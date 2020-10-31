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Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но нужно убедиться, какая их позиция по Крыму и агрессии РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но нужно убедиться, какая их позиция по Крыму и агрессии РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает возможным диалог с лидерами белорусской оппозиции, но для этого надо знать их позицию по ряду важных для Украины вопросов.

Об этом Кулеба заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Украина ведет постоянный диалог с белорусским народом. Буквально, решение в поддержку белорусского народа – это тоже диалог. Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции.

Но, как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться: какой будет позиция этих людей по отношению к российской агрессии, оккупации Крыма, если они придут к власти, в частности при нашем содействии. Если мы выразим такую ​​поддержку", - заявил глава украинского МИД.

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Министр подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Но мы хотим четко понимать, какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью", – заявил дипломат. Только после этого Кулеба готов встречаться с белорусскими оппозиционерами. "Сейчас то, что они артикулируют – ни о чем", – считает министр, имея в виду их позицию по украинским вопросам.
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Топ комментарии
+16
у них позиция ***** ниучем не виноуват.его подставили.и ваще,кацапы-братки.
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31.10.2020 08:06
+7
Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но нужно убедиться, какая их позиция по Крыму и агрессии РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5101
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31.10.2020 08:20
+5
любі уточнення - дурниці
оскільки економіка Білорусі практично на 80% залежить від кремлядів, то жоден чиновник у Білорусі не наважиться дратувати кремлядів
соромно цього не розуміти
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31.10.2020 08:11
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у них позиция ***** ниучем не виноуват.его подставили.и ваще,кацапы-братки.
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31.10.2020 08:06 Ответить
Ну, тогда нет ножек-нет печенья!
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31.10.2020 16:22 Ответить
А какая их позиция по северному потоку?
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31.10.2020 08:09 Ответить
Сначала нужно определить, какая ваша позиция. Затем уже думать про остальных.
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31.10.2020 08:11 Ответить
любі уточнення - дурниці
оскільки економіка Білорусі практично на 80% залежить від кремлядів, то жоден чиновник у Білорусі не наважиться дратувати кремлядів
соромно цього не розуміти
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31.10.2020 08:11 Ответить
На кого розраховані ці заяви?! І для чого?!
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31.10.2020 09:06 Ответить
А що там в Набілорусії? Скільки сьогодні квітів завозити?

На улицах Бреста и Лиды
Устроили мы шапито.
Омону цветы дарили,
И делали всё НЕ ТО!
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31.10.2020 08:12 Ответить
Мудищев заявив, що не здаммся без бою

Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но нужно убедиться, какая их позиция по Крыму и агрессии РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6593
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31.10.2020 08:17 Ответить
Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но нужно убедиться, какая их позиция по Крыму и агрессии РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5101
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31.10.2020 08:20 Ответить
готова вести диалог с белорусской оппозицией, но ...../ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки,вы покупаете или продаёте?/ Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская/ Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма.
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31.10.2020 08:27 Ответить
Переворот *****, как будто не видно их взгляды, уже озвучивали неоднократно
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31.10.2020 08:28 Ответить
Кулебяка проснулся
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31.10.2020 08:34 Ответить
не станут они властью, что оппозиция стала властью надо что бы нынешняя власть была км то вроде овоща
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31.10.2020 08:50 Ответить
А какой смысл для Белорусской оппозиции, якшаться с Украиной? Лукашенко, именно Украиной, запугивает свой бунтующий народ. И действительно, какая поддержка, польза, моральная, финансовая или имиджевая, будет у оппозиции от таких друзей, если Украина во всём мире, стала символом несчастных неудачников? Чего добилась Украина, что бы ставить её в пример Белорусскому народу и идти по её стопам?
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31.10.2020 08:51 Ответить
Тут хотели просто больше гражданских свобод типа прозрачных выборов, многое другое людей устраивало. ни украинская ни российская действительность здесь никого не прельщает. щас все стало сложней.
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31.10.2020 10:06 Ответить
Там така опозиція немічна як і наша влада. Чи "пригод" не вистачає?
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31.10.2020 08:56 Ответить
Опозиція така, як може бути. Все знаодиться у причино- наслідковому звязку. А питати того, що потребує допомоги, Це як питати утопаючого: ти мене любиш?!.
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31.10.2020 09:10 Ответить
Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але потрібно переконатися, яка їхня позиція щодо Криму й агресії РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2178
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31.10.2020 09:18 Ответить
ГОЛУБКА

@alentina27

· 13 год

Капитан милиции рассказал в суде, как 75-летняя женщина «выражала протест зефиркой».. Штраф 20 базовых
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31.10.2020 09:18 Ответить
У них позиция одна,и они ее уже неоднократно уходя от ответа "Чей Крым"озвучивали:
-Россия наш сосед, и мы за дружбу и партнерство с Россией.
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31.10.2020 09:20 Ответить
Не могу связать эти две фразы, одного и того же человека, об одном и том же событии...
"если они придут к власти, в частности при нашем содействии. Если мы выразим такую ​​поддержку", - заявил глава украинского МИД.
И вот:
Министр подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
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31.10.2020 09:36 Ответить
Вести розмови про якийсь національний рух у Білорусі так же безглуздо, як про вільну економічну зону на окупованому ОРДЛО.
Все, що відбуваєтья в Білорусі не що інше як московський сценарій поставити луку в стійло, щоб так ретиво не рвав копитами.
Там немає ЖОДНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО "ОПОЗИЦІОНЕРА"!!!Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але потрібно переконатися, яка їхня позиція щодо Криму й агресії РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2531
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31.10.2020 10:17 Ответить
Оппозицию Лука на корню выкорчевывал-кто в тюрьмы, кто за границу. Кто и в земле. Народ восстал, а лидера нет. Это не московский сценарий.Москва допустила это,чтоб обуздать Луку,но Москва и гнобит всех восставших.Им не нужен пример для россии.
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31.10.2020 11:50 Ответить
Вони і є частина рф...Для восстанія, потрібен поштовх і підготовка населення, тривала підготовка. Це обилось чрез рос TV, і не менш важливо, вони всі русскаязічні, тому легко піддаються московськом впливу. Це, вже давно розуміють українці і ніяк не доходить до украинцєв.
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31.10.2020 12:59 Ответить
Но, как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться: какой будет позиция этих людей по отношению к российской агрессии, оккупации Крыма, (если они придут к власти, в частности при нашем содействии.!) Если мы выразим такую ​​поддержку", - заявил глава украинского МИД.Источник: https://censor.net/ru/n3228289Министр подчеркнул, что (Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.!)Источник: https://censor.net/ru/n3228289 Деменция или когнитивный диссонанс?)
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31.10.2020 10:38 Ответить
Чий Крим ? і хто путін ? ,
Поки не почуєм правильну відповідь , пох.. на них і їхні проблеми .
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31.10.2020 12:51 Ответить
пока там советский народ, будет бесесерия
прозревать надо хутчей, сябры
иначе докатитесь до пролетарской революции с чк
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01.11.2020 00:11 Ответить
ми тут на цензорі теж постійно ведемо діалог з білоруськой опозицією
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02.11.2020 18:18 Ответить
 
 