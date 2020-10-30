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Запорожье (2340) Офис Генпрокурора (2044)

Группа лиц пыталась создать в Запорожской области псевдогосударственное образование, - Офис генпрокурора. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, которые создали в г.Запорожье незаконные формирования для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в г.Запорожье псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Они создавали так называемые "альтернативные" органы местного самоуправления - районные советы в городе, в которые избирали депутатов. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разрабатывали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и прочее. Для непосредственного избрания и участия в "альтернативных" органах местного самоуправления два организатора путем обмана или злоупотребления доверием получали от будущих участников средства на банковскую карту в качестве волонтерской поддержки их деятельности", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что также организаторы группы создали страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами к гражданам присоединяться к псевдогосударственному образованию.

Так, агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города: для этого они распространяли информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии". Кроме того, фигуранты предлагали легализовать оружие путем выдачи фиктивных "разрешительных документов".

Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту самовольного присвоения властных полномочий (ч.1 ст.353 УК Украины).

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов. Были изъяты печати т.н. "Запорожского городского совета" и "Коммунарского районного в г.Запорожье совета", папки с документацией т.н. "Запорожского горсовета", документы "Конгресса общественных объединений", удостоверения общественной организации "Народный контроль" на разные имена и так называемые документы "органа местного самоуправления государства Украина Днепровского района".

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении членам группы.

Группа лиц пыталась создать в Запорожской области псевдогосударственное образование, - Офис генпрокурора 01
Группа лиц пыталась создать в Запорожской области псевдогосударственное образование, - Офис генпрокурора 02
Группа лиц пыталась создать в Запорожской области псевдогосударственное образование, - Офис генпрокурора 03
Группа лиц пыталась создать в Запорожской области псевдогосударственное образование, - Офис генпрокурора 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
второй город и тоже областной. это очень плохой звонок
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30.10.2020 21:33
+16
Конечно .
Альтернативное СБУ .
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30.10.2020 21:37
+15
це медчуковські штучки. Він уже років 12 у це грається
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30.10.2020 21:34
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не ну кс не в теме
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30.10.2020 21:31 Ответить
Последователи клована?
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30.10.2020 21:31 Ответить
да нет продукт отхождения Шариив ОПЗЖ Нашего майбутьнього.. и так далее..
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30.10.2020 21:36 Ответить
второй город и тоже областной. это очень плохой звонок
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30.10.2020 21:33 Ответить
В Прилуках тоже подобную херню организовать пытались.
Рашка пытается расшатать ситуацию.

korrespondent.net/ukraine/4282723-v-prylukakh-nashly-feikovyi-horsovet-sbu
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31.10.2020 01:03 Ответить
Хмельницьк був, тепер Запоріжжя. Треба шукати і по інших містах
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31.10.2020 04:50 Ответить
це медчуковські штучки. Він уже років 12 у це грається
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30.10.2020 21:34 Ответить
скоріш за все так, це його рух суверенів.
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31.10.2020 05:50 Ответить
Так тут своих бывших рыгов хватает, во главе с народным депутатом от ОПЗЖ Кальцевым и К ненавидящих Украину. В 2014 благодоря очень маленькой патриотической части населения их удалось остановить, а то бы было ещё и ЗНР. Давно пора понять, что Зеленский враг, который ведёт Украину к развалу.
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31.10.2020 09:02 Ответить
теперь все можно)) скоро падет кс,потом рада а потом....))
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30.10.2020 21:34 Ответить
не дождетесь Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1657
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30.10.2020 21:58 Ответить
Ось куди Кремляді тратять бабки
Источник: https://censor.net/ru/n3228266
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30.10.2020 21:34 Ответить
СБУ з цим працює ?
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30.10.2020 21:35 Ответить
Конечно .
Альтернативное СБУ .
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30.10.2020 21:37 Ответить
Да уж
Уровень здеца достих такого, что охреневать от ленты новостей становится все сложнее
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30.10.2020 21:36 Ответить
Работы нет , а денег хотят все .
Кто-то торгует , кто-то ворует , а кто-то хочет рулить процессом .
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30.10.2020 21:36 Ответить
Просто интересно: а кто им типа волонтерил (давал бабки)
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30.10.2020 21:37 Ответить
А ще заявляють про кадровий голод.
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30.10.2020 21:36 Ответить
с этой децентрализацией, растащат Украину на куски.....
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30.10.2020 21:40 Ответить
Так уже .
Огороженные пляжи видел ?
Кто-то уже растащил себе кусочек Украины .
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30.10.2020 21:42 Ответить
А где в Конституциии написано шо Офис Президента не может быть в Запорожье????? Всё законно.
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30.10.2020 21:40 Ответить
С конституції хоч щось написано про "офіс"? Чи може все раки адміністрація
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30.10.2020 21:41 Ответить
нит...только в непрямом рогу
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30.10.2020 21:57 Ответить
Зімлєкі сь солнєчькомь?
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30.10.2020 22:22 Ответить
та не...господь миловал Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5592
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30.10.2020 22:24 Ответить
А що це за ріг такий?
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30.10.2020 23:00 Ответить
Термінова перемога після конкретного зашквару із ксу? Забирайте вже безвіз, не шкода, всерівно порох потім новий здобуде
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30.10.2020 21:40 Ответить
Считаю, никакого криминала здесь нету, тут банальная клиника, но не уверен, в положительном результате лечения.
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30.10.2020 21:47 Ответить
- Что-то психов развелось. - Ну да, их сейчас как грибов. И что-то мне подсказывает, что это как-то взаимосвязано...
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30.10.2020 22:00 Ответить
То.Лє їшь чьйо будіть.
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30.10.2020 22:23 Ответить
Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолётов.
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30.10.2020 22:05 Ответить
вертальоти-лего, мильон штук.
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30.10.2020 22:26 Ответить
Запорожье ватное.
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30.10.2020 22:11 Ответить
та я вже давно живу у псєвдогасударствє. Судите сами - им управлют то бджоловоди, то шапкокради, то уксуси з КБ, то кловани, то совєт уклоняющіхся от податків заробитчан.
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30.10.2020 22:25 Ответить
А у тебя в Московии управляет один рабовладелец путькиношвили. а его подчиненные по названиями "Барин", "Господин", "Ваше преощественство", в своих поместьях содержат весь остальной крепостной завоеванный когда-то Ордой-Московией "российский сброд" до Сибири и Китайского Дельнего Востока.
.
Так было при ******** средневековым московском князе Ивашке грозном Чикатило, так было и при Петьке-1 сифилитике,любителем своего мужа Меньщикова, так было в уже придуманной Петькой-сифилитиком "россии" вместо "московии" после Петьки, так было уже и при всех ГЕРМАНСКИХ царях послепетровской "россии" - Московии, вплоть до 1917 года, когда на смену германским правителям Московии пришел казанский татарин Ульянов а за ним сразу подсуетился в цари московии-россии кавказский убийца-вор -бандит мегрел Джугашвили под кличкой Сталин.

На Московии в течении 500 лет небыло ни одного московского царя родной мокшанской национальности. Все князья московские были или монголами, или казанскими татарами, или германцами, или полуевреями, как Ульянов-Ленин, или мегрелами, как Йоська Джугашвили, правитель Московии с 1922 года по 1953 год
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31.10.2020 14:13 Ответить
Да, но я не с кацапии.
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31.10.2020 20:12 Ответить
Я вибачаюсь, пане Гібсон, як що я вас образив. Просто ненавиджу кацапських путіністів.
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31.10.2020 20:25 Ответить
путин-***** будет достаточно?
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01.11.2020 00:25 Ответить
Просто відмінний історічний реферат! Молодца!
Скотозаводчанам з Животноводску не сподобається! Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7730
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31.10.2020 21:13 Ответить
Это просто кацапы из Московии в Украине начинают новую волну войны с Украиной типа 2014 год.
И не нужно 40 000 000 миллионам украинцам всех национальностей себя успокаивать, что кацапы, если придут в их дома то они не изнасилуют их жену и дочь, а потом их не повешают, как их любимый сралин любил всех простых украинских граждан любых национальностей вешать на рассийских бярёзках.
Пороху огромный минус, потому-что он во время очередной войны Московии с Украиной ПОЛНОСТЬЮ не позакрыл Государственные границы между странами Украиной и Московией. Это ему огромный минус.
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30.10.2020 22:39 Ответить
Пороху , на самом деле, всего два минуса:
1. За то, что в 2014 не позволил отстрелять верхушку пр и всех одиозных рыгыАналов.
2. За то, что в 2019 провел демократические выборы и не воспользовался возможностью объявив военное положение , остаться у руля страны
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31.10.2020 09:57 Ответить
В 2014 обьявить войну кацапам 40 на 140 с полностью уничтоженными в Украине военными структурами при праффессаре Януковиче ? Вы с это представляете себе ?

Пороху нужно памятник при жизни ставить, если-бы он полностью ПОЗАКРЫВАЛ ГРАНИЦЫ с кацапским государством-агрессором.
А его плюсы- что не отдали кацапам УКРАИНСКИЙ Херсон (хотя в Херсоне был-бы отпор кацапскому агрессору мама не горюй) с полукацапским Николаевом, что не отдали кацапам Новую и Старую Каховки, что не отдали кацапам Кривой Рог, Запорожье, хотя там кацапы Вилкулы (опять вина Пороха) и бабла кацапского миллиарды потратили на крнр-знр.
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31.10.2020 13:44 Ответить
Пане Марку ми Вас зауважали! Просто мої думки прочитали.
Тарапунька! Перестаньте заніматися арихметикою. Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 336
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31.10.2020 21:19 Ответить
Пане Марк ! Я дуже Вам вдячний за добрі побажання!Того ж бажаю і Вам! Тільки дам маленьку поправочку. Я николи не жив в Россії.Я та мої родичі нічого спільного з цією країною не мають і не мали.Моя батьківщина Україна та мати моя та батько У К Р А Ї Н Ц І !!! Народився я в Житомірської області,Чудновському районі,м.Чуднів. Моє орігінальне призвіще
Ш И Л О без літери "в".Коли мене хрестили в церковній книзі так і було записано.У всіх документах радящини мою національність вказували як "українець".По закінчені 8 класів ,
в атестаті зробили цю помилку. на додаток мама втратила мою метрику.Мати поправляти нічого не хотіла, бо на той час ми жили в Молдові. Закінчив училище,середню школу,службу
в армії потім Університет ім.Івана Франка у Львові.Переробляти всі атестати, військовий
білет коли виробляв паспорт вже не хотів сам.Що таке бути беспаспортним Союзі ви напевно
уяву маєте! Ось так деколи буває в життю! Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8174
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01.11.2020 15:29 Ответить
Пане Віталій, дай Вам Боже здоров"я. Я нічого дурного не мав на увазі. Щасти Вам.
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01.11.2020 15:38 Ответить
Усё групповуха с разбоем политической ситуации в регионе , предусматривает до 12 лет лишения свободы всем членам Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6974
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30.10.2020 22:51 Ответить
Все просто... 125 лет тюрьмы, без возможности выхода по УДО с конфискацией имущества. Все! И все кончилось... включая.... ВСЕХ!
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30.10.2020 23:15 Ответить
То фиктивные участки для голосования, то какие то фиктивные "государственные образования"... Это реализация программы "зе-манды", каждый может быть "презедентом"?
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30.10.2020 23:43 Ответить
А у "псевжогосударства" армия была?
Для защиты от врагов.
Наверно и в "псевдогосударстве" никто не хочет служить в армии.
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31.10.2020 00:15 Ответить
Питання Влади у посрадянських республиках не проста тема.Правова необiзнаннiсть Украiнцiв у своiх Громадянських Правах I обвязках на пiдгрунтi недолугих деяких Законодавчих Актiв, якi протирiчать Дiючий Украiнськiй Конститцii(Чи навмисно, Чи просто помилково), породжують багато питань до дiючоi влади в Украiнi, до Президента, як Гаранта Конституцii,до юристiв, Депутатов... Просто взявши та самостiйно хочаб раз прочивши Конститiю Украiни, особливо звернувши увагу на держустрiй, самоврядування та повноваження гiлок Влади,I порiвнявши з тим що маэмо, волосся стаэ догори... Ясна рiч, що хтось шукаэ вiдповiдi, керуючись своiми поглядами, а рашка з iмперськими планами використовуэ цю ситуацию на свою користь. Украiнськi можновладцi замiсть випралення помилок у Конституцiйно Правовому полi, скубуться за володiння над корупцiйними схемами для власного збагачення... А потiм тiкають жити до Англii,США,Iзраэлю...бо Патрiотизм у них був не справжнiй, тiльки для пiару. Почитав коменти але крiм емоцiй та звинувачень, у сутнiсть проблем чомусь подивитись читачам лiньки. Чи всiм вже мiзки промили?! Просто прочитайте Конституцию, бажано самостiйно
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31.10.2020 05:34 Ответить
В контексті цієї новини, що ви можете сказати про 143 статтю?
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31.10.2020 05:53 Ответить
Бей петушариев!
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31.10.2020 07:20 Ответить
Тайное общество меча и орала.
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31.10.2020 07:43 Ответить
Посилання на текс Конституції України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text для зацікавлених Українських Громадян.
По суті на сьогодення : Було голосування 25 жовтня 2020 р. Явка ,як кажуть спостерігачі у межах 30% (чекаємо офіційного оприлюднення результатів) Причини різні від Короновіруса і недолугої організації на дільницях (коли загнали у приміщенння для голосування порушуючи всі норми карантину і беспечної дистанції) до розчарування у тих "особах" які висунулися кандидатами,партійна безвідповідальність (тому що прибрали мажоритарку) . Якщо це так то 70% які не прийшли до скриньок теж проголосували таким чином !!! ПИТАННЯ : Чи може бути лігітимною для 70% Влада меншості коли з тих 30% реальну підтримку отримано 15% !!!! ? Тільки голоса за 50%+1 голос дають Право на будьяких виборах "обранцям" відображати ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ НАРОДУ і ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ ТИХ ХТО НАДАВ ЇМ СВОЇМИ ГОЛОСАМИ ПОВНОВАЖЕННЯ. Та маємо те що маємо... А коли будь яка "меншість" бере на себе Владу керувати то ЦЕ ВЖЕ має назву " УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ " і питання нових революцій та соціальних потрясінь діло тільки за часом... Невже не набридло танцювати на граблях по колу ?!! // " ...Небесну сотню поховали,ще тисячі Донбас забрав.Міста і села зруйнували,москаль заводи і зелі в нас покрав...А щож гаранти? Що знову брешуть та обіцянки роздають? Із торбою по Світу їздять та МВФ до нас зовуть ? Все що дали "щури поїли",крихти в Е деклараціях знайшли, та суди і продажні прокурори хапуг відмазати змогли.. І знову босі,голі діти в окопах стримують навал усіх тих наймаців рашиських,яких той путлер підіслав. А деж "Набат" ? Мовчать всі дзвони бо Церквах москалі сидять і тільки родичі та Капелани в формі в останню путь проводжують хлопят. Хочь гопака не танцювали за Україну полягли ! Жінок своїх не докохали,онуків до школи не вели. Чомуж мовчиш моя Країна ? Приспали Волю і Свободу знов? Колиж прокинемось Єдина та звільнемося від оков?"
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31.10.2020 09:13 Ответить
До поки не буде конкретних безпекових для країни і народу законів і рішень,ось такі "републіки" будуть виникати. Більш ніж впевнений ,таку республіку вже створено в Кривосу Розі,Одеській області,Херсоській. Є ознаки навіть у Львівській та Мукачево. Суми теж засвітились. Причина одна: втрата чи умисне відсторонення владою нинішньою від роботи з Укріпленням Державності. При Порошенку це було відновлено і піднято до значного рівня,але не повністю. Ну,а Зеленський ....самі бачите все НИЩИТЬ. І антидержавні рішення судів- це вирішальна ознака знищення основ країни при мовчазній допомозі чи даху від цієї "влади"!
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31.10.2020 09:18 Ответить
Какой-то детский сад.
Схемы всех переворотов и захватов власти давно отработаны. И эта не похожа ни на одну из них.
Больше похоже на мастерскую по подделке документов. В метро можно купить ...
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31.10.2020 09:22 Ответить
в ДНР та ЛНР теж так вважали
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31.10.2020 11:32 Ответить
Когда руководит страной псевдопрезидент, то кругом опа
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31.10.2020 09:55 Ответить
как это мило по всей стране зеленый ватный терроризм сепаратизм..
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31.10.2020 10:01 Ответить
Просто відмінний історічний реферат! Молодца!
Скотозаводчанам з Животноводску не сподобається! Група осіб намагалася створити в Запорізькій області псевдодержавне утворення, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1424
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31.10.2020 21:23 Ответить
Видать, бакланы такого молодого (каких-то 45 годков), а уже лейтенанта Бакланова перебдили - уконтрапупили исторических реконструкторов, реконструировавших Запорожскую Сечь.
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01.11.2020 15:56 Ответить
 
 