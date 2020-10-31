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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники, находясь в готовности к немедленному реагированию на любые действия противника, добросовестно выполняют задачи по назначению.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 31 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинские защитники соблюдая условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

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За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ.

Провокации врага продолжились ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке.

Напомним, воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела.

За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр 01
За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр 02
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Топ комментарии
+28
Вічна пам'ять та вічна слава загиблим воїнам!
Спочивайте з миром, Герої!За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4104
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31.10.2020 08:08
+22
Чекаємо на відосік від гіівнокомандуючого! За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 9701
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31.10.2020 08:01
+21
Такі хлопці хороші загинули.
Царство Небесне...
Одужання пораненим, нехай рани швидко гояться.
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31.10.2020 08:16
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Чекаємо на відосік від гіівнокомандуючого! За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 9701
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31.10.2020 08:01 Ответить
Вічна пам'ять та вічна слава загиблим воїнам!
Спочивайте з миром, Герої!За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4104
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31.10.2020 08:08 Ответить
Необходимо войска отвести к Днепру может тогда сепарни не будут доставать ВС Украины сводимы обстрелами и повысить пенсии для жителей оккупированных районов которые помогают сепарам пенсиями полученными с территории Украины. ********** крепчает в 73% население, есть предложение чтобы 3 уклонист от службы в ВС поехал в Москву и посмотрел в глаза Путину или лучше станьте на колени и попросите прощения и возвращайтесь в родную гавань
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31.10.2020 08:09 Ответить
Договорённость "не стрелять" хоть как-то действовала до выборов. Кремлёвская крыса не получила от выборов того, о чём мечтала - обстрелы возобновятся с новой силой.... В это время зелёные "пацифисты" готовы отводить войска вглубь страны...
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31.10.2020 08:10 Ответить
Такі хлопці хороші загинули.
Царство Небесне...
Одужання пораненим, нехай рани швидко гояться.
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31.10.2020 08:16 Ответить
будеш тролити - підеш в гай
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31.10.2020 08:36 Ответить
Нічого подібного.
Нога не відросте, але рани загояться. Саме це я побажала.
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31.10.2020 08:44 Ответить
почему не возможно? почему как насмешка????
выздоровление это не только "новая нога" - это удачные операции, это лечение ран (и душевных в том числе) и профессиональное формирование культи (после ампутации)...
я тоже желаю выздоровления, как можно быстрее...и еще - шрамов не больших а помощи и внимания большого!
(а как еще выразить свою поддержку? что пожелать???? Вы просто на волне гнева и раздражения от этой новости, не совсем так поняли душевный порыв девушки...)
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31.10.2020 08:48 Ответить
ну...значит я подумал о нем лучше, чем он есть на самом деле...
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31.10.2020 09:54 Ответить
ясно!
но не жалею, что подумал о нем как о вменяемом ))) и попытался что-то объяснить, хоть и зря
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31.10.2020 10:05 Ответить
Вечная помят Героям Украине ! Цартсто Небесне... а европа и вся остолное твари торгует с рассиой и строят северные потоки.......
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31.10.2020 08:25 Ответить
Надо писать письмо турецкому султану, пусть поможет и научит. Ми ж козацького роду, як-ніяк.
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31.10.2020 08:45 Ответить
До ********** "ту сторону" с гавном бы наша арта смешала за ребят, а сейчас наших как а тире...Зеленосракие, вы - кондомы!
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31.10.2020 08:51 Ответить
Стрелков-Гиркин такой же подход сделал. Упорно не признаёт азербайджанцев, называя их турками...
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31.10.2020 09:13 Ответить
Який підхід ?
Ніби ще для когось новина, що рашка агресор.
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31.10.2020 09:36 Ответить
Перемир'я чи режим тиші? Уставшиє от вайни зебіли, що це?
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31.10.2020 09:18 Ответить
Тут гарант территориальной целостности государства обязан прокомментировать...
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31.10.2020 09:48 Ответить
«…оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные».© Карл фон Клаузевиц
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31.10.2020 10:02 Ответить
За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2793
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31.10.2020 10:09 Ответить
За минулу добу найманці РФ тричі обстрілювали позиції ОС: два воїни загинули, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5681
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31.10.2020 10:21 Ответить
Трижды нарушили - и двое погибших. Снайперы опять тренируются?
Царствие Небесное погибшим воинам, вечная память...
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31.10.2020 10:47 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·7 ч

Пока российская артиллерия, подвезенными с России боеприпасами убивала украинских военнослужащих, представители Зеленского обсуждали в ТРК выполнение требований России. Когда будут арестованы все члены ТРК за государственную измену ?
Мы даже не можем сказать, что три смерти украинских воинов вчера, на совести Зеленского и Хомчака... Ибо нет там никакой совести.
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31.10.2020 11:58 Ответить
tZE inform

Сводка ситуации за 30 октября 2020 года Обстрелов 23 Ответный огонь 10 Ранено 7 Убито 3 На протяжении почти 12 часов интенсивного обстрела со стороны противника, приказа руководства ВСУ на открытие ответного огня не последовало.
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31.10.2020 12:00 Ответить
Судячи влада зарила голову в пісок і дае вид, що все добре...))??
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31.10.2020 12:17 Ответить
Неподвижно??? сепары сейчас вовсю захватывают "серую зону" без малейшего сопротивления с нашей стороны + укрепляют и переоборудуют старые позиции и выбивать их оттуда будет очень сложно. Ну а так "все хорошо прекрасная маркиза", мЫр, труд и жвачка, а то что кацапы периодически убивают и калечат наших это несущественные мелочи для зебилов.
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31.10.2020 17:57 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·23 мин

Во всех "зонах разведения" (видимо лохов) находятся "неустановленные люди в гражданской одежде" (версия ОБСЕ). Откуда у "неустановленных людей в гражданской одежде" лазерные дальномеры и система военной связи ВС РФ ОБСЕ не объясняет.
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31.10.2020 16:14 Ответить
Это вместо выступления гаранта территориальной целостности Украины? Он вообще, знает про гибель сограждан?
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31.10.2020 18:33 Ответить
Вчера русские убили двух украинских воинов. И, им за это не мстили и не планируют, поскольку у нас с ними «перемирие».
русские такое понимают однозначно - как разрешение на охоту. Если не отвечать, то будут отстреливать дальше. Безответность - самый неправильный стиль разговора с ними. Этим можно добиться лишь новых жертв.
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31.10.2020 21:41 Ответить
 
 