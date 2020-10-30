На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос нарушения перемирия на Донбассе после гибели 2 военнослужащих

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская делегация в ТКГ по Донбассу.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 30 октября, с 17.00 до 19.00 состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

Украинская делегация потребовала от российской стороны и запросила помощь у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной.

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Результаты

1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.

2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.

3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.

4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Следует дополнительно отметить, что Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, которому стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться.

Поэтому, у украинской делегации остается вопрос:

- понимают ли наши визави весь степень своей ответственности за возможную эскалацию вооруженного конфликта?

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