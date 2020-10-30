"Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Враги государства мечтают, чтобы каждое спорное с правовой точки зрения решение отменялось бы таким же спорным решением. Это заложит фундамент для широкомасштабного масштабного кризиса всей архитектуры власти в стране.
Об этом пишет в Фейсбуке депутат СН Дмитрий Наталуха, информирует Цензор.НЕТ.
"Внешние и внутренние враги государства мечтали бы как раз о законе "правового Талиона", по которому каждое спорное с правовой точки зрения решение отменялось бы таким же спорным с правовой точки зрения решением. Но такая практика еще крепче затянет существующий юридический узел и пошатнет всю правовую систему государства, создавая опасные прецеденты и закладывая фундамент для широкомасштабного системного кризиса всей архитектуры власти в стране и нарушения всех мыслимых и немыслимых общепризнанных правовых принципов", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак на встрече с послами G7: События в КС не произошли без внешнего вмешательства
Наталуха отметил, что его коллеги, депутаты-правоведы сейчас работают над вариантами решения вопроса, которые позволили бы остаться в рамках правового поля.
"Все, кто призывает к простым и эмоциональным решениям - сознательно или бессознательно играют против жизнеспособности государства, это мое личное мнение", - добавил Наталуха.
Если же законных решений относительно самого состава и полномочий суда нет, нужно смотреть на процедурную часть работы КС, "то, каким образом он принимает решения, и можно ли сделать именно этот процесс более сбалансированным или сложным для новых решений", считает депутат.
Также на Цензор.НЕТ: Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Ложь, Карлуха-Наталуха, лооожь!!!
Подскажите мне - забыл- кого и сколько реально ПОСАДИЛИ по е- декларациям, и сколько и чего КОНФИСКОВАНО в пользу Бюджета...