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Новости Политика Украины
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Донбасс (26945) перемирие (1476) Трехсторонняя контактная группа (842)

На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос нарушения перемирия на Донбассе после гибели 2 военнослужащих

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос нарушения перемирия на Донбассе после гибели 2 военнослужащих

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская делегация в ТКГ по Донбассу.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 30 октября, с 17.00 до 19.00 состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

Украинская делегация потребовала от российской стороны и запросила помощь у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов погибли в результате вражеского обстрела возле Водяного, с начала суток наемники РФ трижны нарушили перемирие, - пресс-центр ОС

Результаты

1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.

2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.

3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.

4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Следует дополнительно отметить, что Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, которому стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться.

Поэтому, у украинской делегации остается вопрос:

- понимают ли наши визави весь степень своей ответственности за возможную эскалацию вооруженного конфликта?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
1. Вопрос подняли
2. Кацапы ответили "это не мы"
3. Сепаратисты сказали "нам пох"
4. "Перемирие" восстановлено!
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30.10.2020 20:35
+10
Ну и что? Это тоже самое когда во время изнасилования девушка будет жаловаться насильнику, что ей больно. Такой бесхребетной беззащитной страны, как Украина во всем мире нет. Хотя сама страна с большим потенциалом и силой, но всю историю все правители это вассалы Москвы.
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30.10.2020 20:37
+7
Когда было такое, чтобы уважали слабого за его слабость? Если выводы не делаются, если нет воли к сопротивлению, то нехер тут сопли разводить!
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30.10.2020 20:41
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Правила форума Совет форумчан
это случилось не систематически,

поэтому перемирие продолжается
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30.10.2020 20:34 Ответить
Як сказав Арестович-;з нашими російськими партнерами;.
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30.10.2020 20:35 Ответить
эта фсбешная консерва ...
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30.10.2020 20:47 Ответить
А сколько должно погибать? пять? десять? сто? тысяча?...
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30.10.2020 20:38 Ответить
Какая разница, если на асфальтирование из фонда борьбы с эпидемией выдано 35 миллиардов ?
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30.10.2020 20:42 Ответить
Ой, та лаадно. Вы шо, обиделись?
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30.10.2020 20:35 Ответить
1. Вопрос подняли
2. Кацапы ответили "это не мы"
3. Сепаратисты сказали "нам пох"
4. "Перемирие" восстановлено!
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30.10.2020 20:35 Ответить
а сатисфакция? А око за око:? Шо....понять и прастить?
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30.10.2020 20:36 Ответить
Ну и что? Это тоже самое когда во время изнасилования девушка будет жаловаться насильнику, что ей больно. Такой бесхребетной беззащитной страны, как Украина во всем мире нет. Хотя сама страна с большим потенциалом и силой, но всю историю все правители это вассалы Москвы.
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30.10.2020 20:37 Ответить
а население, выбирающее таких правителей, герои ? )))
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30.10.2020 20:44 Ответить
шо головнюк?
еще 3 моста и на отход?
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30.10.2020 20:38 Ответить
Когда было такое, чтобы уважали слабого за его слабость? Если выводы не делаются, если нет воли к сопротивлению, то нехер тут сопли разводить!
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30.10.2020 20:41 Ответить
он сопромат не учил

и "Волю к власти" Ницше тоже не читал.

Он писюном на пианино играл - там сопротивление не нужно
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30.10.2020 20:46 Ответить
это дно они сказали больше не будут и все согласились
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30.10.2020 20:42 Ответить
Погибли два украинских солдата героя. Обстрелы каждый день. По ТВ олигархов, по договорённости с АП "ирмаки и сивохи" не слова за обстрелы.
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!

представители в ткг подняли вопрос нарушения, позорище на весь мир.
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30.10.2020 20:42 Ответить
дві людини загинули п'ять поранених ! кого покарали ? домовились домовлятись ? а тепер всім складом групи на похорони і в лікарню ! не подобається в окоп !
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30.10.2020 20:42 Ответить
Для ЗЕ-команди українські солдати жертовні овечки і не більш.
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30.10.2020 22:28 Ответить
колись дуже давно якщо не було дощу то в жертву приносили головного жреця..
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30.10.2020 22:52 Ответить
бубе не до мелочей - оно космосом заинтересовалось.
так от - Kосмос ето не жеребец в цирковой конюшне.
поддержите отбулавленого, оно от таких новостей в ножках слабеет.....
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30.10.2020 20:43 Ответить
Результаты
1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.
3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.ПОЗОРНЫЕ БЕНДЮХИ
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30.10.2020 20:45 Ответить
"принять меры" - это типо пожурить? подлозеленское отродие...
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30.10.2020 20:48 Ответить
Они будут убивать, а эти будут обсуждать, консультироваться, продолжать консультации.
чмошники, не позорьте страну.
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30.10.2020 20:49 Ответить
уже....

к моему величайшему прискорбию....
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30.10.2020 20:51 Ответить
И российская сторона пообещала выполнять договоренности, клятвенно заверив "мамой клянусь". Кто-нибудь им верит?
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30.10.2020 20:52 Ответить
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.

выглядит как идиотизм. а раньше что, не договорились что-ли?
Источник: https://censor.net/ru/n3228259
выглядит
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30.10.2020 20:53 Ответить
Спочатку тре було знести артилерією всі позиції фєдєрастів, звідки був скоєн обстріл, щоби там місячна поверхня стала, а вже потім заяви робити...
А так зеленський Україну робить побитою собакою, яка приповзла до хазяїна і заглядає йому в очі...
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30.10.2020 20:59 Ответить
не так зеленський як лохторат та корисні ідіоти що привели до влади зе-істот.
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30.10.2020 22:30 Ответить
Да это еще не весь трэш от зебилов, тут девочка-конфетка спалилась сразу же после назначения говорящей головой в ТГК, теперь по версии светоча военной аналитики, для снятия санкций с орды кацапам просто нужно перестать стрелять, а выводить свои войска и разоружать террористов, и восстанавливать суверенитет Украины на оккупированных территориях не обязательно, да и Крым возвращать не нужно. Не зря кацапы годами впаривали украинцам свою консерву, она отрабатывать бабло начала мгновенно.
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1900171-obstrili-pozitsii-zsu-***********-rosii-prodovzhennyam-sanktsii-arestovich
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30.10.2020 21:00 Ответить
«формулировка» первого пункта - прет одна матерщина..........😡
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30.10.2020 21:07 Ответить
Алиев зато четко понял, на примере украинских генералиссимусов, как надо устраивать правильные перемирия и прекращение огня, причем не выходя из своих собственных Минских соглашений.
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30.10.2020 21:08 Ответить
Так и по минским украинским,подписанньім Порохом, например Дебальцево на контролируемой территории! А по факту? При Порохе понемногу продвигались к минской линии. При зегивнюке - отодят от нее и изображают мишени.
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31.10.2020 08:49 Ответить
перестала Украина выносить обстрелы украинской территории и убийство украинских солдат в ООН В Совет Европы все "парит" куйню в Минске на которую никто уже не обращает никакого внимания-(ноль )
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30.10.2020 21:34 Ответить
На засіданні ТКГ українська сторона порушила питання недотримання перемир'я на Донбасі після загибелі 2 військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4701
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30.10.2020 21:47 Ответить
Як буде то спалимо.
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30.10.2020 22:32 Ответить
Вже тут один ******** намагався пояснити доцільність призову срочників "патріотічєскім воспітанієм"(((
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30.10.2020 21:50 Ответить
Перемир'я за цієї влади триватиме до останнього українського солдата.
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30.10.2020 22:25 Ответить
Коротше - "попіздєлі"
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30.10.2020 23:12 Ответить
Поскаржились х-лу, х-ло послав, поставили галочку виконано.
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30.10.2020 23:33 Ответить
Получается, что главное - доказать, что "не мы первые начали" и на этом успокоится. Сам же факт потерь остается вне поля зрения. Потому удивляемся, что с Украиной на протяжение веков такое вытворяли. Кто эта высокая инстанция, которая согласится с мирным характером нации и станет ее защищать от немирных?
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31.10.2020 07:50 Ответить
Вьіборьі прошли,теперь можно ронять рейтинги партий-капитулянтов.
А железа за єто время подвезли много. Ротацию расеян провели.
Война вьігодна ЗеКоМанде! Она на ней наживаеться!
Зеленьі барьіги -мародерьі.
Узаконили все,что наворовали,но не могли показать.
Тепрь все законно!
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31.10.2020 08:58 Ответить
Мрази и подонки которым наплевать на погибших пишут жалобы врагу. Более отвратной власти трудно даже представить.
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31.10.2020 09:57 Ответить
 
 