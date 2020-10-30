Группа лиц пыталась создать в Запорожской области псевдогосударственное образование, - Офис генпрокурора. ФОТО
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Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, которые создали в г.Запорожье незаконные формирования для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в г.Запорожье псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Они создавали так называемые "альтернативные" органы местного самоуправления - районные советы в городе, в которые избирали депутатов. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разрабатывали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и прочее. Для непосредственного избрания и участия в "альтернативных" органах местного самоуправления два организатора путем обмана или злоупотребления доверием получали от будущих участников средства на банковскую карту в качестве волонтерской поддержки их деятельности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что также организаторы группы создали страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами к гражданам присоединяться к псевдогосударственному образованию.
Так, агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города: для этого они распространяли информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии". Кроме того, фигуранты предлагали легализовать оружие путем выдачи фиктивных "разрешительных документов".
Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту самовольного присвоения властных полномочий (ч.1 ст.353 УК Украины).
В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов. Были изъяты печати т.н. "Запорожского городского совета" и "Коммунарского районного в г.Запорожье совета", папки с документацией т.н. "Запорожского горсовета", документы "Конгресса общественных объединений", удостоверения общественной организации "Народный контроль" на разные имена и так называемые документы "органа местного самоуправления государства Украина Днепровского района".
В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении членам группы.
Пожалуйста, подождите...
Рашка пытается расшатать ситуацию.
korrespondent.net/ukraine/4282723-v-prylukakh-nashly-feikovyi-horsovet-sbu
Источник: https://censor.net/ru/n3228266
Альтернативное СБУ .
Уровень здеца достих такого, что охреневать от ленты новостей становится все сложнее
Кто-то торгует , кто-то ворует , а кто-то хочет рулить процессом .
Огороженные пляжи видел ?
Кто-то уже растащил себе кусочек Украины .
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Так было при ******** средневековым московском князе Ивашке грозном Чикатило, так было и при Петьке-1 сифилитике,любителем своего мужа Меньщикова, так было в уже придуманной Петькой-сифилитиком "россии" вместо "московии" после Петьки, так было уже и при всех ГЕРМАНСКИХ царях послепетровской "россии" - Московии, вплоть до 1917 года, когда на смену германским правителям Московии пришел казанский татарин Ульянов а за ним сразу подсуетился в цари московии-россии кавказский убийца-вор -бандит мегрел Джугашвили под кличкой Сталин.
На Московии в течении 500 лет небыло ни одного московского царя родной мокшанской национальности. Все князья московские были или монголами, или казанскими татарами, или германцами, или полуевреями, как Ульянов-Ленин, или мегрелами, как Йоська Джугашвили, правитель Московии с 1922 года по 1953 год
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И не нужно 40 000 000 миллионам украинцам всех национальностей себя успокаивать, что кацапы, если придут в их дома то они не изнасилуют их жену и дочь, а потом их не повешают, как их любимый сралин любил всех простых украинских граждан любых национальностей вешать на рассийских бярёзках.
Пороху огромный минус, потому-что он во время очередной войны Московии с Украиной ПОЛНОСТЬЮ не позакрыл Государственные границы между странами Украиной и Московией. Это ему огромный минус.
1. За то, что в 2014 не позволил отстрелять верхушку пр и всех одиозных рыгыАналов.
2. За то, что в 2019 провел демократические выборы и не воспользовался возможностью объявив военное положение , остаться у руля страны
Пороху нужно памятник при жизни ставить, если-бы он полностью ПОЗАКРЫВАЛ ГРАНИЦЫ с кацапским государством-агрессором.
А его плюсы- что не отдали кацапам УКРАИНСКИЙ Херсон (хотя в Херсоне был-бы отпор кацапскому агрессору мама не горюй) с полукацапским Николаевом, что не отдали кацапам Новую и Старую Каховки, что не отдали кацапам Кривой Рог, Запорожье, хотя там кацапы Вилкулы (опять вина Пороха) и бабла кацапского миллиарды потратили на крнр-знр.
Тарапунька! Перестаньте заніматися арихметикою.
Ш И Л О без літери "в".Коли мене хрестили в церковній книзі так і було записано.У всіх документах радящини мою національність вказували як "українець".По закінчені 8 класів ,
в атестаті зробили цю помилку. на додаток мама втратила мою метрику.Мати поправляти нічого не хотіла, бо на той час ми жили в Молдові. Закінчив училище,середню школу,службу
в армії потім Університет ім.Івана Франка у Львові.Переробляти всі атестати, військовий
білет коли виробляв паспорт вже не хотів сам.Що таке бути беспаспортним Союзі ви напевно
уяву маєте! Ось так деколи буває в життю!
Для защиты от врагов.
Наверно и в "псевдогосударстве" никто не хочет служить в армии.
По суті на сьогодення : Було голосування 25 жовтня 2020 р. Явка ,як кажуть спостерігачі у межах 30% (чекаємо офіційного оприлюднення результатів) Причини різні від Короновіруса і недолугої організації на дільницях (коли загнали у приміщенння для голосування порушуючи всі норми карантину і беспечної дистанції) до розчарування у тих "особах" які висунулися кандидатами,партійна безвідповідальність (тому що прибрали мажоритарку) . Якщо це так то 70% які не прийшли до скриньок теж проголосували таким чином !!! ПИТАННЯ : Чи може бути лігітимною для 70% Влада меншості коли з тих 30% реальну підтримку отримано 15% !!!! ? Тільки голоса за 50%+1 голос дають Право на будьяких виборах "обранцям" відображати ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ НАРОДУ і ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ ТИХ ХТО НАДАВ ЇМ СВОЇМИ ГОЛОСАМИ ПОВНОВАЖЕННЯ. Та маємо те що маємо... А коли будь яка "меншість" бере на себе Владу керувати то ЦЕ ВЖЕ має назву " УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ " і питання нових революцій та соціальних потрясінь діло тільки за часом... Невже не набридло танцювати на граблях по колу ?!! // " ...Небесну сотню поховали,ще тисячі Донбас забрав.Міста і села зруйнували,москаль заводи і зелі в нас покрав...А щож гаранти? Що знову брешуть та обіцянки роздають? Із торбою по Світу їздять та МВФ до нас зовуть ? Все що дали "щури поїли",крихти в Е деклараціях знайшли, та суди і продажні прокурори хапуг відмазати змогли.. І знову босі,голі діти в окопах стримують навал усіх тих наймаців рашиських,яких той путлер підіслав. А деж "Набат" ? Мовчать всі дзвони бо Церквах москалі сидять і тільки родичі та Капелани в формі в останню путь проводжують хлопят. Хочь гопака не танцювали за Україну полягли ! Жінок своїх не докохали,онуків до школи не вели. Чомуж мовчиш моя Країна ? Приспали Волю і Свободу знов? Колиж прокинемось Єдина та звільнемося від оков?"
Схемы всех переворотов и захватов власти давно отработаны. И эта не похожа ни на одну из них.
Больше похоже на мастерскую по подделке документов. В метро можно купить ...
Скотозаводчанам з Животноводску не сподобається!