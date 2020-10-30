"Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости

Враги государства мечтают, чтобы каждое спорное с правовой точки зрения решение отменялось бы таким же спорным решением. Это заложит фундамент для широкомасштабного масштабного кризиса всей архитектуры власти в стране.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат СН Дмитрий Наталуха, информирует Цензор.НЕТ.

"Внешние и внутренние враги государства мечтали бы как раз о законе "правового Талиона", по которому каждое спорное с правовой точки зрения решение отменялось бы таким же спорным с правовой точки зрения решением. Но такая практика еще крепче затянет существующий юридический узел и пошатнет всю правовую систему государства, создавая опасные прецеденты и закладывая фундамент для широкомасштабного системного кризиса всей архитектуры власти в стране и нарушения всех мыслимых и немыслимых общепризнанных правовых принципов", - написал он.

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Наталуха отметил, что его коллеги, депутаты-правоведы сейчас работают над вариантами решения вопроса, которые позволили бы остаться в рамках правового поля.

"Все, кто призывает к простым и эмоциональным решениям - сознательно или бессознательно играют против жизнеспособности государства, это мое личное мнение", - добавил Наталуха.

Если же законных решений относительно самого состава и полномочий суда нет, нужно смотреть на процедурную часть работы КС, "то, каким образом он принимает решения, и можно ли сделать именно этот процесс более сбалансированным или сложным для новых решений", считает депутат.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.