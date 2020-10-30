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безвизовый режим (1541) Кулеба Дмитрий (2639)

По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на сейчас безвиз с Европейским Союзом защищен, но, если не будет найдено системное решение для преодоления негативных последствий скандального решения Конституционного суда, то все проблемы для Украины "будут увеличиваться в геометрической прогрессии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Безвизовый режим с Евросоюзом вчера защитили президент, СНБО и правительство, решительно приняв меры, которые показали нашим партнерам, что решение Конституционного Суда, которое по сути демонтирует антикоррупционную инфраструктуру, оно найдет сопротивление у власти, и мы станем на защиту антикоррупционной инфраструктуры", - отметил он.

Министр отметил, что по состоянию на сейчас безвиз защищен, но, если не будет найдено системное решение той проблемы, которую создал Конституционный суд, то пострадает не только безвиз. "Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас самая большая торговля, с которыми у нас самые большие реформы, которые больше всего поддерживают нас в борьбе с российской агрессией. Мы вчера временные решения приняли для того, чтобы спасти ситуацию – вчера благодаря его (президента) решимости мы смогли погасить пожар, который пылал во многих столицах из-за решения Конституционного суда", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Кулебы, если не будут найдены системные решения – то "все проблемы будут увеличиваться в геометрической прогрессии".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 7821
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30.10.2020 23:28
+7
а ***** давно мечтало перенаправить потоки заробитчан на парашеньку. это тоже было у него в очке написано. очень оно просило.
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30.10.2020 23:40
+5
********** груддю захищав безвіз, РНБО відстрілювався, а уряд болтав єрундой. Карачє, всьо нормально, граніца на замкє. Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 2323

*********, шоб ви провалилися.
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30.10.2020 23:59
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nadumala)

@dumajusobi


Якщо серйозно, то ситуація з кс - смердюча провокація, зрежисована просто і вишукано.
А от що мені сподобалось - те, що ми стали більш перебірливі стосовно ініціаторів протесту і не ломанулись на емоціях туди, куди нас наполегливо кликали.
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30.10.2020 23:27 Ответить
Організатори двіжа спалились,діставши з запилених скринь зашкварених Парасюка,Зіміна-Соболєва,Грішина.
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31.10.2020 07:43 Ответить
По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 7821
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30.10.2020 23:28 Ответить
С тем что у него есть шея.
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30.10.2020 23:56 Ответить
Тобто наші європейські перспективи під питанням.
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30.10.2020 23:33 Ответить
Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 8203
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31.10.2020 08:26 Ответить
Безвиз - на 100% человек Зеленского.
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30.10.2020 23:34 Ответить
а ***** давно мечтало перенаправить потоки заробитчан на парашеньку. это тоже было у него в очке написано. очень оно просило.
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30.10.2020 23:40 Ответить
По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 1418
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30.10.2020 23:41 Ответить
Железный занавес- опущен , безвизовый режим - защищён ! По состоянию на сейчас безвизовый режим защищен, - Кулеба о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 3515
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30.10.2020 23:41 Ответить
Если ксу создаёт проблемы,то решение этих проблем само напрашивается - нах..
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30.10.2020 23:43 Ответить
Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 6889
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31.10.2020 08:27 Ответить
Здається мені прийшов час, що це маленьке злобне закомплексоване чмо таки здало аналізи. Але не до рашинської лабораторії, а незалежним західним фахівцям.
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30.10.2020 23:48 Ответить
Суцільна говорильня з пустого в порожнє.
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30.10.2020 23:53 Ответить
это очень хорошо, но долго ли вы будете испытывать его на крепость?
ведт все может закончиться действительно не очень хорошо, в первую очередь для чиновников
украинцы без безвиза как-то проживут, а кот вам придется бросить барахлишко и в рашку подаваться
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30.10.2020 23:56 Ответить
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на сейчас безвиз с Европейским Союзом защищен, но, если не будет найдено системное решение для преодоления негативных последствий скандального решения Конституционного суда, то все проблемы для Украины "будут увеличиваться в геометрической прогрессии". -- НО , безвиз защищён . Он дэбил ? Как он сегодня защищён или будет завтра защищён если ещё нет решения и не известно будет ли и когда будет ? То как вообще-то защищён?
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30.10.2020 23:58 Ответить
********** груддю захищав безвіз, РНБО відстрілювався, а уряд болтав єрундой. Карачє, всьо нормально, граніца на замкє. Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 2323

*********, шоб ви провалилися.
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30.10.2020 23:59 Ответить
😂😂😂😂
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31.10.2020 00:02 Ответить
Украинцы , вы виноваты что голосуете за гопников и гопники приходят к власти
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31.10.2020 00:01 Ответить
Тільки і світла у віконці той безвіз.
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31.10.2020 00:16 Ответить
Почему все так парятся за етот безвизовый режим? Для кого то проблема получить раз в 5 лет визу? Почему никто не переживает что каждый год придется ТО проходить где нервов, времени и денег тратится намного больше чем получить визу
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31.10.2020 00:21 Ответить
👃🏿
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31.10.2020 00:26 Ответить
🐓
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31.10.2020 00:27 Ответить
✈️🇷🇺
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31.10.2020 00:28 Ответить
Ну для тупых "зебилов" это действительно не проблема...
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31.10.2020 00:56 Ответить
Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 7419
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31.10.2020 01:12 Ответить
В умовах,коли держава буквально розвалюється,й справді вже не до безвізу.(Тоді й ТО відміниться).
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31.10.2020 07:48 Ответить
Дійсно, тоді вже як мертвому припарка, або знявши голову, по волоссю не плачуть.
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31.10.2020 08:28 Ответить
А по состоянию на будущее, какие прогнозы у "зе-манды"?
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31.10.2020 00:57 Ответить
В Чилі ,Піночет повбивав чиновників і шахраїв..Зараз в Чилі найвища пенсія і всьому світі..
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31.10.2020 00:59 Ответить
На стадіон корупціонерів, суддів , депутатів, люстрація а-ля Піночет.
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31.10.2020 06:54 Ответить
Подіяло сутьево..
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05.11.2020 18:41 Ответить
Зелені,ніякого відношення не мали,до надання безвізу.
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31.10.2020 01:34 Ответить
Как говориться,от дурной головы,ногам покоя нет.КС на ровном месте создал проблему всей Украине.И вместо того,щоб двигаться вперёд,Украина теперь вынуждена решать созданную тормозами проблему Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу - Цензор.НЕТ 182
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31.10.2020 01:51 Ответить
ЗЕбил Вова был в курсе решения КС , имея там 5 своих судей ! Это факт
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31.10.2020 02:37 Ответить
Дипломатично: "на сейчас", это утром просыпаемся, а безвиз - закончился. Слуги без народа, убедительная просьба: огласите весь список ваших зашкваров. Нервы не железные.
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31.10.2020 07:16 Ответить
Нафик он нужен этот бисфис?
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31.10.2020 08:00 Ответить
КС - переформотировать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! . НО !!! .
... НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ... . ..!!!!!!

.
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31.10.2020 09:11 Ответить
С таким развитием пандемии безвиз долго будет не очень актуальным...
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31.10.2020 10:49 Ответить
Алло, какой безвиз? Его давно забрали.
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04.11.2020 13:34 Ответить
 
 