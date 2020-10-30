По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на сейчас безвиз с Европейским Союзом защищен, но, если не будет найдено системное решение для преодоления негативных последствий скандального решения Конституционного суда, то все проблемы для Украины "будут увеличиваться в геометрической прогрессии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Безвизовый режим с Евросоюзом вчера защитили президент, СНБО и правительство, решительно приняв меры, которые показали нашим партнерам, что решение Конституционного Суда, которое по сути демонтирует антикоррупционную инфраструктуру, оно найдет сопротивление у власти, и мы станем на защиту антикоррупционной инфраструктуры", - отметил он.

Министр отметил, что по состоянию на сейчас безвиз защищен, но, если не будет найдено системное решение той проблемы, которую создал Конституционный суд, то пострадает не только безвиз. "Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас самая большая торговля, с которыми у нас самые большие реформы, которые больше всего поддерживают нас в борьбе с российской агрессией. Мы вчера временные решения приняли для того, чтобы спасти ситуацию – вчера благодаря его (президента) решимости мы смогли погасить пожар, который пылал во многих столицах из-за решения Конституционного суда", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Кулебы, если не будут найдены системные решения – то "все проблемы будут увеличиваться в геометрической прогрессии".

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