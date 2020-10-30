Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Агент НАБУ Евгений Шевченко обнародовал список народных депутатов, которые подавали представление в Конституционный Суд о признании неконституционным электронного декларирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Шевченко в Фейсбук.
"Вот вам расстрельный список тех уродов-депутатов, которые являются авторами представления в КСУ, целью которого стоит уничтожение антикоррупционной структуры, разрушение отношений с западными партнерами и возвращения Украины в орбиту влияния РФ", - написал Шевченко, опубликовав список из 47 нардепов. "Отдельно я бы еще добавил сюда Коломойского, Ахметова и Ермака - пусть будут здесь под номером 48, 49 и 50", - добавил он.
"Большинство из этой агентуры ФСБ передвигается на бронированных мерседесах, поэтому патриотам, которые готовы уничтожать врагов и оккупантов не только на фронте, но и в тылу, стоит найти РПГ (ручной противотанковый гранатомет), или в идеале ПТРК (противотанковый ракетный комплекс). Медведчук и еще некоторые привилегированные отбросы любят вертолеты, поэтому желательно иметь и ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс). Домашние адреса скоро будут опубликованы, а сезон охоты открыт уже для всех желающих - в принципе, с 2014 года. Война продолжается и либо они уничтожат нас, или мы их", - заявил агент НАБУ.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Теперь им есть с кем коалиции создавать.
Вот румыны грохнули Чаушеску и сразу стали членамиЕС И НАТО
А так бы тоже хороводили до сих пор под руководством кацапских сил
ПОТОМУ КС НАДО БЕЗЖАЛОСТНО РАЗГОНЯТЬ И САДИТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ
Тут ЗЕ надо поддержать
Евгений Шевченко та Евгений Шевченко 24c54084 - ???
Наверно прав был Аль Капоне...
ситуация в Украине...😟 Но призывать к убийству людей-это за гранью...😒 Да еще в СМИ...
Пророссийские депутаты-наши враги!!!!! Но призывать к убийству...И что меня поражает-сколько лайков под статьей и одобрительных коментов. Ребята , вы поржали да забыли, а минус в вашу карму...Знаю, что меня сейчас заплюют и обозвут кацапом и т.д., но как христианин я не могу промолчать. И что бы кто не говорил, призыв к убийству-статья УК!
А Супер мен БЕ лецкий?
ставлю подпись
РПГ и ПТРК, и ПЗРК
Только дроны-камикадзе!
Чесно кажучи як що побачу Медведчука який горить в своїй автівці, поспішати викликати пожежників не буду. Або вони нас, або ми їх, це вже боротьба на смерть.
- бедный терпила Щурфич
КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.
Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!