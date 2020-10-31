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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что президент Владимир Зеленский не нарушил законодательство, внеся в Верховную Раду законопроект для "восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству".

Об этом Данилов заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Владимир Александрович воспользовался своим конституционным правом. Мне странно слышать, что он нарушает законы – еще почти ничего не сделав, кроме как выполнив решение СНБО", - заявил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, пока Зеленский не нарушил никаких законов, а дальнейшая судьба инициативы зависит от народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис

"Я еще раз подчеркиваю, Владимир Александрович Зеленский в настоящее время никаких законов Украины не нарушил", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО также считает, что "люди, которые сделали мятеж", имея в виду судей КСУ, должны нести за это ответственность. 

В ночь с 29 на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Изменить состав Конституционного Суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

В Конституции перечислены основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке.

Кроме того, Конституция определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.

Также КСУ неоднократно перечислял характеристики нормативных актов, в том числе и законов. Среди прочего, их признаками является то, что они устанавливают общие правила поведения и являются неоднократными в применении. В то же время проект закона Зеленского предлагает прекратить полномочия именно того состава судей, который был на момент принятия соответствующего решения.
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Топ комментарии
+27
Хотеть можно. Нарушать законы нельзя.
Распустив предыдущую Раду вопреки Конституции, оба: Зеленский и КС - автоматически стали соучастниками госпереворота.
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31.10.2020 08:23
+22
Виходить, Портнов за Україну?
Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов - Цензор.НЕТ 695
Чи може підкацапники просто діють звичною методою- виставити патріотів зрадниками?
Що скажеш?
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31.10.2020 08:33
+16
Зелю вже відмазують. Цікаво...
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31.10.2020 08:17
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Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов - Цензор.НЕТ 5156
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31.10.2020 08:55 Ответить
Нарот в очередной раз повелося на вброс и интерпретацию решения КС от СерЛеща.

Классический случай "Не читал, но осуждаю". Те, кому лень читать само решение, могут почитать постьі в ФБ Георгия Туки.
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31.10.2020 10:26 Ответить
Он святой человек он не такойЗеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов - Цензор.НЕТ 1875
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31.10.2020 08:56 Ответить
он выполнил решение СНБО... который нарушил всё, вместо зеленского
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31.10.2020 09:01 Ответить
Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов - Цензор.НЕТ 1471
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31.10.2020 09:01 Ответить
все можно обсуждать кроме 6 пункта:
"... произведе до розпаду держави на 2 частини", это каким образом и почему на 2, не на 10, 20?
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31.10.2020 10:43 Ответить
На тих, хто підтримує, і тих, хто не підтримує. Що незрозуміло???
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31.10.2020 11:40 Ответить
то так і треба писати, а не розпад держави, що означає закінчення її існування
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31.10.2020 16:31 Ответить
Кримінальний кодекс України
Стаття 15. Замах на злочин
1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
3. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.
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31.10.2020 09:18 Ответить
То,что происходит в обществе,это яркое подтверждение того с какими совковыми хитрож...и законами живём.У власти всегда есть отмазка не хрена не делать и не за что не отвечатьПричём на протяженни моей долгой жизни.Ну что дыбилы:Реформы не нужны и не надо стремится жить по европейским законам? Сейчас, этот тот случай,чтобы выйти из правового тупика ,народ имеет право на восстание.Но увы,это не с нашим народом.73% забыв *что хуже не будет*,сейчас подчитывают оплату за газ и его доставку и утешая себя тем,что*все воруют*.
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31.10.2020 09:25 Ответить
Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов - Цензор.НЕТ 8694
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31.10.2020 09:29 Ответить
За 30 лет не смогли создать ни .................... .
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31.10.2020 09:35 Ответить
Не згоден, якраз це і створили.
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31.10.2020 09:52 Ответить
А пломбир какой был!!!
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31.10.2020 10:55 Ответить
Он уважать себя заставил и больше выдумать не смог.
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31.10.2020 09:54 Ответить
ПОДАЧА СПРАВА. Внезапно ДБР отвлеклось от Порошенко и открыло уголовное производство против главы Конституционного суда за хатынку в Крыму, ну и заодно о госизмене, чтобы два раза не вставать. В левом углу ринга - жаба, в правом - гадюка. ФАК! Ой, то есть - ФАЙТ! Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов - Цензор.НЕТ 8005
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31.10.2020 10:04 Ответить
Але є і хороші новини (сарказм та сльози) - НБУ: ДЕРЖБОРГ ЦЬОГО РОКУ ЗРОСТЕ ДО 63% ВВП
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31.10.2020 10:04 Ответить
Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов - Цензор.НЕТ 7091
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31.10.2020 10:14 Ответить
Самокритично про свої розумові здібності, похвально.
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31.10.2020 10:27 Ответить
Не сумлівайся - не "може", а 100%!
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31.10.2020 10:32 Ответить
Може Кличко якимось іншим боксом займались?
Бо цим "гвоздікам-усікам", точно мізки відбили, а совісті там й не було.
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31.10.2020 10:48 Ответить
Хотя шмаркля не является Гарантом Конституции, но то что устроил нам Конституционный Суд больше похоже на переворот, или новое сепарационное движение с центром в Харькове, куда они просят перенести ШтабКвартиру КС. Так что имеем, то что имеем и надо принимать неудобные для страны решения.
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31.10.2020 10:22 Ответить
Харьков уже был столицей "краснопузой" Украины в декабре 1917 года и в июне 1934 года...
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31.10.2020 10:37 Ответить
Пробував ще у 2014. Та не вийшло...
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31.10.2020 11:42 Ответить
Любой союз с РАБссией это позор на века....для любой страны Мира кстати....
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31.10.2020 10:42 Ответить
КС проти продажі землі іноземцям, тому я за КС.
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31.10.2020 10:44 Ответить
Що вже не за зЁ? А що ж так? Ти ж його до влади тяг, аж квохтав. І радів, мов малолітній недоумок, що притяг. Забув, Ванья?
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31.10.2020 11:46 Ответить
Твій работодавець Пєця разом з Зєлєю і картавим голосом втрьох одноголосно голосували за продаж української землі, стратегічної держвласності іноземцям. Це Пєця Зєлю привів. І ти допомогав.
Зєлю геть. Платних, мародерських тролів - на примусові в автодорі. Дострокові.
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31.10.2020 12:10 Ответить
А що це ти про "роботодавців" торочиш, ванья? Це ти по собі - біжиш за гроші то на ТЮ працювати, то на зЁ... Розповідаєш, що це хтось, а не ТИ ПРИВІВ зЁ ДОВЛАДИ. Бо саме ТИПРАЦЮВАВ НА ВИБОРАХ НА ЙОГО КОРИСТЬ.
І МЕНІ НЕ СОРОМНО за свій вибір. НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ, повії копійчаної.
А щодо Закону про обіг земель, то розкажи (для початку) яких земель він стосується. І так, "Голос" разом з СН проголосували за Закон Євросолідарності.
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31.10.2020 14:58 Ответить
Продажа земли невозможна по своей сути...даже в США....или Голландии...
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31.10.2020 10:47 Ответить
В Аргентині всю землю скупили дві транс національні корпорації і вирощують тільки рапс і сою, фермерів нема, а люди у Буенос Айресі голодують.
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31.10.2020 12:15 Ответить
Все би й так, але справа в тому, що РНБО - дорадчий офіційний орган при Президенті України. (бо є ще неофіційні; при Порошенку, ми знаємо, існувала т.зв. "велика
сімка": сам Порох, Гройсман, Парубій, Луценко, Турчинов, Яценюк, Грицак).
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31.10.2020 11:33 Ответить
У всьому винен КС, а ЗЄ і його секретарка нєпрічьом!

Ви бачите які підступні судді?


ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,

МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,

ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,

ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!

Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
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31.10.2020 11:37 Ответить
Уга, тавагищи!!!
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31.10.2020 11:43 Ответить
А РНБО у нас над Конституцією? Де понабирали цих правових невігласів? Забув, мудрі 73% обрали. Тепер маємо, що маємо.
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31.10.2020 11:48 Ответить
А с народом уже никто не считается?
УКРАИНСКИЙ НАРОД У НАС НАД РНБО И НАПИСАНОЙ ПОД СУДЕЙ КОНСТИТУЦИЕЙ!
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31.10.2020 12:31 Ответить
Вчора писали "закон про ліквідацію" , сьогодні пишуть "закон про розпуск" . Але ліквідація і розпуск це не одне і те ж саме .
Виносьте це питання на всенародний референдум . Думаю 99% підтримають власне ліквідацію
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31.10.2020 12:58 Ответить
В Израиле вообще нет ни Конституции, ни Конституционного суда, только законы и высший суд справедливости. И кто скажет - что это отсталое государство?
Как заявил тупицкий, что если в стране нет КС, то такая страна отсталая Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов - Цензор.НЕТ 4942
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31.10.2020 13:14 Ответить
Очень плохо что нет Конституции. Это даёт возможность тому самому суду постоянно вмешиваться в политику, не обладая для этого народным мандатом.
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31.10.2020 23:45 Ответить
Хто в нас Президент, тобто гарант Конституції - бубочка, чи якесь РНБО???
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31.10.2020 13:17 Ответить
всё верно Зе сделал.
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31.10.2020 15:39 Ответить
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