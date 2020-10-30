Конституционный Суд не может принимать решения относительно самого себя, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что Конституционный суд Украины не должен принимать решения относительно соответствия Конституции Украины законов, регулирующих подотчетность самих судей Конституционного суда.

Об этом он заявил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом. Они не могут это делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще, скажем так, выше Бога", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что его удивляет синхронность определенных событий, которые сегодня происходят в обществе. Он также подчеркнул, что ситуация с Конституционным судом в целом очень сложная.

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"Мы на это обращаем внимание, что некоторые решения КС, на наш взгляд, могут выходить, прежде всего, за их полномочия. Потому что не могут судьи сами себе делать определенные преференции".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.