На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему", распланированную на несколько лет, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах по Донбассу выдвинула новое предложение.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон об этом он заявил в эфире телеканала 24.
"В среду 28 октября мы проводили видеоконференцию. Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности. Нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту – как менять ситуацию в течение многих лет вперед", – отметил Кравчук.
По его словам, Украина пока не готова рассматривать этот вопрос.
"Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Наш модератор от ОБСЕ, госпожа [Хайди] Грау, согласилась. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. Возможно, это главное для нас", – добавил глава украинской делегации.
Пожалуйста, подождите...
Сразу 2-200 и 3-300!
Но ржим тишиньі соблюдаеться!
Неужели не понятно, что вернуть ОРДЛО можно только на условиях Путина?
Неужели не понятно, что на сегодняшний день это ни кому не нужно? Ну за исключением Путина.
Когда я говорю "на сегодняшний день это ни кому не нужно", то ключевые слова не "на условиях Путина", а "вернуть ОРДЛО".
Всем кто ввязался в эту игру - антипутинской коалиции - сегодня совершенно будет не выгодно возвращение на любых условиях, даже самых выгодных Украине. Получится что они зря тратили время, деньги и кредит доверия их отечественных бизнесов. В соответствии с пословицей "Пока толстый сохнет, худой сдохнет", коллективный "запад" пока что в роли толстого и если он лишится возможности "душить худого" - отменит санкции - то ему может стать очень хреново потому, что не "сдохнувший худой", воспользовавшись моментом, может им организовать такую "мировую революцию", что мало не покажется.
Мой махнарылый друг, не надо так запутанно!
Давай сразу к сути - дъявольските соросята пытаются оторвать Украину от братской Расии для того, чтобы самими копать железную руду!
Хотите чтобы у блондинки загорелись глаза? - Посветите ей в ухо фонариком
Блондинко бывает разное, вот от такого
или такого
и до безымянных, бесполых пригожинских организмов или их аналогов с других концов света
продержался на этом посту 25 лет .
С его подачи начался развал Украины -
третьей (ТРЕТЬЕЙ) Карл страны в Европе по технологическому развитию в 1990 году .
Через 10 лет будем жить во второй Франции -
заявлял этот выро ...к в 1991 году .30 лет прошло и
вот результат .
68 % Украинских Граждан в злыднях -войне и н и щ и е в своей стране.
Зато , благодаря к а г а л у это создание до сих пор на плаву .
А должно быть , ну не так...
Сидел бы в Швейцарии , в теплом домике с сыном и подсчитывал награбленное в Украине состояние .
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Надо забомбить все вокруг Донбасса с той стороны на 2тыс км.
"Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе.- этим самым старый партийный маразматик указывает на то,что по сей день в этом минском балагане украинская позиция отсутсвует .хотя она известна во всем мире.- контроль границ с рашистом, дерашизация украинских территорий на протяжении 50 лет и лишь после этого выборы по украинскому законодательству...
А чим зайняті "представники" України? У пошуку, як догодити кацапам?
Как же так!?
Ров и стену строить надо и нах с их с "пляжа".
"Кремлёвский мамковед3 часа назад
⚡️👑Дополнительный кейс, свидетельствующий об ускорении транзита: Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему получить пожизненную квоту в Совете Федерации....."
Все ніяк не можете забути, що масква ж сталіца,там начальство, все ніяк не можете позбутися меншовартості,хАхлЫ, підніжки, грязь маскви...тьфу.
Проект "дорожной карты" от "ДНР/ЛНР" содержит 15 пунктов.
1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа). Дата не указана, ее нужно будет вписать.
2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен - не согласен на обмен" и "не установлен".
После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.
3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения. 4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.
5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:
- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.
- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года. 6. Одновременно с конституционным законопроектом в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.
свою версию "дорожной карты" по Минским соглашениям.
Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева вчера рассказала российская сторона. Однако в Украине эту информацию до сих пор не опровергли. Так что на данный момент ее можно считать фактом.
Обещание Украины последовало не просто так. Еще на заседании две недели назад "республики" внесли на рассмотрение в ТКГ свой проект такой "дорожной карты", предложив после согласования, утвердить его на заседании Верховной Рады. В ответ на что сегодня Леонид Кравчук и пообещал через неделю представить аналогичный документ - по тем же вопросам.
В распоряжении "Страны" оказался проект от представителей ОРДЛО, который взялась изучать Украина. ОРДЛО - в конституцию. Но не навсегда
Проект "дорожной карты" от "ДНР/ЛНР" содержит 15 пунктов.
1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа). Дата не указана, ее нужно будет вписать.
2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен - не согласен на обмен" и "не установлен".
После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.
3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения. 4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.
5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:
- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.
- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года. 6. Одновременно с конституционным законопроектом в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.
На сути этого законопроекта остановимся отдельно.Как в "ЛНДР" хотят переписать закон об особом статусе
В приложении 2 к "Дорожной карте" указано, что нужно вписать в законопроект по особому статусу. Предлагается, по сути, новый документ, сильно отличающийся от того, что имеется сегодня.
Там повторяется мысль, что любое изменение статуса ОРДЛО может произойти только после референдума, за проведение которого высказалось не менее 20% жителей региона, проживающих в нем последние пять лет.Также говорится, что размещение на отдельных территориях формирований ВСУ разрешается только после согласия Донецкого и Луганского районных советов. То же самое говорится о массовых акциях: людям с территории остальной Украины или иностранцам не позволяется без особого разрешения властей собираться в количестве более ста человек.
Административно ОРДЛО делится на поселковые, сельские, районные и городские советы. Они избираются населением. А также на Донецкий и Луганский районные советы, которые избираются местными советами нижнего уровня. По тому же принципу избираются мэры и главы районов: население выбирает всех, кроме глав Донецкого и Луганского райсоветов, которых избирают депутаты.
Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины, которые касаются глав районов и в будущем - префектов.
Главные центры местной власти - Донецкий и Луганский райсоветы - работают по законам Украины, которые касаются местного самоуправления, но имеют дополнительные полномочия: решают вопросы административно-территориального устройства внутри ОРДЛОместные референдумы и выборыуправление имуществом территориальных общин, землей, недрами, водными и другими природными ресурсами территорийформирование местных бюджетов по законам Украины, в которых будет прописано перечисление налогов и сборов специально для ОРДЛОприграничное экономическое сотрудничество с РФ с учетом общих таможенно-валютных правил Украиныопределение официальных языков с учетом статуса государственного языка Украиныопределение полномочий народной милиции - с учетом закона, который разграничит функции НМ с украинской Нацполициейсогласование назначения руководителей органов прокуратуры и судовопределение праздников и памятных дат.То есть это, по сути, тот же закон об особом статусе, что и сейчас. Только детальнее выписанный и наполненный отсылками к законодательству Украины. Ключевые вещи остаются: влияние ОРДЛО на суды, прокуратуру, милицию, определение статуса русского языка и особый экономический статус - в том числе и в отношениях с РФ. Выборы, народная милиция, граница
Но пойдем дальше по пунктам "дорожной карты".
7. Седьмой пункт дополняет историю с особым статусом Донбасса новыми законопроектами, которые должен внести Зеленский: о разграничении налогов и сборов, собственности, полномочий между Нациполицией и "Народной милицией". А также об амнистии и недопущении дискриминации лиц, которые принимали участие в событиях на Донбассе. Еще один законопроект касается проведения внеочередных выборов в ОРДЛО. И на закуску - отмена или изменение трех скандальных законов Украины: Об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса.
Эти документы перед внесением в Раду должны согласовать с представителями отдельных районов (то есть в рамках ТКГ).
8. Предлагается все эти законы (кроме конституционного) сделать временно действующими со дня опубликования. А постоянное действие они получат после того, как ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО состоявшимися.
9. И только после внесения в Раду всех этих законов, в течение 10 дней, происходит новый обмен пленными - лиц, указанных выше, как "установлен - согласен на обмен". А также приступают к общему разминированию, полному разведению войск и написанию плана восстановления работы банков и Пенсионного фонда на территории Донецка и Луганска. 10. В течение трех месяцев после вступления во временную силу указанных законов, формируются отряды народной милиции ОРДЛО и проводится вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины и разоружение незаконных групп под эгидой ОБСЕ.
11. Выборы в территориальные общины ОРДЛО проводятся не позднее, чем через пять месяцев после принятия законов, указанных в пунктах 6 и 7.
12. Депутаты Донецкого и Луганского районного советов избираются не позднее, чем через 30 дней после выборов в территориальных общинах. Все это время функционируют органы власти "ДНР" и "ЛНР", чтобы не нарушать обеспечения жизнедеятельности тер
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