На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос нарушения перемирия на Донбассе после гибели 2 военнослужащих
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Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская делегация в ТКГ по Донбассу.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 30 октября, с 17.00 до 19.00 состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.
Украинская делегация потребовала от российской стороны и запросила помощь у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной.
Результаты
1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.
3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.
Следует дополнительно отметить, что Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, которому стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться.
Поэтому, у украинской делегации остается вопрос:
- понимают ли наши визави весь степень своей ответственности за возможную эскалацию вооруженного конфликта?
Пожалуйста, подождите...
поэтому перемирие продолжается
2. Кацапы ответили "это не мы"
3. Сепаратисты сказали "нам пох"
4. "Перемирие" восстановлено!
еще 3 моста и на отход?
и "Волю к власти" Ницше тоже не читал.
Он писюном на пианино играл - там сопротивление не нужно
По ТВ не слова за успехи на фронте Азербайджана, по освобождения Карабаха. Азербайджанцы прорвали армянский фронт и вышли к Шуше, рядом Степанакерт. А по каналам олигархов не слова о войне на Донбассе, и не слова о войне за Карабах.
Договорённости не показывать как лидер и его народ освобождают захваченные территории.
Не один канал пинчука, ахметова, медведчука, рабиновича и т.д., ведь зачем показывать если зеленский просил и он переговорщик, у него перемирие, и не мешайте ему смотреть в глаза путину.
Убили двух солдат, и они сразу переговоры с врагом, мол мы терпилы, у нас тир для вас открыт, и мы обеспокоены, давайте ещё раз поговорим, потерпим и в глаза посмотрим.
*лять трусливые бендюхи!
представители в ткг подняли вопрос нарушения, позорище на весь мир.
так от - Kосмос ето не жеребец в цирковой конюшне.
поддержите отбулавленого, оно от таких новостей в ножках слабеет.....
1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.
3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.ПОЗОРНЫЕ БЕНДЮХИ
чмошники, не позорьте страну.
к моему величайшему прискорбию....
выглядит как идиотизм. а раньше что, не договорились что-ли?
Источник: https://censor.net/ru/n3228259
выглядит
А так зеленський Україну робить побитою собакою, яка приповзла до хазяїна і заглядає йому в очі...
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1900171-obstrili-pozitsii-zsu-***********-rosii-prodovzhennyam-sanktsii-arestovich
А железа за єто время подвезли много. Ротацию расеян провели.
Война вьігодна ЗеКоМанде! Она на ней наживаеться!
Зеленьі барьіги -мародерьі.
Узаконили все,что наворовали,но не могли показать.
Тепрь все законно!