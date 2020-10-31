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Новости Политика Украины
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Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил благодарность Германии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и постоянную позицию в рамках "Нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Мы положительно оцениваем приложенные немецкой стороной усилия для его ("Нормандского формата" – ИФ Украина) обновления и функционирования", - подчеркнул Разумков во время встречи с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что для Украины важно сотрудничество в рамках ОБСЕ. Он добавил, что ключевым инструментом в распоряжении ОБСЕ и в дальнейшем является Специальная мониторинговая миссия (СММ), отметив, что Украина нуждается в большем присутствии СММ на неконтролируемой части Донбасса.

Председатель парламента напомнил, что режим тишины в Донбассе был установлен с 27 июля, однако30 октября был нарушен боевиками, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих.

Во время встречи также обсуждался вопрос об аннексии Крыма и нарушения международного гуманитарного права на полуострове.

Разумков поблагодарил Мааса за поддержку Федеральным правительством Германии предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Также он отметил весомую помощь Германии Украине на пути внедрения необходимых реформ во многих сферах.

Кроме того, стороны обсудили варианты межпарламентского сотрудничества, в частности, практику проведения в онлайн режиме совместных заседаний комитетов по международным делам и по делам ЕС и восстановления формата личных встреч после преодоления пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о решении КС: Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
_Спасибо! За СП-2. За финансирование армии рашистов. За турбины. За ПАСЕ. За мост. За т. н. санкции. Отдельно огромное - за обеспокоенность. За развал армии Германии, раскол Запада и НАТО. За то, что своим потаканием агрессору поощряете людоедов к дальнейшей агрессии и тем приближаете последнюю войну в истории тупого человечества, так ничему и не научившегося на своих ошибках. Данке шон!

Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков - Цензор.НЕТ 5813
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31.10.2020 01:51
+4
Пусть поблагодарит еще за Северный поток. РФия ведет войну с Украиной именно на европейские деньги.
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31.10.2020 01:38
+3
Не забывайте, что официальная позиция Германии в рамках Нормандского формата звучит так:"Северный поток-2 не политический, а экономический проект и должен быть достроен".
И когда Навальный лежал в коме, то громыхали гром и молнии - вплоть до обещаний превратить в руины российскую химическую промышленность. Но, после консультаций "гора родила мышь" - лишили шенгенских виз Бортникова и Кириенко (им нельзя по внутренним инструкциям с частными визитами выезжать за рубеж) и пригрозили 5-ым россиянам заморозкой активов, которых нет.
A когда Мэй просила Меркель поддержать разгромный пакет по делу Скрипалей, Меркель сказала, что вы - сами по себе, а мы - сами по себе: ограничимся высылкой дипломатов. И Британия, не увидев поддержки от Германии, тоже скисла.
Вот, всё что вам надо знать о политических стремлениях Германии в отношении России и её режима.
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31.10.2020 01:44
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к Маасу побежал на орков жаловаться ?
"О времена, о нравы !!"

при Порохе после гибели наших Воинов разговаривала артиллерия
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31.10.2020 01:34 Ответить
При раннем Порохе - возможно. Поздний Порох объявлял яблочное перемирие.
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31.10.2020 07:44 Ответить
Пусть поблагодарит еще за Северный поток. РФия ведет войну с Украиной именно на европейские деньги.
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31.10.2020 01:38 Ответить
а шо,северный поток принес кацапляндии огромные прибыля? Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков - Цензор.НЕТ 2312кажись наоборот,последние дырявые портки снял
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31.10.2020 07:38 Ответить
Не забывайте, что официальная позиция Германии в рамках Нормандского формата звучит так:"Северный поток-2 не политический, а экономический проект и должен быть достроен".
И когда Навальный лежал в коме, то громыхали гром и молнии - вплоть до обещаний превратить в руины российскую химическую промышленность. Но, после консультаций "гора родила мышь" - лишили шенгенских виз Бортникова и Кириенко (им нельзя по внутренним инструкциям с частными визитами выезжать за рубеж) и пригрозили 5-ым россиянам заморозкой активов, которых нет.
A когда Мэй просила Меркель поддержать разгромный пакет по делу Скрипалей, Меркель сказала, что вы - сами по себе, а мы - сами по себе: ограничимся высылкой дипломатов. И Британия, не увидев поддержки от Германии, тоже скисла.
Вот, всё что вам надо знать о политических стремлениях Германии в отношении России и её режима.
показать весь комментарий
31.10.2020 01:44 Ответить
_Спасибо! За СП-2. За финансирование армии рашистов. За турбины. За ПАСЕ. За мост. За т. н. санкции. Отдельно огромное - за обеспокоенность. За развал армии Германии, раскол Запада и НАТО. За то, что своим потаканием агрессору поощряете людоедов к дальнейшей агрессии и тем приближаете последнюю войну в истории тупого человечества, так ничему и не научившегося на своих ошибках. Данке шон!

Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков - Цензор.НЕТ 5813
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31.10.2020 01:51 Ответить
Ну это дипломатия. На словах надо благодарить, а делать надо по-своему. Так как Германия - друг России, а вовсе не наш. И чхать они хотели на нашу территориальную целостность.
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31.10.2020 07:42 Ответить
...позиция! даже и не 69)....там очень умелая и продуманная групповуха в отношении Украины....
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31.10.2020 10:01 Ответить
Германия есть лоббист интересов окупанта Украины во всем мире.Мониторинг прорашистского ОБСЕ войны не остановил и не остановит а благодарить Германию и Францию должны рабсея и ордло. Именно благодаря позиции фрицев и жабоедов .по указанию рашиста.была отрезана часть украинской территории под создание ордло.которое за рашистские монеты должно вести войну с Украиной а созданный фрицами и французами из -за этого территориальный конфликт имеет рашистскую цель препятствовать вступлению Украины и в ЕС .но прежде всего в НАТО
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31.10.2020 11:46 Ответить
рамки "нормандского формата" - ничто иное как рамки мюнхенского формата 1938 года по принуждению Украины к русскому миру.

Тот, кто благодарит фрау ШТАЗИ - есть предатель Украины
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31.10.2020 13:20 Ответить
 
 