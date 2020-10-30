Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта

Агент НАБУ Евгений Шевченко обнародовал список народных депутатов, которые подавали представление в Конституционный Суд о признании неконституционным электронного декларирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Шевченко в Фейсбук.

"Вот вам расстрельный список тех уродов-депутатов, которые являются авторами представления в КСУ, целью которого стоит уничтожение антикоррупционной структуры, разрушение отношений с западными партнерами и возвращения Украины в орбиту влияния РФ", - написал Шевченко, опубликовав список из 47 нардепов. "Отдельно я бы еще добавил сюда Коломойского, Ахметова и Ермака - пусть будут здесь под номером 48, 49 и 50", - добавил он.

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"Большинство из этой агентуры ФСБ передвигается на бронированных мерседесах, поэтому патриотам, которые готовы уничтожать врагов и оккупантов не только на фронте, но и в тылу, стоит найти РПГ (ручной противотанковый гранатомет), или в идеале ПТРК (противотанковый ракетный комплекс). Медведчук и еще некоторые привилегированные отбросы любят вертолеты, поэтому желательно иметь и ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс). Домашние адреса скоро будут опубликованы, а сезон охоты открыт уже для всех желающих - в принципе, с 2014 года. Война продолжается и либо они уничтожат нас, или мы их", - заявил агент НАБУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.





