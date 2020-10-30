На Виннитчине председатель теробщины задержан на взятке 10,5 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Винницкой области правоохранители задержали на взятке председателя одной из объединенных территориальных общин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительным следствием установлено, что председатель ОТО за подписание договора аренды земельного участка общей площадью 21,3 га требовал и получил от предпринимателя, который планировал заниматься сельскохозяйственной деятельностью 10,5 тыс. долларов. Передача средств проходила возле его дома.

Злоумышленника задержали во время получения средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине председатель теробщины попался на взятке 22 тыс. грн за выделение земли, - Нацполиция. ФОТО

Открыто уголовное производство по ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Проректор задержан на взятке в $5 тыс. за передачу в пользование предпринимателю хозпомещений одного из вузов Сумщины, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж