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Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол ЕС Маасикас призвал действовать

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает, что необходимо безотлагательно решить проблему, которая возникла после отмены Конституционным Судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Посол убежден, что антикоррупционная структура, которая развивалась в Украине с 2014 года после Революции достоинства, давала результаты. "Она лежит в основе нашего сотрудничества, включая и вопросы безвизовых путешествий. Украинцы заслуживают их. Украинские политики много усилий приложили для достижения этого результата", - заявил Маасикас.

"И вот теперь это доверие надо восстанавливать. Вы знаете, мое любимое украинское слово "быстро", "безотлагательно", - добавил он.

Маасикас отметил, что дискуссия, которая сейчас происходит в Украине, свидетельствует о необходимости решения нынешней проблемы безотлагательно.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Посол ЕС молодец мужик. Очень жаль, что нет нашего самого лучшего американского друга Украины сенатора пана Джона Маккейна. Царство вам небесне, пане Маккейн. Солдат. Воїн.

Цитата пана Маккейна : - " Россия - автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции против России очень важны для всего Мирового сообщества ".
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31.10.2020 00:55
+7
Конечно, так устроены законы: в кресле сидит какое-нибудь тупое полено, типа Янука, а управляет всем некий мерзкий шнырь, типа Портнова. Порошенко был исключением, за что его и травили пять лет.
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31.10.2020 00:56
+4
_Разводка кремля руками его слуг: сценарий, по которому зелёные враги Украины узурпируют власть... по одобрению - и даже по призыву! - Европы. Вилка.
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31.10.2020 01:08
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Европейский парламент поддержал законопроект президента Владимира Зеленского касательно прекращения полномочий судей Конституционного суда. Об этом говорится в сообщении EU Political Report.
Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
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31.10.2020 00:31 Ответить
А вы уверенны,что этот законопроект написан вчера ,а не раньше?)
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31.10.2020 01:04 Ответить
А кому какая разница . Заготовки есть по разным вопросам .
Сейчас главное убрать прокацапских судей из судейской ветви . А каким путём - парламентом или народом - не столь важно
Чаушеску тоже не параламент и не народ расстрелял - а военные 😀😀😎
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31.10.2020 01:14 Ответить
развиваем свою мысль. Вводная: законопроект прописан раньше, шо из этого следует?
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31.10.2020 01:21 Ответить
НИЧЕГО Не значит , там жтих законопроектов вагон,
Основная работа парламента - законотворчество , а не игры в телефоне
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31.10.2020 01:28 Ответить
Мережами ходить думка, що це спільний план Зе і медвечука, як антиукраїнських сил, по захопленню влади.Розіграний немов по нотах. Якраз і суддя говорив - ходив в ОПу, два рази на тижні, ніхто і слова не сказав, не заперечив.
В нас така зараз ситуація - нікому вірити.
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31.10.2020 08:21 Ответить
ніфіга, вони нічого не сказали, підтримують, чи схвалюють проект ЗЕ.
Вони підтримують лише намагання ЗЕ врегулювати проблему законодавчо внесенням відповідного проекту.
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31.10.2020 01:06 Ответить
досоівно: "ми вітаємо початкову реакцію президента Зеленського, який ініціював законодавство у цьому відношенні. Ми також довіряємо нашим колегам у Верховній Раді, які неодноразово демонстрували свою волю залишатися твердими у виконанні зобов'язань щодо антикорупційної реформи".
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31.10.2020 01:07 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/evroparlament-podderzhal-zelenskoho-po-ksu.html
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31.10.2020 01:08 Ответить
Европейский парламент поддержал законопроект президента Владимира Зеленского касательно прекращения полномочий судей Конституционного суда. Об этом говорится в сообщении EU Political Report.
Отмечается, что в Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.
"Мы призываем украинское правительство и законодателей действовать как можно скорее, чтобы заполнить правовой пробел, оставленный постановлением Конституционного суда, и быстро восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, при этом полностью сохранение независимости последнего от исполнительной и законодательной власти. В этом контексте мы подчеркиваем, что полностью уполномоченное Национальное агентство по предупреждению коррупции играет решающую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться в качестве предлога для ослабления или ограничения его деятельности".
В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза, ведь Украина обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов и возможных конфликтов интересов государственных служащих.
«Мы приветствуем стремление Украины углубить свое сотрудничество и интеграцию с ЕС, но мы также должны напомнить Украине, что помощь ЕС и любое продвижение в сотрудничестве с ЕС зависят от строгих условий. Чтобы извлечь выгоду из более амбициозного комплекса мер, Украине необходимо продемонстрировать неизменную приверженность реформам и приверженность принципам Союза. Следует избегать любого отката, особенно в такой чувствительной и важной области, как борьба с коррупцией. Поэтому мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, инициировавшего законопроект в этом отношении. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свое стремление оставаться твердыми в реализации программы антикоррупционной реформы», - отметили в ЕП.
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31.10.2020 01:09 Ответить
Где они были со своими указивками, когда клоун распустил Раду вопреки Конституции ???
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31.10.2020 01:46 Ответить
Софія, так я і про те, що (російською): "мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, инициировавшего законопроект в этом отношении". А що складає суть проекту - вони ж не коментують. Тобто, вони схвалюють саму дію, а не суть. І другим реченням сподіваються вже на Верховну Раду, яка буде приймати суть.
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31.10.2020 02:38 Ответить
Шапіто від Коломойського з Медведчуком. І вдале. Бачу, піпл захавав.
Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 236
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31.10.2020 07:58 Ответить
Імена Суддів КС, Які Вбuли Антикорупційну Реформу І Відкинули Нас На Роки Назад. 11 «Героїв», Яких Варто Знати В Обличчя Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 5340
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31.10.2020 11:21 Ответить
Які з них по квоті Порошенка, дудра?
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31.10.2020 11:37 Ответить
Парламент не знает ,что злобный 🤢🤡 клоун , был в курсе этого решения , тк в КС есть его представители .
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31.10.2020 00:38 Ответить
Думаю , что в курсе был Ермак и БУБОЧКУ в известность не поставил 😀😀😀
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31.10.2020 00:42 Ответить
А разве после случившегося бубочка ермака еще не попинал?
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31.10.2020 01:20 Ответить
Вообще-то в цивилизованных государствах полагается отчитываться (в налоговую) о доходах, а не о заначках. Кому какое дело - есть ли у человека в нужнике хрустальный унитаз, или нет ? Это личное дело каждого. Иначе декларации становятся методом политического контроля: чуть какой политик выйдет из подчинения, ему тут же можно предъяву выкатить: "а почему ты не задекларировал Жигули 1978 года, которые у тебя на даче в сарае стоЯт ?"
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31.10.2020 00:49 Ответить
Так значит , что страной управляет секретут , агент Кремля , клоуна нужно вернуть в порноиндустрию
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31.10.2020 00:53 Ответить
Конечно, так устроены законы: в кресле сидит какое-нибудь тупое полено, типа Янука, а управляет всем некий мерзкий шнырь, типа Портнова. Порошенко был исключением, за что его и травили пять лет.
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31.10.2020 00:56 Ответить
К сожалению, это не так. Иначе бы зелёная банда никогда не прорвалась бы к власти.
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31.10.2020 08:10 Ответить
Лише зе-клоуни стали альтернативою для України(,така сумна реальність,інші не мали достатньої "об"Єднавчої сили" ) щоб відправити ПЄтю НА...УЙ від Влади...
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31.10.2020 11:19 Ответить
Посол ЕС молодец мужик. Очень жаль, что нет нашего самого лучшего американского друга Украины сенатора пана Джона Маккейна. Царство вам небесне, пане Маккейн. Солдат. Воїн.

Цитата пана Маккейна : - " Россия - автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции против России очень важны для всего Мирового сообщества ".
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31.10.2020 00:55 Ответить
Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 6878
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31.10.2020 01:10 Ответить
А мне на десятые сутки дошло(сюда заглянуть) проямочный ремонт помним... Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 3373 Я его не поддерживаю, тока в качестве исключения с тут же заменой полностью асфальтного полотна, тобто судовой системы.
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31.10.2020 01:18 Ответить
_Разводка кремля руками его слуг: сценарий, по которому зелёные враги Украины узурпируют власть... по одобрению - и даже по призыву! - Европы. Вилка.
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31.10.2020 01:08 Ответить
*Разводка кремля кремлёвская разводка
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31.10.2020 01:12 Ответить
не берите тяжкого в руки, а дурного в голову... - то зебик работает , по очичаянью, нам на руку, расчищает путь для Порошенко
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31.10.2020 01:28 Ответить
Путь оно расчищает - для оккупанта.
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31.10.2020 01:30 Ответить
думаете он не переплюнет шлепера?
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31.10.2020 02:04 Ответить
Доверили руководить страной недоумку. Превратил государство в балаган. С таким президентом, начинаешь задумываться - а ту ли страну назвали Гондурасом ?
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31.10.2020 05:32 Ответить
быстро и безотлагательно-это конечно прекрасно...
а как нащот законно и в рамках конституции?
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31.10.2020 06:49 Ответить
ну да,ну да...все подтянулись.даже карлсон прилетел.

Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 7767
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31.10.2020 07:18 Ответить
Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває.
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31.10.2020 07:54 Ответить
Та чого ти, Байден непогана кандидатура.
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31.10.2020 08:01 Ответить
нуу да..правильно.а зачем тебе ходить?летом обнулил *****-и нормалек.еще и внукам останется Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 812
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31.10.2020 08:03 Ответить
І знову Саакашвілі гавкає в унісон з Портновим. Наріт, ні в кого немає враження що нас круто нає.....лі?
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31.10.2020 08:00 Ответить
тут все еще хуже.дата 29 июня.мишико уже тогда был в курсе,шо готовится...
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31.10.2020 08:05 Ответить
Міхо давно на підсосі в Кремля.
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31.10.2020 08:23 Ответить
упороті порохоботи взагалі думають АЛЬТЕРНАТИВНО.. Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7341

НЕ розуміють що підтримують корупцію в Україні,бо підтримують КС,котрий ліквідовує своїм рішенням відкритість е-декларування чиновників,суддів і кримінальну відповідальність за "помилки"....
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31.10.2020 11:17 Ответить
Дудра- вона і в Африці дудра. Я спробую тобі розжувати.
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
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31.10.2020 11:31 Ответить
Яценюк,до речі,теж категорично за )
А функції КС буде виконувати Верховний Суд.

Які в багатьох інших країнах... )
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31.10.2020 11:12 Ответить
да и я был бы за...вот только надо сначала изменить конституцию,а затем это должен поддержать КС.кто будет это все делать?
увольнение(в принципе антиконституционное) судей КС обязательно приведет к неназначению их снова,то есть к узурпации власти.причем это можно сделать как руками президента, руками монобильшости,так и обиженными судьями,которые откажутся назначать свою квоту..
или ты так далеко не задумываешься,главное -разогнать?
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31.10.2020 12:41 Ответить
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..


А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ...
.
.
!!!!!


.
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31.10.2020 08:25 Ответить
Отличная идея. Но есть ли законодательная база для этого решения?
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31.10.2020 09:09 Ответить
Четверо суддів КС, які НЕ підтримали вбивство електронного декларування всіх посадовців:

Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 9876 Сергій Головатий (ліворуч вгорі). Призначений Порошенком в лютому 2018 року. Колишній нардеп і член Венеційської комісії. Голосував проти попри конфлікт інтересів: НАЗК виявило у його декларації недостовірні відомості.

Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 9876 Василь Лемак (праворуч вгорі). Призначений Порошенком у лютому 2018 року. Колишній професор Ужгородського національного університету.
Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 9876 Олег Первомайський (ліворуч знизу). Призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту). Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.
Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 9876 Віктор Колісник (праворуч знизу). Призначений Порошенком в січні 2016 року. Експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого.
Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 7352
Дудра, я тебе бити буду.
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31.10.2020 12:02 Ответить
Посол Маасикас призвав нашого Пісюнькіса дєйсвовать бистро і рєшитєльно...
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31.10.2020 11:25 Ответить
Вже все скоренько не вийде, і всі рішення, які б вони не були, будуть напівлегальні. Найрозумніший преЗедент малороського походження разом із єрмаком зробили свою справу. І нарід має турбуватися за рішення КСУ і не звертати увагу, як зрадники фальшують вибори і відбирають голоси на свою користь. Дякуємо 73% дебілів і головне, що не один з них не вийшов на захист України.
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31.10.2020 11:38 Ответить
 
 