Группа лиц пыталась создать в Запорожской области псевдогосударственное образование, - Офис генпрокурора. ФОТО

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, которые создали в г.Запорожье незаконные формирования для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в г.Запорожье псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Они создавали так называемые "альтернативные" органы местного самоуправления - районные советы в городе, в которые избирали депутатов. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разрабатывали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и прочее. Для непосредственного избрания и участия в "альтернативных" органах местного самоуправления два организатора путем обмана или злоупотребления доверием получали от будущих участников средства на банковскую карту в качестве волонтерской поддержки их деятельности", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что также организаторы группы создали страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами к гражданам присоединяться к псевдогосударственному образованию.

Так, агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города: для этого они распространяли информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии". Кроме того, фигуранты предлагали легализовать оружие путем выдачи фиктивных "разрешительных документов".

Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту самовольного присвоения властных полномочий (ч.1 ст.353 УК Украины).

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов. Были изъяты печати т.н. "Запорожского городского совета" и "Коммунарского районного в г.Запорожье совета", папки с документацией т.н. "Запорожского горсовета", документы "Конгресса общественных объединений", удостоверения общественной организации "Народный контроль" на разные имена и так называемые документы "органа местного самоуправления государства Украина Днепровского района".

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении членам группы.







