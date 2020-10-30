РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13545 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 831 3
карантин (16730) Ужгород (421) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Андриив Богдан (13)

Количество больных COVID-19 резко выросло в Ужгороде, больницы заполнены на 90%, - мэр Андриив

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Количество больных COVID-19 резко выросло в Ужгороде, больницы заполнены на 90%, - мэр Андриив

Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в городе резко увеличилось число болеющих COVID-19. Заполнено 90% мест в 4 профильных больницах. При этом город не собирается останавливать общественный транспорт, закрывать школы, детсады и учреждения общепита.

Об этом на брифинге заявил мэр города Богдан Андриив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Мэр признал, что число заболевших выросло в том числе из-за проведения местных выборов.

"Я понимаю, что в Ужгороде увеличилось количество больных с коронавирусом. Где-то это произошло за счет выборов - работали участковые комиссии, проводили заседания, сдавали протоколы из регионов, были очереди в день голосования, проводились партийные совещания и собрания. Это все тоже частично привело к увеличению количества больных", - сказал Андриив.

Читайте на Цензор.НЕТ: Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло в два раза

По его словам, в городских больницах почти заполнены места для больных коронавирусом.

"В городе Ужгород больных ковидом лечат в 4 медучреждениях города: это Ужгородская городская клиническая больница, Областная инфекционная больница, Центр легочных болезней и Закарпатская областная больница имени Новака. На данный момент эти больницы заполнены больными на 90%", - сказал Андриив.

При этом местные власти, вопреки решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС не собираются останавливать транспорт, закрывать детские сады и школы.

Также на Цензор.НЕТ: С 2 ноября в Украине устанавливается новое эпидзонирование: в "красную" зону попали 11 облцентров, - Немчинов. КАРТА

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще б пак... От щойно знайомий звонив. Сім'я вся тест позитивний, а йому тест не хотіли робити, бо симптомів нема.
показать весь комментарий
30.10.2020 19:20 Ответить
Количество больных COVID-19 резко выросло в Ужгороде, больницы заполнены на 90%, - мэр Андриив - Цензор.НЕТ 5115
показать весь комментарий
30.10.2020 19:34 Ответить
тим часом в Китаї (звідки ця зараз прийшла) все відкрито, все повністю працює І ПРАКТИЧНО НУЛЬ ЗАРАЖЕНИХ!!! ЖОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ І НЕДОКАРАТНИТІВ!
показать весь комментарий
31.10.2020 02:43 Ответить
 
 