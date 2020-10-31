Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что президент Владимир Зеленский не нарушил законодательство, внеся в Верховную Раду законопроект для "восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству".
Об этом Данилов заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Владимир Александрович воспользовался своим конституционным правом. Мне странно слышать, что он нарушает законы – еще почти ничего не сделав, кроме как выполнив решение СНБО", - заявил секретарь СНБО.
По мнению Данилова, пока Зеленский не нарушил никаких законов, а дальнейшая судьба инициативы зависит от народных депутатов.
"Я еще раз подчеркиваю, Владимир Александрович Зеленский в настоящее время никаких законов Украины не нарушил", – заявил Данилов.
Секретарь СНБО также считает, что "люди, которые сделали мятеж", имея в виду судей КСУ, должны нести за это ответственность.
В ночь с 29 на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
Изменить состав Конституционного Суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.
В Конституции перечислены основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке.
Кроме того, Конституция определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.
Также КСУ неоднократно перечислял характеристики нормативных актов, в том числе и законов. Среди прочего, их признаками является то, что они устанавливают общие правила поведения и являются неоднократными в применении. В то же время проект закона Зеленского предлагает прекратить полномочия именно того состава судей, который был на момент принятия соответствующего решения.
Пожалуйста, подождите...
Классический случай "Не читал, но осуждаю". Те, кому лень читать само решение, могут почитать постьі в ФБ Георгия Туки.
"... произведе до розпаду держави на 2 частини", это каким образом и почему на 2, не на 10, 20?
Стаття 15. Замах на злочин
1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
3. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.
Бо цим "гвоздікам-усікам", точно мізки відбили, а совісті там й не було.
Зєлю геть. Платних, мародерських тролів - на примусові в автодорі. Дострокові.
І МЕНІ НЕ СОРОМНО за свій вибір. НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ, повії копійчаної.
А щодо Закону про обіг земель, то розкажи (для початку) яких земель він стосується. І так, "Голос" разом з СН проголосували за Закон Євросолідарності.
сімка": сам Порох, Гройсман, Парубій, Луценко, Турчинов, Яценюк, Грицак).
Ви бачите які підступні судді?
ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,
МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,
ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,
ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!
Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
УКРАИНСКИЙ НАРОД У НАС НАД РНБО И НАПИСАНОЙ ПОД СУДЕЙ КОНСТИТУЦИЕЙ!
Виносьте це питання на всенародний референдум . Думаю 99% підтримають власне ліквідацію
Как заявил тупицкий, что если в стране нет КС, то такая страна отсталая