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Греция (689) землетрясение (653) Турция (3232)

12 человек погибли, более 400 ранены при землетрясении в Турции, есть ли среди них украинцы - неизвестно

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

12 человек погибли, более 400 ранены при землетрясении в Турции, есть ли среди них украинцы - неизвестно

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 12 погибших и 419 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира. Есть ли среди них украинцы - пока неизвестно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласно полученной информации, погибли 12 человек, 419 получили ранения", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Есть ли среди погибших и пострадавших украинцы, неизвестно. Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил в Твиттере, что дипломаты выясняют этот вопрос.

"30 октября в Измире произошло землетрясение мощностью 6,6 баллов. По предварительной информации, в городе разрушены несколько домов. Информация о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших устанавливается. Искренние соболезнования родным погибших и выздоровления пострадавшим", - написал консул.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще 2 человека погибли и 8 получили ранения в результате землетрясения на греческом острове Самос.

Автор: Ольга Лузан
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12 человек погибли, более 400 ранены при землетрясении в Турции, есть ли среди них украинцы - неизвестно - Цензор.НЕТ 771
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30.10.2020 20:11 Ответить
1. Куда девается пройденная разрыхлённая порода? Её объём - в 2 раза больше объёма тоннеля.
2. После прохода надо обязательно укреплять тоннель тюбингами, иначе он может обвалиться и пути назад не будет.
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30.10.2020 20:43 Ответить
На то она и лодка, а не проходческий щит, что пути назад для неё нет. Позади укладывается порода, выдолбленная спереди 12 осіб загинуло, понад 400 поранені під час землетрусу в Туреччині, чи є серед них українці - невідомо - Цензор.НЕТ 2622
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30.10.2020 21:02 Ответить
За малювання таких проджектів скільки платать? ...чисто з празного інтірєса?
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30.10.2020 21:50 Ответить
Что это? Анальный пенетратор? Ох шалуника!😉
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31.10.2020 07:11 Ответить
подлодной водкі
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30.10.2020 20:30 Ответить
 
 