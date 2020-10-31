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В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902

В Украине по состоянию на утро субботы, 31 октября, зафиксированы 8 752 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Умерли за сутки - 155.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 387 481 человека.

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За сутки выздоровели 3 902 пациента, всего с начала пандемии - 158 928 человек. В течение минувших суток умерли 155 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 7 196 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 31 октября COVID-19 болеют 221 357 человек, что на 4 695 человек больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507), Хмельницкой (497), Днепропетровской (416) и и Ивано-Франковской (411) областях.

В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902 01
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902 02
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902 03
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902 04
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902 05
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902 06
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Топ комментарии
+17
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболел 387 481 человек - Цензор.НЕТ 961
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31.10.2020 08:58
+15
В реалии на много больше
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31.10.2020 08:59
+14
Эффективность работы зе-манды - свежая статистика по короне. Только мастера спорта по борьбе с кортновирусом, додумались асфальтировать дороги, за деньги выделенные на борьбу с эпидемией.
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31.10.2020 08:55
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Правила форума Совет форумчан
В Китае за сутки выявили 33 активных и 38 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
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31.10.2020 08:53 Ответить
ну,китай то такэ...шо там на самом деле никто не знает.
просто вначале эпидемии власти ошибку допустили с разглашением,бо сами напуганы были В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902 - Цензор.НЕТ 4874
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31.10.2020 09:13 Ответить
в С.корее вообще нету заболевших. Благодаря, ест-снно чуткому руководству Партии, за которую непременно голосует 100% счастливого народа(и все им завидуют, особенно жалкие америкахи)
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31.10.2020 09:25 Ответить
Эффективность работы зе-манды - свежая статистика по короне. Только мастера спорта по борьбе с кортновирусом, додумались асфальтировать дороги, за деньги выделенные на борьбу с эпидемией.
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31.10.2020 08:55 Ответить
И что, кто то против этого ?
Все взглотнули и молчат, максимум грозные сообщения в чатах
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31.10.2020 08:57 Ответить
Молчат потому ,что это результат волеизъявления нашего народа , его
представительства в ВР .
Доверили свои жизни слугам и опзж - вот они ими и распоряжаются по своему
усмотрению.
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31.10.2020 09:49 Ответить
А в мире "свежую статистику" вы видели?
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31.10.2020 10:41 Ответить
В его методичке про это ничего не пишется В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 6923
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01.11.2020 07:55 Ответить
Чего не верю я в эту статистику, я думаю в реальности на много меньше.
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31.10.2020 08:57 Ответить
В реалии на много больше
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31.10.2020 08:59 Ответить
Чего ты так решил.
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31.10.2020 08:59 Ответить
Мой сын работает в облэнерго, ходит счетчики проверяет, рассказывает что видит, семьи в полном составе больные по квартирам сидят, сам он правда на ногах переболел, запах и вкус потерял. И тесть под аппаратом был, рассказывал что творится в больнице. Это в виннице. А племянник вчера последний раз на работу ходил, завод встал в Ужгороде, работать не кому, каждый день по 10 человек примерно в цех на работы не выходило, заболевали. Так что эта цифра занижена, и при чем очень .
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31.10.2020 09:05 Ответить
Полностью с вами согласна. Донецкая область. Очень много заболевших из знакомых. Также у меня семья родственников заболели.Сделали рентген, то с легкими пока норма, но чувствуют себя плохо уже больше недели, тошнит, сухость во рту,температура скачет постоянно между 37 и 38, головные боли, головокружение, упадок сил. На приеме у врача, который кстати ближе 5 метров не подошел к ним, разговаривал из соседней комнаты, спросили у него может быть это ковид? Врач говорит может и ковид, едьте в соседний город занимайте очередь и сдавайте тест (платный). Но естественно никто не поедет в таком состоянии. Выписали им антибиотик,витамины, лечаться дома. Так что в реальности если бы тест была возможность сделать всем заболевшим и бесплатно, то картина была бы страшнее чем в статистике.
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31.10.2020 11:12 Ответить
Тому що поголовно ставлять діагноз "грип" і "грз" і не роблять тест, доки загинаться не почнеш.
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31.10.2020 09:10 Ответить
Ну, зробили тест, і шо далі?
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31.10.2020 09:15 Ответить
А далі ті ,в кого тести позитивні та легко переносять хворобу ,або підуть на
самоізоляцію ,або заразять всіх їх оточуючих ,колег та родичів ,це в кого яка совість.
А родичі тяжкохворих будуть залазити в борги та шукати кошти на "безкоштовне "
лікування.
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31.10.2020 09:55 Ответить
Вже можна йти з лікарняного без тесту. І будь-яка ГРВІ є заразною за декілька діб. До чого тут совість? І т.з. самоізоляцію ніхто не контролює, бо в магазини за хворих не завжди є кому сходити, а держава в цьому не допоможе. Все нелогічно.
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31.10.2020 11:02 Ответить
Вам - нічого. В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 4091 Ви не вмієте читати.
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31.10.2020 11:04 Ответить
Вмію, і не тіки статистику від ляшків-степанових.
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31.10.2020 11:12 Ответить
30-40 тысяч человек, примерно, в сутки заражались, неделю назад. Сейчас больше.
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31.10.2020 09:19 Ответить
правильно, и маску не одевай, какая разница
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31.10.2020 12:06 Ответить
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболел 387 481 человек - Цензор.НЕТ 961
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31.10.2020 08:58 Ответить
а еще ж "выборные" заразившиеся не подтянулись...
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31.10.2020 09:00 Ответить
Вже починають. У вівторок-середу побачимо більш точний "діагноз". Бо "вихідні - це святе"
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31.10.2020 09:47 Ответить
PS Був вчора в "Мєчці". "Космонавти" завозять на КТ прямо з речами, після чого викатують на перевозку в іншу лікарню. А САМ ПАЦІЄНТ БЕЗ МАСКИ!!!
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31.10.2020 09:57 Ответить
про "канатку" навіть уявляти не хочу...
через вікно бачив, як у сусідній двір приїздили "космонавти" мабуть брати аналіз... бо не більш 5-10 хв і вискочили... бабусям не признались до кого ))) так що поки бродять версії хто "чумний" ))) і при цьому маски на підборіддях...
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31.10.2020 10:09 Ответить
Статистика по COVID-19 говорит о том, что пора начинать потрошить "ковидный фонд" и перенаправлять деньги на съемки "сватов-патриотов", пока есть кому снимать и есть кому смотреть. Вова, чемпион ты наш ненаглядный, не пора ли тебе одновременно с КСУ подать в отставку???
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31.10.2020 09:00 Ответить
Сейчас по ходу вообще нельзя никакой простудой болеть. Если температура, тебя никуда не пустят, соседи узнают, будут тебя десятой дорогой обходить. И хрен им докажешь, что у тебя обычная простуда.
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31.10.2020 09:02 Ответить
С температурой теперь лазят по городу, тесты сдают. Это нормальные люди?
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31.10.2020 09:18 Ответить
К людям с высокой температурой должны выезжать скорые ,делать тестирование
и оставлять необходимый набор лекарств.
Они не должны выходить из дома ,стоять в очередях на приём к врачу и т.д.
Так предлагала Тимошенко на заседании ВР ,я не её сторонник ,скорее наоборот ,
но в этом она права.
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31.10.2020 10:01 Ответить
то в соціальній державі так,а у нас з підозрою на ковід йдуть до лабораторій та стоять в чергах разом із тими кому на цукор чи гемоглобін аналізи треба робити,ось такі реалії..
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31.10.2020 10:20 Ответить
Це так ,тому виборці повинні закидати ВР вимогами до термінових дій .
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31.10.2020 10:30 Ответить
Коли в країні 73% ідійотів, то це і не дивно.
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31.10.2020 09:03 Ответить
35 міліардів забрали на дороги із фонда коронавіруса,61.5 міліона із фонда діагностикі рака,"зникли" гроші із фонда--"доступні ліки"---що іще вам потрібно зробити зелена чума, щоб нація вимерла. Але зебіли--ви також в тому числі будете помирати.
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31.10.2020 09:06 Ответить
А з другої сторони куди їх тратити? Ліків від КОВІД немає, вакцини немає. Маски? Та їх вже стільки напхали, що вже нікуди на кожному закаулку пропонують. І шо саме головке в супермаркетах на касі стоять упаковки масок і касирка, хоч і в перчатках, якми рахує гроші, бере в руки банківську картку тому що тупі покупці самі не можуть шморгнути тією карткою, потім цими руками відраховує кількість масок з упаковки В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 8321 В маршрутках, метро, поїздах сидять люди і майже у всіх маски на підборідді висять. Шо це за масочний режим?! А попробуй щось скажи так тебе так відматюкають, що настрій на декілька днів зіпсований буде...
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31.10.2020 09:22 Ответить
Вакцину зелень вже створює з асфальту, піску і щебню.
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31.10.2020 09:36 Ответить
"...куди їх тратити ?"
Є куди . На закупку нових лабораторій для тестування ,на кисень ,на дорогі ліки для тяжкохворих ,на відкриття нових мобільних лікарень , на профілактику ,
на механізми котролю за дотриманням правил карантину ....і на дуже багато чого іншого ,що дозволить людям вижити.
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31.10.2020 10:10 Ответить
Ще раз кажу. Ліків від КОВІД в світі ще НЕМАЄ. Я сам перехворів КОВІДом, знаю, що це таке. Ліків від нього немає ще ніде. А лабораторії в Україні є і не погані лабораторії. Треба тільки вміти працювати в них. Всі світлі голови поїхали за кордон. А ми за 29 років незалежності привикли що нічого не треба придумувати, а проще купите та й годі.
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31.10.2020 10:17 Ответить
Шановний,я сам зараз хворію на ковід,двостороння пневмонія.Зрозуміло,що універсальних ліків від коронавірусів немає,але за гроші,бездумно розкидані невідомо куди з фонду можна було б організувати більше лабораторій,організувати широку мережу денних стаціонарів по наданню допомоги хворим,тому що по квартирам ніхто рятувати людей не погоджується,звісно,медикам,які рятують коронавірусних хворих потрібно платити не менш,ніж військовим.Необхідно було закупити необхідну кількість кисневих концентраторів,навіть у сільські клініки сімейної медицини.Назвати те,що наші медики надівають для захисту,противірусними костюмами навіть жартівник не наважиться.Натомість ми кілька місяців спостерігали турне оманського віслюка по країні,відкриття доріг,стадіонів,деяких по другому разу,тупі відосики,маніловські прожекти про олімпіади,морські бази,космічні ракети і т.д.і т.п.В результаті боротьба з коронавірусом повністю програна,і все що можуть зробити наші героїчні медики,дай Боже їм здоров'я,це звести до мінімуму втрати.
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31.10.2020 11:31 Ответить
В частині, турне оманського віслюка по країні, згоден з вами на всі 100 відсотків В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 1793
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31.10.2020 12:15 Ответить
... а чого ж ті непогані лабораторії по 4-5 днів роблять тести? Стамбул. Результат тесту через 3-4 години у Вас на телефоні. Черги значно більші, ніж у нас . Тбілісі. Результат тесту 3 години. Україна!!! Мінімум 96 годин....
Нічого не потрібно придумувати. Все купили..все є... (((
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31.10.2020 11:41 Ответить
Слухай, перед тим як лікар дав мені направлення на безкоштовне ПЦР я робив платний тест як ти кажеш за 3-4 години і він ніхрена не показав, потім на слідуючий день я пішов у поліклініку до свого лікаря він дав направлення, проїхали додому взяли мазки і через три дні підтвердився КОВІД. А всі оті тести за 3-4 години то просто шахраї.
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31.10.2020 12:11 Ответить
.. да да.. шахраї!!! У Туреччині.. Грузії...Австрії і навіть у Малайзіі...де нам .. членам льотних екіпажів , роблять регулярні тести....одні трьохгодинні шахраї!! А от у нас в Україні тест роблять аж троє діб...)))) Досконально дивляться... троє діб розглядають?))) Аби не пропустити!!)))) Вам не смішно? Чи саме поняття БЕЗКОШТОВНО...це гарантія якісного тесту?
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31.10.2020 12:47 Ответить
Тоді чого платний тест не показав? Значить для точного діагнозтуванна мабуть потрібні деякі терміни я так розумію. Або методика інша, я не фахівець у цій справі. Я лише констатую те, з чим сам особисто зіткнувся.
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31.10.2020 16:03 Ответить
...І це дозволило Вам зробити висновок...що тричасові тести фуфло!! ))) Я теж не фахівець...але висновків не роблю. Будьте толерантні.....
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31.10.2020 19:16 Ответить
Гроші є куди витратити - розгортати додаткові шпиталі, бо починається схлопування від навантаження, але ж це ніяк не вплине на 'свободолюбівих' інфантилів, які не можуть дати собі елементарну раду і надіти маску. Досвід Японії та Кореї довів, що це дуже ефективний інструмент, але тільки якщо дотримуються всі.
У нас же хворі і безсимптомні ходять по місту та заражають людей, але винний в цьому неодмінно зеля та дороги.
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31.10.2020 10:18 Ответить
А хто ж по-Вашому винний в тому що " У нас же хворі ... "
Хто відповідальний за те ,що хворі не ізольовані ,що населення не дотримується правил
карантину ?
Поцікавтесь ,які менанізми запобіганню розповсюдження інфекції діють в Японії ,
Кореї ,Німеччині .
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31.10.2020 10:26 Ответить
Винна влада в першу чергу,тому що не прийняла управлінських рішень,а займається тільки самопіаром.Ви навели досвід Японії та Кореї,так ось там були жорсткі рішення і контроль,а у нас продовжується трагікомедія від квартал95!
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31.10.2020 10:30 Ответить
Не все дороги асфальтированы, еще не все мусора получили премии с ковид-фонда- "В Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят, - Степанов" конечно не будет так как Степашки и другая зеленая мразь понимают если закроют как весной локдаун то вынесут на следующий день их всех уже поверили весной сказали что нам нужно выиграть время пересидеть дома а они выделять деньги на ковид-фонд закупят апараты ИВЛ и после всего этого видим куда деньги ушли в то время когда вирус набирает обороты-это даже не Зебилы а хуже, это все равно что выделить деньги матери на ребенка когда он боеет а она вместо таблеток купит ему игрушки или потратит на атракционы карусели и тд
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31.10.2020 09:06 Ответить


распад и неуважение

-К врачу живая очередь?
-Пока ещё да
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31.10.2020 09:10 Ответить
І за направленням в морг.
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31.10.2020 09:38 Ответить
Жах... А скільки людей ходять безсимптомні, а скільки людей яка кажуть втіхаря хворіють, щоб підприємство де вони працюють на карантин не закрили? Короче офіційна статистика в рази менша від реальності.
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31.10.2020 09:14 Ответить
кстати, смешно, но где веруны то?
их грозные речи шо их бесплотное позвоночное может вирус "взад взять" - как-то пропали В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 4556
хотя, как говорят, над больными не надо смеяться то))
Вирус то пройдет, а ПГМ - не особо
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31.10.2020 09:30 Ответить
У тих самих місцях, де й "невіруни", у яких все це "звичайний гріп"...
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31.10.2020 09:50 Ответить
ну так именно - хоть с крестиком, хоть в платье - заражаются даже эффективней чем эти нутупые "бесбошники", которые носят бесовские маски и не ходят бесноваться в капища
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31.10.2020 10:26 Ответить
Цифра в 8752 это количество подтвержденный случаев ПЛРтестами. Учитывая ,что результаты ПЛР получают в лучшем случае через24-48 часа- частные лаборатории, и через 5-7 дней -государственные, то можно смело утверждать , что число больных 8752 актуально на 26-27 октября, но никак не на 31.10. Кстати , если кто заметил, падение числа больных после выходных, что объясняется снижением числа тестируемых в суботу-воскресенье, и увеличение в первые дни недели.
Ждём 10к и плавный переход к 15к.
П.с.: с поставками кислорода в больницы начались проблемы, заявки выполняются на 75-80%, кислородные станции и концентраторы уже не купить(((
Берегите себя и своих близких!
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31.10.2020 09:36 Ответить
Кислородки є на великих підприємствах. Купуй скільки хош.
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31.10.2020 09:39 Ответить
Там технічний кисень. Хоча він, звісно, кращий, ніж ніякого...
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31.10.2020 09:52 Ответить
Нема ні технічного, ні медицинського. Кисень один. Різниця в ціні на якій наживаються бариги від медицини.
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31.10.2020 10:08 Ответить
Різниця у кількості і складі домішок.

Бо і у звичайному повітрі - той самий кисень. Дихайте.
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31.10.2020 10:15 Ответить
Наприклад, для продувки розплаву заліза киснем, або для високотемператкрних газових різаків домішка монооксиду вуглецю (чадного газу) зовсім некритична. А для використання такого кисню для дихання людини вона фатальна. Крім того, для підтримання дихання людини в киснень часто додають невелику домішку двоокису вуглецю для стимуляції дихпльного центру. Інакше дихання може припинитися (гіпервентиляція).
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31.10.2020 10:33 Ответить
Концентраторы не купить ещ'ё и потому ,что цены на них баснословные ,
это как радуцкий с масками ,зарабатывают гады на жизнях людей .
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31.10.2020 10:33 Ответить
В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 7312
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31.10.2020 09:37 Ответить
Геніальний фільм
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31.10.2020 10:20 Ответить
Я лично знаю одну жертву коронавируса.
Он на моих глазах скончался в муках. Его зовут здравый смысл.
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31.10.2020 09:45 Ответить
Зебіл вдягни маску!
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31.10.2020 09:49 Ответить
Яка там маска? Він на паровозі ще навіть до "іспанки" не доїхав. Десь у кінці 19-го сторіччя "пихтить"...
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31.10.2020 09:53 Ответить
Люди напуганы реально, даже те кто говорит, что не верит, где то глубоко в душе тоже побаивается (ну если не АБСОЛЮТНЫЙ дурень), а правительство делает вид, что не понимает этого. по сути все, что происходит это какой то геноцид, или кто то реально верит в "СЛУЧАЙНОСТЬ" этого.
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31.10.2020 09:47 Ответить
Зебіли, ну пора вже починать щось робити!
Адже тенденція ясна. Наступної пятниці буде 10 тис. Через пару тижнів 20. Як у поляків.
Порахуйте процент померлих.
Невже це нікого не хвилює?!
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31.10.2020 09:55 Ответить
при тому, що мы вже на усіх парах мчимо до зараження усієї країни - скажу так - статистична модель на весну 2021 року показує смертність десь біля 2 мільйонів виборців України. після цього, як вірус одбере найслабкіших - він почне пригальмовувати свою смертність.... якщо не мутує! Ркальна цифра може сягнути й 3 мільйонів - якщо медицина не впорається з еавантаженням та почнуться заворушення.
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31.10.2020 10:37 Ответить
Зебіли, ну пора вже починать щось робити!
Адже тенденція ясна. Наступної пятниці буде 10 тис. Через пару тижнів 20. Як у поляків.
Порахуйте процент померлих.
Невже це нікого не хвилює?!
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31.10.2020 09:57 Ответить
Порахував відсоток померлих серед захворілих -- 2%
Як для нашої бідної країни -- це достатньо мало.
Загальна смертність порівняно з попереднім роком навіть скоротилась на більш ніж 5%.
Те, що хворих стає більше, це факт, але казати, що нічого не робиться -- шоколадна брехня.
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31.10.2020 21:09 Ответить
багато з тих хто вилікувався помруть трохи згодом від незворотної шкоди для організму, тому 2% вилами по воді
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31.10.2020 22:29 Ответить
До чого тут це? Наші якось не так лікують, ніж в інших країнах? Навмисно задають шкоди паціентам? Зрадофіл?
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31.10.2020 22:37 Ответить
це висновки вчених зі світових клінік про незворотні зміни в організмі від вірусу ось до чого, це відкладена смерть
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31.10.2020 22:42 Ответить
То мова йшла про ефективність "зебілів", а не про загальні тенденції.
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31.10.2020 23:08 Ответить
Догнать кацапов?
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31.10.2020 10:39 Ответить
Сейчас мы по числу умерших на душу населения сравнялись с Россией, темп смертей - такой же, как в РФ весной, но это как то не очень освещается прессой, а весной очень даже освещалось, в чем заковыка?
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31.10.2020 11:09 Ответить
Франція ..51 тис захворівших В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 3469
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31.10.2020 11:28 Ответить
Примерно у 10% переболевших, не вырабатывается антител. С чего бы им не болеть второй раз?

Важнее - сколько сохраняются антитела у тех, у кого они таки появились. Данные противоречивы. Видел как исследования о том что через 2 месяца их количество снижается на 70%, так и о том что даже через 5 месяцев концентрация сохраняется.
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31.10.2020 22:44 Ответить
Міфи про носіння масок для захисту від КОВІД 19.
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31.10.2020 17:00 Ответить
и иду по улице и куча народа и все без масок
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31.10.2020 23:08 Ответить
 
 