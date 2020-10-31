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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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горсовет (659) местные выборы (2145) мэр (1632) Тернополь (732) Надал (37)

ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий

Городским головой Тернополя избран представитель ВО "Свобода" Сергей Надал.

Об этом во время заседания городской территориальной избирательной комиссии сообщила ее председатель Татьяна Семусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным председателя ТИК, за Надала проголосовали 52 тыс. 876 избирателей, что составляет 74,59%.

Второе место занял представитель "Силы людей" Иван Сороколит (5,9%), третье - выдвиженец от ВО "Батькивщина" Леонид Бицюра (4,9%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону, не допустим транспортной и экономической блокады города, - мэр Надал

Всего за пост городского головы Тернополя боролись 10 кандидатов.

Надала уже дважды подряд избирали мэром, это будет его третья каденция.

В Тернопольский горсовет прошли представители 6 политсил: 18 мандатов из 42 получила ВО "Свобода", 9 - "ЕС", 5 - "Порядок. Відповідальність. Справедливість", 4 - "Сила людей", 3 - "За будущее", 3 - "СН", пишет Терминово.

ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий 01
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Топ комментарии
+32
Поздравляю ! Что значит здравомыслящие люди , не Зеуродов и рыгов с шарием выбирают
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31.10.2020 09:33
+18
Это ты о второй по численности фракцииЕС в горсовете ?

Дурилка, в городах, где явный перевес имел другой кандидат в мэры от патриотических сил, ЕС своих не выдвигала.
Как в Киеве
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31.10.2020 09:40
+18
Твої "націоналісти" співали в унісон с дебілами на передодні президенських виборів.
Дебіли перемогли а "націоналісти" лишились в дупі...
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31.10.2020 09:55
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Поздравляю ! Что значит здравомыслящие люди , не Зеуродов и рыгов с шарием выбирают
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31.10.2020 09:33 Ответить
Так, але у депутати від Каломойші пройшли. Печалька.
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31.10.2020 10:44 Ответить
обрати внимание у майбаха 3+3
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31.10.2020 13:38 Ответить
На другому місці партія.
Не поважають, так.
Пошукай свою СН.
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31.10.2020 09:39 Ответить
Для тих, хто з бронею в лобі повторюю в сотий раз: ще з 90-х я голосую на виборах виключно за націоналістів, а не одягнених у вишиванки псевдопатріотів-олігархів.
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31.10.2020 09:44 Ответить
Свобода націоналісти?! Че що шутка 95 кварталу?! У них программа як у комуняк! Одна відміність це українска мова яку вони так і не добились тому що не дуже і хотіли! Українску мову по стравжному державною зробив Порох!
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31.10.2020 09:55 Ответить
Нє,націоналіст у нас лише один---Медведчук.Так? А "Свобода"-за їзіккь,разсєю,камуннізьму?Випив--за клавку не сідай,вато.
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31.10.2020 22:41 Ответить
Твої "націоналісти" співали в унісон с дебілами на передодні президенських виборів.
Дебіли перемогли а "націоналісти" лишились в дупі...
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31.10.2020 09:55 Ответить
Судячи з результатів місцевих виборів у західних регіонах, ВО "Свобода" далеко не в дупі, як бы того хотілося олігархам
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31.10.2020 09:58 Ответить
Я про президенськи вибори пишу. Місцеві вибори закономірний фінал цієї клоунади.
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31.10.2020 10:24 Ответить
Просто попались професійні кадри. І це добре.
Але Свобода вже не всеукраїнська партія.
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31.10.2020 10:41 Ответить
Та ясно шо крім ПЕСиків більше проукраїнських партій немає
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31.10.2020 11:19 Ответить
Це тільки Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ. А в інших західних областях: Волинська, Рівненська області за майбутнє коломойського, Закарпаття слуги і Балога, у Чернівецькій області разброд і шатаніє, на окрузі під Чернівцями переможець ПеПа 36,6%. https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=61pid102=63721pf7691=63680pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
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31.10.2020 14:33 Ответить
Так почитай предвиборчу программу ВО "Сволота вона злизана з программи КПУ окрім українскій мови! Фабрики рабочим (читай государству) Земля крестьянам (читай колхозам)!
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31.10.2020 09:58 Ответить
а ти скажи скільки членів Солідарності загинуло на Майдані ? Свобода втратила 19 ! тож засунь в дупу свій язик !
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31.10.2020 10:05 Ответить
А скільки правого сектору загинуло? Теж 0 тому що до майдану не було правого сектору! По твоїму правий сектор не націлналісти?!
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31.10.2020 10:08 Ответить
не бреши один загиблий з ПС ! а скільки батальйонів в 2014 році створила Солідарність ? Правий Сектор -Патріоти , але більшість навіть розмовляють російською ! це вже ЄС підхопила націоналістичні ідеї ! а БПП наполовину з ригів !
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31.10.2020 10:34 Ответить
ПС можливо і патріоти,НЕ ЗНАЮ,але за визначенням українські націоналісти не можуть бути російськомовними..

До речі.За визначенням українські патріоти не обов"язково україномовні...
Це випливає із загальносвітової ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ.
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31.10.2020 11:00 Ответить
Що , загубився в часі .? Коли був Майдан і коли з'явилась партія ЕС . !? То ж тримай його в дупі і далі ,, і не мели дурниць . ! ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 5563 .
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31.10.2020 10:27 Ответить
читай уважно ! я написав Солідарність , а не ЄС! тож скільки членів Солідарності загинуло на Майдані та на фронті ?
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31.10.2020 10:43 Ответить
Ну, Свобода за шість років війни не створила жодного добробату. А загиблі рядові на Майдані і здоровісіньке керівництво свідчать або про тупість , або про зраду.
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31.10.2020 11:00 Ответить
чи спочатку вивчи матеріал , а потім гавкай ! Легіон Свобода , Карпатська Січ, батальйон ОУН! тож краще зітри свої каракулі
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31.10.2020 11:16 Ответить
До 2014 партія Солідарність існувала , фактично , лише віртуально ,, в неї не було нічого , крім уставу . Справжньою політичною силою Солідарність стала вже після того як Порошенко став президентом . То про яких загиблих її членів ,на Майдані , ти говориш , чоловіче ?? ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 8472 .

До чого тут взагалі - партійна належність загиблих .? Не дуже помилюсь якщо припущу що на Майдані і на фронті , 90 %( + ) загиблих , були взагалі безпартійними . І що ??
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31.10.2020 11:19 Ответить
тобто ЄС присвоїла собі перемогу Майдану забувши про тих хто відав життя і здоров'я ! поливаючи брудом їх партію . в БПП увійшли риги які тримали нос по вітру . в 2014 році був спільний штаб того самого Андрія Деркача і БПП на виборах в ВР.
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31.10.2020 11:30 Ответить
ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 7129 ...А коли ЕС стверждувала що Майдан переміг завдяки їй ?? Що за маніпуляції , Рома ??
Ніхто вашу швабоду ," брудом не поливав " би , якби ви не підгавкували антиукраїнським силам . Ви влаштували цькуваня найбільш проукраїнського , в історії незалежної України , президента ,, чим фактично - привели до влади цього бовдура Зе , каломойського скомороха ,, ви зашкварились навіть з цим ( що на фото ) покидьком , і тепер вимагаєте до себе поваги . !? Ідіть під три чорти , йолопи . ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 7451.
ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 9349 .
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31.10.2020 11:55 Ответить
читай уважно ! присвоїла перемогу Майдану ! а це не той проукраїнський президент ,що створив партію ригів , що працював міністром в Віті овоча , що вносив поправки в Конституцію про особливий статус даунбаса , що забороняв стріляти по окупантах , що за 5 років не посадив ЖОДНОГО "однопартійця " рига зате сотні патріотів відправив на нари , що притягнув грузинського блазня , а потім не знав куди його діти , що розігнав добробати ? для Порошенка 19 рік став холодним душем і дещо привів до тями ! в ЄС купа гарних патріотів таких ,як В'ятрович, Федина , Забродський ,Сюмар , Парубій .. це сталось коли чортів вигнали . я за наркомана не голосував ! вперше проголосував за ЄС в райраду . тож фото коли хлопчика праворуч ніхто не знав, повісь собі над ліжком !
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31.10.2020 12:36 Ответить
От тому я і жалкую, що в 2014 голосувала за Свободу, а не за БПП. Ви виявились такими ж брехунами, як зараз зелені. І все через те, що Порошенко сильніший за усіх ваших лідерів, разом узятих, і зробив добра для України більше, ніж всі інші президенти. Заздрістъ - от що вами керує.
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31.10.2020 20:04 Ответить
я б на місці голосував за міцних господарників ! вони "добра" зробили більше всіх ! в чому збрехала Свобода ? тарифи в Торонто не знизили ? ніхто не обіцяв закінчити війну , посадити друзів ...
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31.10.2020 20:24 Ответить
Ні пля, треба - "земля та фабрики - олігархам!"
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31.10.2020 10:26 Ответить
Ні пля треба колгости і копійчана праця на держприприемствах під керуванням червоних деректорів які ні за що не відповідают!
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31.10.2020 10:29 Ответить
Бажаєш ти того чі ні, але нічого ліпшого лудство за капіталізм не вигадало!
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31.10.2020 10:31 Ответить
Не так страшна ідея як її виконавці.
Здоровий капіталізм звичайно кращій.
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31.10.2020 10:51 Ответить
головне в цій програмі що дулю кацапам і олігархам !
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31.10.2020 12:38 Ответить
Комуннякє злизали з Біблії."Свобода"--молодці.Шана їм і подяка.Шкода,що телепням миліші тупенькі русккєє ЗЄ.
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31.10.2020 22:43 Ответить
Стули писок, убогий.
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31.10.2020 17:13 Ответить
Смoкчи не відвликайся.
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31.10.2020 18:35 Ответить
Это ты о второй по численности фракцииЕС в горсовете ?

Дурилка, в городах, где явный перевес имел другой кандидат в мэры от патриотических сил, ЕС своих не выдвигала.
Как в Киеве
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31.10.2020 09:40 Ответить
тобто "Єс" може працювати лише в КОМФОРТНИХ УМОВАХ ЛЬВІВЩИНИ ? ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 8789
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31.10.2020 10:58 Ответить
Зато як зебілів поважають!!! ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий - Цензор.НЕТ 648
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31.10.2020 09:48 Ответить
Барна кудись балотувався ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий - Цензор.НЕТ 4370
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31.10.2020 09:39 Ответить
Він виніс Сєню з трибуни, а тепер винесли його.
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31.10.2020 09:44 Ответить
Слуга народа чемпион , замыкает ряды ))
Дослужились народу, ещё не много, и менять название партии придётся если не все разбегутся
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31.10.2020 09:46 Ответить
Будут называться Прогресивной Опозиционой Национальной Организационной Силой
вокращенно ПОНОС! ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий - Цензор.НЕТ 5479
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31.10.2020 10:01 Ответить
А партійний прапор буде жовто-коричневого кольор в формі калюжі, з ємблемою дупи над нею.
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31.10.2020 11:14 Ответить
Одна втіха що 1 місце, байдуже що позаду. До речі з таким прізвищем меру сам Бог велів перемагати, якщо прочитати це прізвище ззаду наперед.
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31.10.2020 10:02 Ответить
Ось ще одна причина,чому не варто співпрацювати з "Єс" в коаліції,.. при таких упоротих її прихильниках.. )))
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31.10.2020 10:57 Ответить
Хтозна, можливо їм на місці буде видніше чим "чортів" лякати.
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31.10.2020 11:07 Ответить
Зате тепер можуть казати, що вони на першому місці, не уточнюючи, з якого кінця!
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31.10.2020 10:26 Ответить
Слава Україні !
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31.10.2020 09:47 Ответить
Героям Слава!
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31.10.2020 10:01 Ответить
а скільки нулів набрав Вітя Гевко ?
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31.10.2020 10:01 Ответить
Він з кумом "набрався" по саму зав*язку.
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31.10.2020 11:16 Ответить
"Файне місто Тернопіль"! (с)
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31.10.2020 10:07 Ответить
Все закономірно - Надала, оцінили по справах. Дуже радий за своє місто! Тепер хоч не так соромно за вибір партій, як на минулих виборах.
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31.10.2020 10:36 Ответить
порада... Тернопільській "Свободі"..

НЕ СКУРВИТИСЬ СПІВПРАЦЕЮ З ПАРТІЄЮ БАРИГИ П...

Є ж вибір...
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31.10.2020 10:56 Ответить
Ага. Зелені або кацапи. Якщо не ЄС.
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31.10.2020 11:03 Ответить
для коаліції Свободі достатньо "переконати" одну іншу "партію"...
5-"Порядок. Відповідальність. Справедливість" або 4 - "Сила людей"

Справа торгу..
продаться дешево. )
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31.10.2020 11:09 Ответить
порада... Тернопільській "Свободі"..

НЕ СКУРВИТИСЬ СПІВПРАЦЕЮ З ПАРТІЄЮ..... Справа торгу продаться дешево. )

курви - це обидві сторони порнографії ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 9506
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31.10.2020 13:01 Ответить
Ну, начинается...
Ты советуешь всем перегрызтся?
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31.10.2020 11:34 Ответить
"файне місто - Тернопіль" (с).
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31.10.2020 11:38 Ответить
Рафаель Надал-се видатний спортсмен, світова зірка.

Гідний очолювати місто.
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31.10.2020 11:41 Ответить
Він дуже больно б'є по яйцям слугів урода, гідний очолювати місто однозначно, дивно що жидівська Свобода вперто називає його на український лад
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31.10.2020 14:48 Ответить
а песики то почти в пролете )))))
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31.10.2020 14:22 Ответить
У Волноваському районі Донецької області 77,27% опзж. Це при тому, що у Волновасі діє військово-цивільна адміністрація, що ще у травні 2014 її захопили бойовики днр, а визволила їх 51-а механізована бригада. Але скільки вовка не годуй, якщо він ненавидів Україну, то навіть вирваний з пащі бойовиків, буде її ненавидіти.
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31.10.2020 14:45 Ответить
 
 