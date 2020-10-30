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Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию, что в госпиталь Киева доставили двух раненіх бойцов с передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в  Фейсбуке.

Она отметила: "Новости с фронта очень плохие, пятеро бойцов ранены, среди них есть крайне тяжелые. Двоих морпехов оккупанты убили. Закончились выборы и началось...

В Киев доставили двоих бойцов, один с ампутацией, другого в нейрохирургию. Потребностей много, лекарства, анализы, посылки на фронт. Сегодня я купила ящик лекарств на 5 тыс и отправила медикам 14,300 грн и публикую отчеты ещё более, чем на 50 тыс.

Люди, спасибо, что делаете репосты, но и помогайте, кто чем может. Мне каждый день приходят списки потребностей. Если кто может купить кофе и носки тёплые, чем больше, тем лучше. Тёплые одеяла купила 20 штук, если кто ещё купит, буду благодарна. Сейчас сезон простуд, окопы не санаторий, сыро, нужны противопростудные, обезболивающие и для желудка лекарства.

Давайте меньше слов, больше дела. Спасибо кто помогает. Карта для помощи 5375 4115 0042 7369 и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова

Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова 01
Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова 02
Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Отличный у нас президент, прекрасный Кабмин, и лучший генштаб . За полтора года так нацарювались, что опять без волонтеров не обойтись. В топку таких руководителей
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30.10.2020 18:58
+3
7 лет войны,куча поборов и налогов,и опять волонтеры тащат. Дна нет у власти...Доживу ли я до хоть первого расстрела тех тварей у корыта,как это делают например в Китае за коррупцию
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30.10.2020 19:07
+2
Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7094
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30.10.2020 19:31
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Отличный у нас президент, прекрасный Кабмин, и лучший генштаб . За полтора года так нацарювались, что опять без волонтеров не обойтись. В топку таких руководителей
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30.10.2020 18:58 Ответить
За 7 лет, а не полтора года! Тут и заслуга Порошенко тоже имеется.
Он ведь поднял армию и страну из руин, или нет?
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30.10.2020 19:31 Ответить
перечитай мой ком еще раз. При чем сейчас Порошенко.? За полтора года ситуация с армией вернулась к тому что было семь лет назад , еще до Порошенко
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30.10.2020 20:23 Ответить
Ох звездит порохоботина, все знают что перемирие соблюдается. Все знают, что после изгнания "барыги", армия ни в чем не нуждается.
Ну да, пару случайных трупов, но они сами виноваты они провоцировали ополченцев своей " мовой", а как сказал друг Зеленского Сивоха " папередники спровоцировали этот конфликт, шоб наживаться на крови".
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30.10.2020 19:02 Ответить
7 лет войны,куча поборов и налогов,и опять волонтеры тащат. Дна нет у власти...Доживу ли я до хоть первого расстрела тех тварей у корыта,как это делают например в Китае за коррупцию
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30.10.2020 19:07 Ответить
тож 5 поранених , а не 2 як повідомляють речники !
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30.10.2020 19:09 Ответить
Писец !!!! Шел седьмой год войны !!!!! Где зе-лохи, которые езди ли на фронт ???
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30.10.2020 19:23 Ответить
Пооб'їдали військових і назад повернулись.
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30.10.2020 19:42 Ответить
Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7094
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30.10.2020 19:31 Ответить
МО просыпаемся! Это твоя работа! Деньги нужны раненым бойцам, а не на пенсии паркетным генералам. которых у нас больше, чем у всех армий Европы!
Государство призвало, обязано и отвечать за здоровье раненых до полного выздоровления! Волонтеры могут оказать дополнительную помощь, но не обязаны.
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30.10.2020 19:38 Ответить
А зебилы в это время во главе с главклоуном тянут пятничный кокс.
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30.10.2020 22:14 Ответить
 
 