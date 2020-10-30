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Новости За рубежом
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Власти Грузии: Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Грузии: Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

Агентство гражданской авиации Грузии утверждает, что украинская сторона сама сначала подала заявку на чартерный рейс, а после отменила запрос на совершение полета

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сообщаем, что в Агентство гражданской авиации поступила заявка от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Рады Украины для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей. Однако 30 октября в 02:09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос на разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса", - заявили в ведомстве.

Ранее народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила, что Грузия отменила разрешение на прилет из Украины около 30 народных депутатов из трех фракций, которые должны были стать наблюдателями в ходе голосования на парламентских выборах в Грузии 31 октября.

Также на Цензор.НЕТ: Украинскую делегацию Рады не пускают наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, - "слуга народа" Ясько

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Ахахаха))))это точно Порох все отменил
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30.10.2020 18:53
+13
Плісняві брешуть, псують і обривають відносини з усіма окрім парашки. Готують а- ля Білорусь № 2.
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30.10.2020 18:57
+8
ой малышка Ясько шо-то бреханула?
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30.10.2020 18:55
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Ахахаха))))это точно Порох все отменил
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30.10.2020 18:53 Ответить
Він! Інфа стопудовая!
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30.10.2020 19:03 Ответить


Віталій Барабаненко@baraban088 20 мин

кива обвинил Украину в поставках оружия Азербайджану

Власти Грузии: Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы - Цензор.НЕТ 3708
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30.10.2020 18:54 Ответить
В перерывах между дрочкой, занимается строчкой доносов на Украину.
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30.10.2020 19:03 Ответить
ой малышка Ясько шо-то бреханула?
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30.10.2020 18:55 Ответить
Плісняві брешуть, псують і обривають відносини з усіма окрім парашки. Готують а- ля Білорусь № 2.
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30.10.2020 18:57 Ответить
Судя по вашим 73%....Украина уже 1,5 года как опередила Беларусь.Зря скромничаете.
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30.10.2020 19:28 Ответить
Що є, те є. Мізки промили в турборежимі. Та "гіпноз" вже відпустив, через що коломойсько-мервечуківські слуги й кинулись влаштовувати державний переворот.
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30.10.2020 19:39 Ответить
Рад,что с пониманием ,по взрослому, относишься к критике.А тот тут и не зебилы ревна в глазу своем не замечают.Мы так на вас надеялись и радовались.Думали Порох вас в ЕС сдаст,потом мы подтянемся.А после зебилов вопросы.У нас ситуация и проще и тяжелей сегодня.Тяжелей,что лука не сбежит,а проще,что рюзький мир почти ВСЕ беларусы на кую вертели.У нас все на исторических братьев поляков надеются и примером служат... и Литуву.Время рассудит.Но пока страна тварюга лапти не склеит....счастья нам не видать вместе.Слава Украине!!!
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30.10.2020 19:52 Ответить
Они шо и правда обкуренные?
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30.10.2020 19:16 Ответить
Грузины потомственные брехуны. Служил в Грузии, знаю.
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30.10.2020 19:25 Ответить
в 02:09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос Источник: https://censor.net/ru/n3228241

Коли авіакомпанія дасть свій коментар?
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30.10.2020 19:32 Ответить
Чомусь більше вірю грузинам.
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30.10.2020 19:41 Ответить
О Говноап. Верю грузинам
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30.10.2020 19:43 Ответить
Значит кто-то лжет.
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30.10.2020 19:43 Ответить
Авиакомпания- это одно. А если правительство Грузии сообщило, что на порог не пустит, то зачем лететь?..
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30.10.2020 20:07 Ответить
"зеленым клованам " в Украине было запрещено отправлятся в Грузию рашистским гендиректором и главным сценаристом их выступлений как в Украине так и перед всем мировым сообществом...
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30.10.2020 20:22 Ответить
 
 