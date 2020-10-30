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На Виннитчине председатель теробщины задержан на взятке 10,5 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Винницкой области правоохранители задержали на взятке председателя одной из объединенных территориальных общин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Виннитчине председатель теробщины задержан на взятке 10,5 тыс. долл., - Нацполиция 01

Предварительным следствием установлено, что председатель ОТО за подписание договора аренды земельного участка общей площадью 21,3 га требовал и получил от предпринимателя, который планировал заниматься сельскохозяйственной деятельностью 10,5 тыс. долларов. Передача средств проходила возле его дома.

Злоумышленника задержали во время получения средств.

На Виннитчине председатель теробщины задержан на взятке 10,5 тыс. долл., - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине председатель теробщины попался на взятке 22 тыс. грн за выделение земли, - Нацполиция. ФОТО

На Виннитчине председатель теробщины задержан на взятке 10,5 тыс. долл., - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство по ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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вот пошел жор, никаких тюрем не хватит
что с ними делать?
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30.10.2020 23:25 Ответить
Только отстреливать причём на месте, ну этого можно об шифер шеей типа наткнулся при побеге ,когда огляделся назад
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30.10.2020 23:41 Ответить
Тут Малюська зібрався продати тюрми..На оцих 21,5 га як раз треба зробити полігон "Не в грошах щастя" для захоронення "відходів" суспільства.
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31.10.2020 09:01 Ответить
Не умеешь воровать,иди нах.. из политики
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30.10.2020 23:47 Ответить
В Украине взятка-не преступление,а обычная норма жизни.
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30.10.2020 23:49 Ответить
Усі навколишні села пооб'єднували в єдиний колгосп - тепер пасись скільки влізе
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31.10.2020 05:47 Ответить
итог - предприниматель землю уже хрен получит, засветившиеся $10000 исчезнут из вещдоков через месяц, служба брелков украины получит $30000 от председателя, мусора еще $30000, 2 месяца и чел на свободе, через 3 восстановится на должности
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31.10.2020 09:04 Ответить
PS да, еще судейско-прокурорские захотят свои $30000, теперь кажется никого не забыл
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31.10.2020 09:06 Ответить
 
 