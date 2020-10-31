За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники, находясь в готовности к немедленному реагированию на любые действия противника, добросовестно выполняют задачи по назначению.
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 31 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Украинские защитники соблюдая условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.
За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ.
Провокации врага продолжились ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке.
Напомним, воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела.
Пожалуйста, подождите...
Спочивайте з миром, Герої!
Царство Небесне...
Одужання пораненим, нехай рани швидко гояться.
Нога не відросте, але рани загояться. Саме це я побажала.
выздоровление это не только "новая нога" - это удачные операции, это лечение ран (и душевных в том числе) и профессиональное формирование культи (после ампутации)...
я тоже желаю выздоровления, как можно быстрее...и еще - шрамов не больших а помощи и внимания большого!
(а как еще выразить свою поддержку? что пожелать???? Вы просто на волне гнева и раздражения от этой новости, не совсем так поняли душевный порыв девушки...)
но не жалею, что подумал о нем как о вменяемом ))) и попытался что-то объяснить, хоть и зря
Ніби ще для когось новина, що рашка агресор.
Царствие Небесное погибшим воинам, вечная память...
tZE inform
@tZEinform
·7 ч
Пока российская артиллерия, подвезенными с России боеприпасами убивала украинских военнослужащих, представители Зеленского обсуждали в ТРК выполнение требований России. Когда будут арестованы все члены ТРК за государственную измену ?
Мы даже не можем сказать, что три смерти украинских воинов вчера, на совести Зеленского и Хомчака... Ибо нет там никакой совести.
Сводка ситуации за 30 октября 2020 года Обстрелов 23 Ответный огонь 10 Ранено 7 Убито 3 На протяжении почти 12 часов интенсивного обстрела со стороны противника, приказа руководства ВСУ на открытие ответного огня не последовало.
tZE inform
@tZEinform
·23 мин
Во всех "зонах разведения" (видимо лохов) находятся "неустановленные люди в гражданской одежде" (версия ОБСЕ). Откуда у "неустановленных людей в гражданской одежде" лазерные дальномеры и система военной связи ВС РФ ОБСЕ не объясняет.
русские такое понимают однозначно - как разрешение на охоту. Если не отвечать, то будут отстреливать дальше. Безответность - самый неправильный стиль разговора с ними. Этим можно добиться лишь новых жертв.