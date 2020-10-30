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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Одесская область (3105) Айвазовская Ольга (122)

Одесский админсуд обязал теризбирком признать несостоявшимися выборы в Каролино-Бугазской ОТГ, - Айвазовская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одесский админсуд обязал теризбирком признать несостоявшимися выборы в Каролино-Бугазской ОТГ, - Айвазовская

Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде (Одесская обл.), обязал объявить повторные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская

"Только Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде", – написала Айвазовская.

Также она напомнила, что ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу.

"Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", – добавила председатель правления гражданской сети "ОПОРА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская

Автор: Роман Свиридович
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Цікаво... Не всі суди, виявляється, продажні...
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30.10.2020 23:12 Ответить
таки да!
кое-кто успел зайти в суды при Порохе
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31.10.2020 01:36 Ответить
єто да - например половина судей текущего Конституционного суда зашли от Порошенка
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31.10.2020 18:37 Ответить
Кому-что, а Каролино Бугаз делит побережье, или кто-то сомневается , каким богам молится все это не отг, но опг.
Поэтому у нас огромная береговая линия, которой позавидует любая страна Европы, остаётся никакой, без красивых набережных и иностранных инвесторов, зато застроенная хатынками и готелями местной элиты или депутатов. Друзья Кивалова творят, что хотят, а в это время сбу крошит тканевикрв на 7 км
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31.10.2020 10:30 Ответить
 
 