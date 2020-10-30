Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что для решения проблемы, которая сложилась после решения КСУ относительно Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, нужны незначительные изменения в законодательство, которые можно внести за один день
Об этом судья рассказал в эфире hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.
По надзорной функции НАПК, которую отменил КСУ, Слиденко считает, что из НАПК надо сделать орган не исполнительной власти.
"Применяя паритетный порядок формирования этого органа. Оставить у него почти все те полномочия, которые есть. Кроме советских устаревших понятий, таких как "мониторинг по собственной инициативе", - рассказал Слиденко.
По отмененной статьи 366-1, предусматривающей уголовную ответственность для чиновников и судей за недостоверное декларирование, судья говорит, что "там особенно много изменений вносить не нужно". Считает, что нужно забрать всего "два слова" и принять в таком виде, в котором она есть.
По мнению Слиденко, в нынешнем виде эта норму "адекватно применить практически невозможно". Проблему он видит в формулировке "заведомо недостоверные сведения". Судья говорит, что доказать, что они были заведомо недостоверными, невозможно. Поэтому эту формулировку нужно убрать.
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У ФБ питають
И кто их будет ловить и судить если суда в Украине нет фактически а прокуратура это одна из самых больших ОПГ Украины?
блин, Вы уже создали проблему . Теперь у судей КС надо изучить декларации и посадить за взятки
Кто-то сомневается , что они берут взятки ???
ПС. Дивився, слухав аргументи цього Сліденко. Викликає бажання чесно кажучи довго бити його ногами. Не вкладається в голові, як за пару джипів і дачку можна так підставляти Державу ?
Адам Смит@_Smithchenko
НБУ на неделе продал $147,5 млн. Солидная сумма! Несмотря на эти героические усилия в стиле времен Януковича, межбанк закрылся 28.50/28.52. Гет 28,5 - взят!
Ничего, сейчас КСУ признает неконституционным еще и ФГВФО - так вообще на 50 выйдем! А потом - перейдем на рубли...
Якщо все так просто, то чого не вирішили у робочому порядку, тим більше що у КС є представник президента депутат Федір Веніславський?
как стороны. То вопрос кто договаривается при дележке и назначении подати. Только не громады их туда и близко не пускают. Правят (распределяют кошты) гопники клоуны и всякие проходимцы. Громады должны стать на их место, для начала частка каждому в государстве сильно мотивирует этот процес. Главное ввязаться в драку а дальше посмотрим.
Т.е. убрать независимость НАПК! Полный урод.