора делать выводы? или у нас теперь кличко будет решать кому жить
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30.10.2020 18:03 Ответить
Даже не Кличко. Когда начнется медсортировка -- решать будет принимающий врач. И хорошо еще если это будет врач, а не санитарка.
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30.10.2020 18:12 Ответить
или у нас теперь кличко будет решать кому жить

Как по мне- мировые СМИ...
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30.10.2020 18:21 Ответить
Ничего хорошего в этом нет, плохо только!
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30.10.2020 18:03 Ответить
Зато власть деньги из ковидного фонда отдала на кино. Вместо готовить и закупать кислородные концентраторы. Гниды зеленые.
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30.10.2020 18:10 Ответить
Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза - Цензор.НЕТ 4297
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30.10.2020 18:10 Ответить
Смертность растет пропорционально заболевшим, все логично.
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30.10.2020 18:14 Ответить
впереди нелегкая зима... Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза - Цензор.НЕТ 1878
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30.10.2020 18:16 Ответить
впереди ЛЕТАЛЬНАЯ зима и рост цен у кладбищенских копачей
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30.10.2020 19:06 Ответить
Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі - Цензор.НЕТ 607
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30.10.2020 19:15 Ответить
погрызи морковку и не бойся - зайцев КОВИД не зеражает...
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30.10.2020 19:18 Ответить
Сейчас любая смерть - это корона. Лругих смертей нет. ...
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30.10.2020 18:20 Ответить
Всё как раз наоборот, сейчас ковид - это любая другая болезнь, чтобы отказать в госпитализации под любым предлогом
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30.10.2020 18:25 Ответить
Имейте ввиду, что эти данные на основе сделанных тестов, а тесты делают 1 из 10, если не меньше. Тем кто болеет в легкой форме без температуры тесты не делают, а значит не в какие статистики не входят )
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30.10.2020 18:22 Ответить
"Загальний приріст, скорочення (-) населення
2020 -178418
2019 -177012"
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30.10.2020 18:48 Ответить
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 01:11
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30.10.2020 19:11 Ответить
По данным Министерство здравоохранения, число умерших от COVID-19 в Украине за последний месяц увеличилось более чем вдвое Источник: https://censor.net/ru/n3228226

А кількість ліжок для хворих, потужність лабораторій, що проводять аналізи на вірус, кількість лікарень, що приймають хворих на вірус, захист медиків - не змінились з березня цього року, хоча на це було виділено 65 млрд грн. Але ж ви, курви, виріши закатати більшість цих коштів в асфальт, на радість Бєні! Що б вам, ******, це гикнулося в майбутньому... І вашим нащадкам...
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30.10.2020 18:50 Ответить
На Тайвані за останні 200 днів - жодного випадку коронавірусу

30 ЖОВТНЯ 2020, 18:48



Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі - Цензор.НЕТ 4818
Зростання тайванської економіки виявилося найшвидшим більш ніж за два роки, підкреслює FT. Воно перевершило очікування влади, яка прогнозувала збільшення на 2%. Меншого очікували і аналітики. Citigroup, наприклад, передбачала зростання на 2,3%.
Зростання попиту на електроніку і комунікаційне обладнання призвело до збільшення тайванського експорту, відзначає газета. Драйверами зростання стали інвестиції в технологію зв'язку 5G і бум продажів пристроїв, необхідних для роботи з дому. Експорт із Тайваню в третьому кварталі виріс на 3,5%.
Крім того, економічному зростанню Тайваню посприяли жорсткі обмежувальні заходи, прийняті владою на ранньому етапі пандемії
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30.10.2020 19:11 Ответить
Китай давно це все зупинив і процвітає, поки всі інші деградують. А може у цьому і криється якась правда...
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30.10.2020 19:50 Ответить
 
 