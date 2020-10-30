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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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КС (2131) Наталуха Дмитрий (16)

"Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Враги государства мечтают, чтобы каждое спорное с правовой точки зрения решение отменялось бы таким же спорным решением. Это заложит фундамент для широкомасштабного масштабного кризиса всей архитектуры власти в стране.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат СН Дмитрий Наталуха, информирует Цензор.НЕТ.

"Внешние и внутренние враги государства мечтали бы как раз о законе "правового Талиона", по которому каждое спорное с правовой точки зрения решение отменялось бы таким же спорным с правовой точки зрения решением. Но такая практика еще крепче затянет существующий юридический узел и пошатнет всю правовую систему государства, создавая опасные прецеденты и закладывая фундамент для широкомасштабного системного кризиса всей архитектуры власти в стране и нарушения всех мыслимых и немыслимых общепризнанных правовых принципов", - написал он.

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Наталуха отметил, что его коллеги, депутаты-правоведы сейчас работают над вариантами решения вопроса, которые позволили бы остаться в рамках правового поля.

"Все, кто призывает к простым и эмоциональным решениям - сознательно или бессознательно играют против жизнеспособности государства, это мое личное мнение", - добавил Наталуха.

Если же законных решений относительно самого состава и полномочий суда нет, нужно смотреть на процедурную часть работы КС, "то, каким образом он принимает решения, и можно ли сделать именно этот процесс более сбалансированным или сложным для новых решений", считает депутат.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Слуга народа Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Суд, который априори должен действовать в рамках закона, своим решением признал, что заведомая ложь в декларациях государственных чинов и политиков является их нормальным конституционным правом..
Ложь, Карлуха-Наталуха, лооожь!!!
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30.10.2020 19:17
+2
Суд Линча мамая эффективна, правовая плоскость в данном случае.
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30.10.2020 19:21
+2
Натаха такая же гнида,как и те судьи.
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30.10.2020 19:21
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Суд, который априори должен действовать в рамках закона, своим решением признал, что заведомая ложь в декларациях государственных чинов и политиков является их нормальным конституционным правом..
Ложь, Карлуха-Наталуха, лооожь!!!
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30.10.2020 19:17 Ответить
Дятел, так давай левое решение отменим левым законом, а еще лучше постановлением управдома
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30.10.2020 20:17 Ответить
подшестерил три раза ?..
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30.10.2020 20:21 Ответить
Суд Линча мамая эффективна, правовая плоскость в данном случае.
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30.10.2020 19:21 Ответить
Натаха такая же гнида,как и те судьи.
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30.10.2020 19:21 Ответить
Нет, он просто срет тем чем ты думаешь
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30.10.2020 20:18 Ответить
С судовой системой Украины можно делать сейчас всё что угодно, пока не заменим всех 12000 судей на новых. Желательно уволить всех одной датой. На первое время перейдём на присяжных судебных заседателей.
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30.10.2020 19:22 Ответить
Если члены КС не понесут уголовную ответственность,и в чьих интересах это произошло.ТО ЭТО ОЧЕРЕДНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА!!!Всё это на сегодня однозначно спланированная операция,которая разрабатывалась за ранее.
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30.10.2020 19:22 Ответить
А переворот они организовали в конституционный спрсоб?
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30.10.2020 19:24 Ответить
- конфисковать ими наколядованное по Закону!
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30.10.2020 19:25 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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30.10.2020 19:28 Ответить
У Москві силовики розігнали й затримали мусульман, які протестували проти Макрона , а на Червонiй площi,хтось кричав "ДолойТрумена" його не чипали.
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30.10.2020 19:29 Ответить
А их зевова, который испустил законопроект о разгоне Конституционного Суда, это враг внутренний или внешний? Как думаете, читатели сайта?
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30.10.2020 19:34 Ответить
аааа объясните мне пан депутат майдан выкинул на мороз яныка и весь мир признал это легетимным и в США сказали что если власть нарушает права человека то люди вправе силовым путем восстановить справедливость, а Джон Маккейн говорил "..Только народ Украины должен определять свое будущее...", янык был одной из ветви власти, судьи это лишь одна из ветвей власти и если вы не в состоянии их угомонить и поставить на место это сделает народ Украины потому что только он обладает всей полнотой власти и вполне может принять решение устроить очередной марафон в ростов
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30.10.2020 19:36 Ответить
І ніхто не подумав,що вся ота катавасія з КС робиться з єдиною метою - відбити у того охоту відмінити земельну реформу...
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30.10.2020 19:39 Ответить
а Джон Маккейн говорил "..Только народ Украины должен определять свое будущее...", Народ Америки звучит хорошо,потому что он единый и любит свой флаг и Америку, только у нас в Украине правильно должно звучать ..."Только Украинский народ должен определять свое будущее",потому что не весь народ Украины с Украиной и этот нарид Украины не сильно любит флаг Украины и всё Украинское, хотя хавать украинское любит и пользоваться центральной канализацией. "Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости - Цензор.НЕТ 5960
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30.10.2020 19:43 Ответить
Народ сказал судей в буцигарню, вот и выполняй.
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30.10.2020 19:47 Ответить
этот комнатный малчик идиот. именно "архитектуру" воровской власти нужно разрушить полной перезагрузкой. иначе беспредельщики супер-"правового государства" разрушат Украину.
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30.10.2020 19:58 Ответить
Какое спорное решение?Это откровенная попытка уничтожения государственности.
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30.10.2020 20:02 Ответить
Всіх суддів на гиляку!
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30.10.2020 20:08 Ответить
Если все такие "борцуны" то какие проблемы - вот вам вариант: разработайте и подайте новый законопроект, возможно, даже аналогичный тому, который отменил КСУ, и примите.... "Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости - Цензор.НЕТ 2121 Ну а если эта многоходовка выгодна зЭли что бы организовать под себя - для дальнейшего новый карманный КС ( на носу уже мысли о "втором сроке) , то конечно будет "волна" о плохом КС и "хорошем" зЭле...- очередной РАЗВОДНЯК....
Подскажите мне - забыл- кого и сколько реально ПОСАДИЛИ по е- декларациям, и сколько и чего КОНФИСКОВАНО в пользу Бюджета... "Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости - Цензор.НЕТ 9825
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30.10.2020 20:16 Ответить
практика чилийского,румынского государства указывает на противоположное тому ,о чем говорит Наталуха
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30.10.2020 20:18 Ответить
Вона пропонує залишити суддями конституційного суду злочинців, які стриляють у спину усій Україні при наймкешій нагоді особистої користті. Оце так вихід законний, і як тоді можна жтит у цій країні. Чого нам тоді чекать від майбутнього.
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30.10.2020 20:24 Ответить
Нет там правового решения. Президент Украины и КСУ узурпировали власть, отобрав ее у народа. Только открытые выборы судей всенародным голосованием и не срок не более ПЯТИ лет. Все остальные договорняки и положения должны быть упразднены. Даже в тотолитарном совке и тосудей выбирали
"Слуга народа" Наталуха: Ситуацию с КСУ нужно урегулировать исключительно в правовой плоскости - Цензор.НЕТ 4296
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30.10.2020 20:44 Ответить
Это никогда незакончится. Нужно исключительно для президентов и депутатов ввести сметную казнь. Что обещал перед выборами, не выполнил - иньекцию. И следующие которые будут балотироваться - будут действительно служить и работать на благо стране и людям
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30.10.2020 22:18 Ответить
идея дефолта принадлежит Коломойскому ,а реализует ее Кремль ,отстранив автора, История с КСУ- это лишь звено в цепочке событий по дестабилизации политической и экономической жизни страны Мир ,обещанный под елку, и кредиты ,после Дефолта ,и Договор о мире на все времена станет кульминацией всего того ,что мы наблюдаем Нарид хочут ярмо ,желание нарида -это святое!
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31.10.2020 01:29 Ответить
 
 