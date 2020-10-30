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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) ЦИК (3635)

ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 16:00 установлены результаты местных выборов депутатов 64 местных советов (8 – городских, 15 – поселковых, 41 – сельского) в 23 областях. Также признаны избранными 84 головы: 20 городских, 17 поселковых, 47 сельских в 23 областях.

В ЦИК подчеркнули, что процесс подсчета голосов избирателей и составления протоколов участковыми избирательными комиссиями завершен, почти все УИК передали документацию сельским, поселковым и городским территориальным избиркомам.

Этот процесс продолжается в двух областях (менее 0,2% УИК): в Винницкой области – 30 УИК, в Одесской – 27.

В ЦИК напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях. - Цензор.НЕТ 4048
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30.10.2020 19:35
+2
До поки з КС мудохаємося, цвк намалює що завгодно((( нєподкупньіє наші...
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30.10.2020 19:44
+1
////цитата :
«В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа).
Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. «Слуге народа» Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами.
Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины - срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не «слугам олигархов», а Закону.
Пока - даже не открыто уголовное дело.
P.S. Еще раз - реально было 35. В протоколе «слуге» написали 154″,
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30.10.2020 20:14
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ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях. - Цензор.НЕТ 4048
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30.10.2020 19:35 Ответить
Ойц! Результат будет опосля президентских выборов
в США...))
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30.10.2020 19:38 Ответить
До поки з КС мудохаємося, цвк намалює що завгодно((( нєподкупньіє наші...
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30.10.2020 19:44 Ответить
////цитата :
«В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа).
Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. «Слуге народа» Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами.
Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины - срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не «слугам олигархов», а Закону.
Пока - даже не открыто уголовное дело.
P.S. Еще раз - реально было 35. В протоколе «слуге» написали 154″,
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30.10.2020 20:14 Ответить
Невже ніхто з членів комісії не передивився пачки бюлетенів? Навіщо тоді такі люди в комісії? Перший з другим передивляються пачки один одного, третій з четвертим і т.д.
Кожен член ДВК може передивитися будь-яку пачку або всі по черзі. Це його право.
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30.10.2020 20:43 Ответить
...
ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях. - Цензор.НЕТ 8936 ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях. - Цензор.НЕТ 1573

...
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30.10.2020 20:47 Ответить
Це взагалі якась фігня. Уточнений протокол складається НА ТАКОМУ САМОМУ бланку, як і перший. Щось тут каламутне-накручене...
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30.10.2020 20:58 Ответить
Ви б подивилися порядок підрахунку голосів на цих виборах - може б менше питань ставили... Та додайте ще, що влада пролетіла як Фенер і їй це не сподобалось (перерахунки, затримки тощо)
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30.10.2020 20:47 Ответить
 
 