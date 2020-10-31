За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр. ВИДЕО

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники, находясь в готовности к немедленному реагированию на любые действия противника, добросовестно выполняют задачи по назначению.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 31 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинские защитники соблюдая условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

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За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ.

Провокации врага продолжились ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке.

Напомним, воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела.



