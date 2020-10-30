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депутат (3235) КС (2131) Шевченко Евгений (141)

Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта

Агент НАБУ Евгений Шевченко обнародовал список народных депутатов, которые подавали представление в Конституционный Суд о признании неконституционным электронного декларирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Шевченко в Фейсбук.

"Вот вам расстрельный список тех уродов-депутатов, которые являются авторами представления в КСУ, целью которого стоит уничтожение антикоррупционной структуры, разрушение отношений с западными партнерами и возвращения Украины в орбиту влияния РФ", - написал Шевченко, опубликовав список из 47 нардепов. "Отдельно я бы еще добавил сюда Коломойского, Ахметова и Ермака - пусть будут здесь под номером 48, 49 и 50", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликованы имена судей КС, голосовавших за решение о декларировании. СПИСОК

"Большинство из этой агентуры ФСБ передвигается на бронированных мерседесах, поэтому патриотам, которые готовы уничтожать врагов и оккупантов не только на фронте, но и в тылу, стоит найти РПГ (ручной противотанковый гранатомет), или в идеале ПТРК (противотанковый ракетный комплекс). Медведчук и еще некоторые привилегированные отбросы любят вертолеты, поэтому желательно иметь и ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс). Домашние адреса скоро будут опубликованы, а сезон охоты открыт уже для всех желающих - в принципе, с 2014 года. Война продолжается и либо они уничтожат нас, или мы их", - заявил агент НАБУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта 01
Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта 02
Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+79
Куди снайперам скидатись ?
Дайте рахунок Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 3757
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30.10.2020 19:15
+68
Если первого вальнут - волна пойдёт. Но кто-то должен сделать этот первый шаг...
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30.10.2020 19:15
+63
Ставлю на Ківу, його найлегше знайти, він постійно шляється біля совєтских пам'ятників , дроче на них.
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30.10.2020 19:17
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іди з відсіля лаптєрогий поки не запінили тебе.
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30.10.2020 19:44 Ответить
Вот это дело.
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30.10.2020 19:44 Ответить
На форумі гучно лунає відчайдушна пальба з диванів.)))
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30.10.2020 19:46 Ответить
Особливо гупає диван Євгеновича, мов з танку шмаляє Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 668
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30.10.2020 19:50 Ответить
це він робить попереджувальні постріли з своєї дупи Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 3444
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30.10.2020 19:56 Ответить
Насміялась досхочу Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 8591
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30.10.2020 19:57 Ответить
Ідіоти це вже роками тут пишуть.
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30.10.2020 19:53 Ответить
не повторюй за ідіотами...
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30.10.2020 19:55 Ответить
На сьомий рік війни вся ця шваль ситдить в парламенті. В якій країні ми живемо?
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30.10.2020 19:48 Ответить
В 2019-м еще из новых монобольшинство создали в довесок.
Теперь им есть с кем коалиции создавать.
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30.10.2020 19:50 Ответить
ОДНИ ИУДЕИ... Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 4191
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30.10.2020 22:17 Ответить
Справедливости ради нужно сказать, что у других жертв кацапской агрессии из постсовка ситуация примерно такая же - реванш прокацапских сил что в Молдове, что в Грузии.
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30.10.2020 19:59 Ответить
Потому что демократы слишком добрые
Вот румыны грохнули Чаушеску и сразу стали членамиЕС И НАТО
А так бы тоже хороводили до сих пор под руководством кацапских сил

ПОТОМУ КС НАДО БЕЗЖАЛОСТНО РАЗГОНЯТЬ И САДИТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ
Тут ЗЕ надо поддержать
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30.10.2020 21:56 Ответить
Суд скорый, но несправедливый Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 3105
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31.10.2020 09:37 Ответить
Колаборанти і персони нон грата , на нари ватників депутатиків, гнати з України їх і їх отприсків до десятого коліна.
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31.10.2020 06:46 Ответить
Это так, если кто-то не может придумать, как прекратить полномочия судий КСУ.
Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 6865
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30.10.2020 19:49 Ответить
...шуфрич, так теперь еще и повод есть Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 5380 Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 5662
Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 604
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30.10.2020 19:49 Ответить
Там не Максим должен быть а MG, мы же банднрофашистская хунта.
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30.10.2020 20:06 Ответить
МашинГевером зручніше...
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31.10.2020 14:40 Ответить
Роботи- непочатий край...
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30.10.2020 19:49 Ответить
Из этого списка достаточно аннулировать пятерых, остальные разбегутся. Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта - Цензор.НЕТ 528
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30.10.2020 19:55 Ответить
Никогда не убегай от снайпера, только умреш уставшим (с)
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30.10.2020 20:11 Ответить
Медведчука не трогать. Бесполезно. Он уже мертвый.
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30.10.2020 20:21 Ответить
Мертведчук уже укололся кремлёвской вакциной - по его умирающему виду можно сказать, что она действует.... Ялтинский "начальник" уже гниёт в могиле после этой вакцины и коронавируса....
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30.10.2020 20:36 Ответить
Його тільки олов'яним ґудзиком...
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31.10.2020 14:43 Ответить
«Сравнить предателя не с кем и не с чем. Даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы».
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30.10.2020 19:56 Ответить
Давно нужно понять, что у нас давно существует одна неофеодальная система , которая всячески будет себя защищать, а значит мы скоро услышим как доблестное СБУ или мусора заведут на Шевченко уголовное дело за раскрытие личной информации и подстрекательство к покушению на убийство. При этом по вылазят всякого рода "патриоты" которые нам начнут втирать. что отстреливать врагов это неправильно, что нужно подождать когда наши "суды" имени портнова-мертветчука-бабломойского жестко накажут своих хозяев, а самосуд это плохо и не по-европейски.
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30.10.2020 19:57 Ответить
Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 9241
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31.10.2020 02:43 Ответить
Такое возможно только в Украине. Зато весело.
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30.10.2020 20:00 Ответить
У налогоплательщиков должен быть реальный инструмент влияния на власть : вето любого закона, снятие любой кандидатуры с гос должности включая президента и т.д. Мы как налогоплательщики должны иметь эту возможность нажатием двух клавиш на клавиатуре. Сейчас у нас есть только один инструмент влияния, это майдан и уличные протесты, которые очень часто по решению властей становятся незаконными. Они знают, что людям тяжело собраться на протест (у всех семья, дети, работа и т.д. ) и пользуются этим. По моему такая система влияния на власть есть в Швейцарии. Очень надеюсь, что мы добьемся такого права.
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30.10.2020 20:09 Ответить
Порох уже поиграл в демократию. В прошлом году были самые честные выборы. Ну и что выбрал "мудрій нарід"? Нужна националистическая власть. Институт гражданства с гражданами и негражданами. Литва вам в пример.
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31.10.2020 17:45 Ответить
Дешёвый карьерист и болтун.
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30.10.2020 20:25 Ответить
Не такой уж и дешёвый - Злочевский подтвердит))
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30.10.2020 20:37 Ответить
і скільки в тебе тут логінів? По блату?
Евгений Шевченко та Евгений Шевченко 24c54084 - ???
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30.10.2020 20:45 Ответить
А шо Злочевский, просто рыбак рыбаку поверил.
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30.10.2020 21:45 Ответить
Чим далі тим більше подобається програма МПС (Маленької Партії Снайперів). Бо слова не доходять
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30.10.2020 20:32 Ответить
(Маленької Партії Снайперів)

Наверно прав был Аль Капоне...
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30.10.2020 21:19 Ответить
А клоун доведет . Зебилов будем из под диванов вытаскивать за ноги
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30.10.2020 20:35 Ответить
Шевченко пропустил самую хитрую устрицу, двуликого януса зе, он с ними, нет сомнений.
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30.10.2020 20:40 Ответить
У цивілізованій правовій державі ці покидьки вже давно були б на нарах, а не в політиці. Цим мають займатися відповідні органи, а пан Шевченко пропонує патріотам туди потрапити за порушення закону.
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30.10.2020 20:51 Ответить
Сегодня прочитал, что власти Норвегии, Канады, и Литвы, выступили с призывом НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В УКРАИНУ, из-за упущений в зеленой энергетике. Ладно Норвегия, но те - то почти браты. Надо понять, что отношение к Украине, несколько изменилось. А что будет, если по призыву должностного лица, выдавшего личные данные ДЕПУТАТОВ РАДЫ, кого-то убьют? Можно только предположить
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30.10.2020 20:59 Ответить
"инвесторы" обиделись что им не удалось пограбить на зеленом тарифе. Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 8805 свое бабло они давно отбили - не переживай за них. так что предполагай сколько влезет - отношение не поменяется Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 7720
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30.10.2020 21:58 Ответить
Я люблю Неньку,нашу мову та наш патрiотичний народ! До боли в сердце тяготит нынешняя
ситуация в Украине...😟 Но призывать к убийству людей-это за гранью...😒 Да еще в СМИ...
Пророссийские депутаты-наши враги!!!!! Но призывать к убийству...И что меня поражает-сколько лайков под статьей и одобрительных коментов. Ребята , вы поржали да забыли, а минус в вашу карму...Знаю, что меня сейчас заплюют и обозвут кацапом и т.д., но как христианин я не могу промолчать. И что бы кто не говорил, призыв к убийству-статья УК!
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31.10.2020 15:30 Ответить
Сегодня вышло протестовать к КС 500 особей, а должно быть 500 000, остальные все здесь, изгаляются в красноречии, значит еще не доросли иметь свое госудавство, пока тренируйтесь в пустозвонстве, еще есть время, куда спешить.
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30.10.2020 21:09 Ответить
не вышли - потому что не ведутся на расейский разводняк-многоходовочку с вовочкой и КС Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 8152
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30.10.2020 21:59 Ответить
КТО ТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ ХОТЯ БЫ ТАК КАК В ПАРИЖЕ А ДАЛЬШЕ ПОЙДЁТ КАК ПО НАКАТАНОЙ
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30.10.2020 21:10 Ответить
всмысле должен найтись расеянин, который отрежет тут кому то голову на религиозной почве? и тогда прям начнется? Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 4680 ох ты ж и набутылочный фантазёр Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 9060
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30.10.2020 22:00 Ответить
Супер. А ну "Свобода", "Правий сектор", УНА УНСО, "Азов"... Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 5261
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30.10.2020 21:15 Ответить
Супер. А ну "Свобода", "Правий сектор", УНА УНСО, "Азов"... Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 4694

А Супер мен БЕ лецкий?
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30.10.2020 21:21 Ответить
Під "Азовом" я мав на увазі Білецького з його тітушньой.
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30.10.2020 21:45 Ответить
Кроме тебя некому
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30.10.2020 22:04 Ответить
хорошая новость...
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30.10.2020 21:22 Ответить
Навіщо когось вбивати?Якби лондонський суд розібрався з каламойскім,то відпала б вся сушера,яка наподсосі .
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30.10.2020 21:30 Ответить
И ОПЗЖ отпали бы?
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30.10.2020 22:05 Ответить
Хлопці,а ми ж по суті з оцими покидьками так само як білоруси себе ведемо,ходимо кругом них з різнокольоровими кульками,от вони і знахабніли! Агов,а де це Азов,де ПС і другі національні героЇ, де ваші одностроЇ,факели,чи вже всьо?
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30.10.2020 21:52 Ответить
а коли в них було не всьо? Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 3405
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30.10.2020 22:01 Ответить
А ти за ПС голосував коли вони йшли до ВР чи за Юзіка
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31.10.2020 05:32 Ответить
Женя, пора основать партию снайперов! спонсоров будет предостаточно!
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30.10.2020 22:03 Ответить
Кроме этих нелюдей надо как- то наказать и судей антиконституционного суда (коррупционного суда)
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30.10.2020 22:08 Ответить
Это все одна шайка-лейка
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30.10.2020 22:08 Ответить
напрасно парень написал текст. достаточно было фио. так серьезную статью могут пришить. парня жалко. отчаяный слишком
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30.10.2020 22:08 Ответить
Просто у парня терпець урвавсь от такой наглости и безысходности. У меня такое же чувство ненависти к этим нелюдям
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30.10.2020 22:11 Ответить
Все мацковские проститутки в комлекте. И даже дрочер Кива
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30.10.2020 22:12 Ответить
Вот эти 50 зажопинцев,публично расписались в том,що они за коррупцию в стране.И дело даже не в том,чем они кормят свой электорат.На предмет русского языка,москали братушки и т.п.хрень о проффесорах профессионалах крепких хозяйственниках.....Это мы опустим и не будем обращать внимание.А посмотрим на голую правду в их иске и утвердительном вердикте КС на иск.Без шелухи политической и вектора развития Украины.Чуваки просто расписались в голом факте,що они за коррупцию.И как они это объяснят своим избирателям? Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 2309
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30.10.2020 22:15 Ответить
а их избиратель, кто? это вороватые чиновники, решалы и сепары. живущие по принципу, чем хуже в Украине тем лучше. их дохрена и все время за этих уродов голосуют. у них всегда будет 20% +-
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30.10.2020 22:56 Ответить
Ну не совсем так.Я же говорю,отметаем те тезисы,которые в обойме жопоблока-это русский язык,крепких заводчиков хозяйственников и внимание"борьба с коррупцией".Теперь они морально утратили право обвинять кого то в коррупции.Бо они за коррупцию,если требуют свернуть все реформы в сфере борьбы с коррупцией.В чём же теперь Петю обвинять? Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 84
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30.10.2020 23:36 Ответить
народная петиция на запрет ОПЗЖ!
ставлю подпись
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31.10.2020 00:16 Ответить
или опзж - вне закона!
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31.10.2020 00:17 Ответить
Надеюсь, что хлопцы помнили про боевой опыт УПА, и в схронах найдется и
РПГ и ПТРК, и ПЗРК
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31.10.2020 00:39 Ответить
Які схрони, жіночко? Прислати у відрядження відділення розвідроти з фронту і фсьо....
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31.10.2020 09:50 Ответить
идея дефолта принадлежит Коломойскому ,а реализует ее Кремль ,отстранив автора, История с КСУ- это лишь звено в цепочке событий по дестабилизации политической и экономической жизни страны Мир ,обещанный под елку, и кредиты ,после Дефолта ,и Договор о мире на все времена станет кульминацией всего того ,что мы наблюдаем Нарид хочут ярмо ,желание нарида -это святое!
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31.10.2020 01:25 Ответить
Вот же ж козёл-провокатор! Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 4078 Какие нах РПГ, ПТРК, ПЗРК?! Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 2417
Только дроны-камикадзе! Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито - Цензор.НЕТ 3642
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31.10.2020 01:40 Ответить
Здравия всем! Как плохо знать свою историю! Не гонять в футбол и не сидеть в качалке сутками- если это не твоя профессия, а иногда читать книги! Читайте книги- источник знаний! К чему это я - спросите вы, а к тому, что в точь точь повторяются события 1918 года! Ну под копирку, как будто кто- то просто переписывает эти события, просто фамилии другие, а персонажи и роли, те же самые! Удачной охоты! Только вот какая проблема- вы даже не понимаете, что мишени и трофеи - вы!
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31.10.2020 02:54 Ответить
Повністю погоджуюсь. Хочу лише додати, що не тільки підставляй нові призвища, але й в якості ворогів - представники тих самих Націй. Тоді, організаторами-натхненниками і керівниками агресії косорилії проти України була жидівська більшовицька партія. Ну,Ви пам'ятаєте, лейба бронштейн-троцький,ульянов-лєнін-бланк, зінов'єв, камєнєв і т.д. і т.п. Згідно звітів мандатних комісій з'їздів рсдрп 98% складу керівних органів рсдрп того часу жиди,комісари, майже всі жиди....касабському лайну була відведена "почесна роль" гарматнтго м'яса. На сьогоднішній день не з їхньої зєльоної вини, правда(тут знову їм насрав в миску Порох), касаби, хоч і виконують звичну для себе роль гарматного м'яса, але зараз, тимчасово, протистоять жидівському керівництву України. Та це керівництво із трусів вистрибує хоче і все робить для того, щоб замиритися з касабами. Хіба не встигне, бо ті розпочнуть нову війну.
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31.10.2020 21:42 Ответить
Чи їм самим прийдеться в Хайфу забиратися.
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31.10.2020 21:45 Ответить
Цікавий був би перелік для європейських санкцій. Але хто ж їх буде накладати, якщо самі малороси цю гидоту обрали. Просто треба чекати, коли вся ця бавовна повиздихає, а їхні нащадки не будуть розмножуватися, тоді у України буде шанс нарешті відірватися від раські федераські.
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31.10.2020 03:11 Ответить
в США Потус, у нас просто ПОЦ
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31.10.2020 08:01 Ответить
Трудно играть в шахматы с теми, кто умеет играть только "в Чапаева". Демократия ассоциируется со слабостью по отношению к наглым. Надо найти их слабость, как иглу, которая в яйце, а яйцо в утке. Последние события показали, как они бояться открытости. Одно дело пиарится, другое предстать во всей свой "красе" - прикрытом пиаром убожестве.
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31.10.2020 08:39 Ответить
Список покидьків.
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31.10.2020 08:45 Ответить
КС: он выполнил решение СНБО, - ДаниловНУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..!!!1
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31.10.2020 09:27 Ответить
Люто плюсую. А яким РПГ краще?, А можна ще маршрути перемвщення
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31.10.2020 09:47 Ответить
Ликвидация агентуры врага - долг каждого гражданина.
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31.10.2020 10:25 Ответить
А ВСЁ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО МЫ СЛИШКОМ ТОЛЕРАНТНАЯ НАЦИЯ - ЛЮБИМ ЖЕВАТЬ СОПЛИ КОГДА НАДО ДАТЬ ПО МОРДЕ ( КАК ШУФРИЧУ НАПРИМЕР ) !
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31.10.2020 10:47 Ответить
ТАК ОНИ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ОККУПАЦИЮ КРЫМА И ДОНБАССА, А ТАКЖЕ ТЫСЯЧИ СМЕРТЕЙ УКРАИНЦЕВ !!! ЗА ЭТО НЕ СУДЯТ, А КАЗНЯТ СРАЗУ !!!
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31.10.2020 11:20 Ответить
КАЗНИТЬ КОЗЛОВ !!!
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31.10.2020 11:20 Ответить
Таки прийшов вже час фізично розібратись з п' ятою колоною в Україні.
Чесно кажучи як що побачу Медведчука який горить в своїй автівці, поспішати викликати пожежників не буду. Або вони нас, або ми їх, це вже боротьба на смерть.
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31.10.2020 13:01 Ответить
Агітка часів УПА, думаю акуальна і донині ))
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31.10.2020 13:05 Ответить
"Запоминается последняя фраза - это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство": https://www.youtube.com/watch?v=pTQ-AB4pOH0
- бедный терпила Щурфич
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31.10.2020 13:22 Ответить
Опубликовали? А дальше что? Пофантазирует и продолжим "терпеть" А если хоть одного шлепнут, тогда точно жопа.
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31.10.2020 13:34 Ответить
Все,що потрібно знати про КСУ та запроданську гниду тупіцькага!

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303
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31.10.2020 14:11 Ответить
50 ушлёпков! и не надо майданов, мерзнуть в палатках, жечь покрышки, идти с палками под пули... мечты мечты где ваша сладость! мечты ушли осталась...
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31.10.2020 17:06 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.10.2020 19:44 Ответить
********. Дивись щоб на тебе самого полювання не відкрили.
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06.01.2021 07:18 Ответить
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