Одесский админсуд обязал теризбирком признать несостоявшимися выборы в Каролино-Бугазской ОТГ, - Айвазовская
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Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде (Одесская обл.), обязал объявить повторные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская
"Только Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде", – написала Айвазовская.
Также она напомнила, что ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу.
"Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", – добавила председатель правления гражданской сети "ОПОРА".
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