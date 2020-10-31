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COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли почти 7,5 тыс. человек, заболели - 573,6 тыс. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли почти 7,5 тыс. человек, заболели - 573,6 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 октября в мире зарегистрировали 573 616 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Умерли за сутки - 7 490 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 45 921 794 случая инфицирования, из них 573 616 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 193 912 человек, из них 7 490 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 33 252 284 человека.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Так, Соединенные Штаты обнаружили более 101 тысячи больных, во Франции – более 49 тысяч, в Индии – боле 48 тысяч. Италия зарегистрировала около 31 тысячи больных. Более 20 тысяч случаев коронавируса вторые сутки подряд обнаружили в Польше, Бразилии, Бельгии, Великобритании и Испании.Украина находится на 22-м место мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли почти 7,5 тыс. человек, заболели - 573,6 тыс 01
COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли почти 7,5 тыс. человек, заболели - 573,6 тыс 02
COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли почти 7,5 тыс. человек, заболели - 573,6 тыс 03
COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли почти 7,5 тыс. человек, заболели - 573,6 тыс 04
COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - умерли почти 7,5 тыс. человек, заболели - 573,6 тыс 05
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Тю, а где комменты адептов Коронавирусэтобред?? Или они в такие новости не заходят?
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31.10.2020 08:55 Ответить
Все логично,чем больше заболевших,тем больше умерших.Непонятно только почему по умершим так шифруют статистику,например на днях умерла одна моя знакомая она с больным сердцем с больниц не выходила а диагноз короновирус. Имею подозрение что под пандемию врачи все свои косяки списывают.
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31.10.2020 08:58 Ответить
Им за это денежка капает.
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31.10.2020 09:27 Ответить
Только тем кто лечит в стационаре. Семейным врачам нет
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31.10.2020 10:25 Ответить
Он же написал - из больниц не выходила.
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31.10.2020 10:56 Ответить
Проблемы с сердцем у нее были несколько лет, а ковидом болеют от силы 4 недели. Это ж надо, чтоб у целой кучи сердечников так совпало - несколько лет болели, несколько простуд и гриппов благополучно пережили, а тут бац - и во время заболевания "обычным гриппом" померли!
П.С. (по рекомендациям ВОЗ причина такой смерти классифицируется как "ковид-19, осложненный заболеванием сердечно-сосудистой системы").
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31.10.2020 10:55 Ответить
Точно из-за коронавируса? Не из-за лукавируса?
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31.10.2020 18:13 Ответить
 
 