В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902

В Украине по состоянию на утро субботы, 31 октября, зафиксированы 8 752 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Умерли за сутки - 155.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 387 481 человека.

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За сутки выздоровели 3 902 пациента, всего с начала пандемии - 158 928 человек. В течение минувших суток умерли 155 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 7 196 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 31 октября COVID-19 болеют 221 357 человек, что на 4 695 человек больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507), Хмельницкой (497), Днепропетровской (416) и и Ивано-Франковской (411) областях.















