Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис

Совет национальной безопасности и обороны отслеживает действия группы лиц против украинской государственности. К решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как отметил Данилов, судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.

"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор - у меня нет сомнений", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд не может принимать решения относительно самого себя, - секретарь СНБО Данилов