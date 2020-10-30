Суд отказал кандидатам от "Слуги народа" в признании недействительными выборов в Васильковской ОТО на девяти участках. ВИДЕО
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Васильковской горрайсуд отказал кандидатам от "Слуги народа" в признании недействительными выборов на девяти участках.
Как сообщает сообщает Цензор.НЕТ, судья Олег Марчук отметил, что предоставленные доказательства не позволяют установить незаконное голосование на указанных участках в количестве, превышающем 5%.
Кроме того, по нескольким участкам был просроченных срок подачи искового заявления.
Также судья отметил, что предоставленный в качестве доказательства сюжет канала 1+1 является общеинформативным и не называет номера участков, где могли произойти нарушения.
Кандидат от "Слуги народа" Андрей Шевченко сообщил, что будет подавать апелляцию на это решение.
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