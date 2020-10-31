Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает, что необходимо безотлагательно решить проблему, которая возникла после отмены Конституционным Судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Посол убежден, что антикоррупционная структура, которая развивалась в Украине с 2014 года после Революции достоинства, давала результаты. "Она лежит в основе нашего сотрудничества, включая и вопросы безвизовых путешествий. Украинцы заслуживают их. Украинские политики много усилий приложили для достижения этого результата", - заявил Маасикас.
"И вот теперь это доверие надо восстанавливать. Вы знаете, мое любимое украинское слово "быстро", "безотлагательно", - добавил он.
Маасикас отметил, что дискуссия, которая сейчас происходит в Украине, свидетельствует о необходимости решения нынешней проблемы безотлагательно.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
Сейчас главное убрать прокацапских судей из судейской ветви . А каким путём - парламентом или народом - не столь важно
Чаушеску тоже не параламент и не народ расстрелял - а военные 😀😀😎
Основная работа парламента - законотворчество , а не игры в телефоне
В нас така зараз ситуація - нікому вірити.
Вони підтримують лише намагання ЗЕ врегулювати проблему законодавчо внесенням відповідного проекту.
Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
"Мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно скорее, чтобы заполнить правовой пробел, оставленный постановлением Конституционного суда, и быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, при этом полностью сохранение независимости последнего от исполнительной и законодательной власти. В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться в качестве предлога для ослабления или ограничения его деятельности".
В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза, ведь Украина обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов и возможных конфликтов интересов государственных служащих.
«Мы приветствуем стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но мы также должны напомнить Украине, что помощь ЕС и любое продвижение в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий. Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мер, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформам и приверженность принципам Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией. Поэтому мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, инициировавшего законопроект в этом отношении. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свое стремление оставаться твердыми в реализации программы антикоррупционной реформы», - отметили в ЕП.
Цитата пана Маккейна : - " Россия - автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции против России очень важны для всего Мирового сообщества ".
Разводка кремлякремлёвская разводка
а как нащот законно и в рамках конституции?
НЕ розуміють що підтримують корупцію в Україні,бо підтримують КС,котрий ліквідовує своїм рішенням відкритість е-декларування чиновників,суддів і кримінальну відповідальність за "помилки"....
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
А функції КС буде виконувати Верховний Суд.
Які в багатьох інших країнах... )
увольнение(в принципе антиконституционное) судей КС обязательно приведет к неназначению их снова,то есть к узурпации власти.причем это можно сделать как руками президента, руками монобильшости,так и обиженными судьями,которые откажутся назначать свою квоту..
или ты так далеко не задумываешься,главное -разогнать?
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ...
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Сергій Головатий (ліворуч вгорі). Призначений Порошенком в лютому 2018 року. Колишній нардеп і член Венеційської комісії. Голосував проти попри конфлікт інтересів: НАЗК виявило у його декларації недостовірні відомості.
Василь Лемак (праворуч вгорі). Призначений Порошенком у лютому 2018 року. Колишній професор Ужгородського національного університету.
Олег Первомайський (ліворуч знизу). Призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту). Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.
Віктор Колісник (праворуч знизу). Призначений Порошенком в січні 2016 року. Експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого.
Дудра, я тебе бити буду.