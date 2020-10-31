ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий

Городским головой Тернополя избран представитель ВО "Свобода" Сергей Надал.

Об этом во время заседания городской территориальной избирательной комиссии сообщила ее председатель Татьяна Семусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным председателя ТИК, за Надала проголосовали 52 тыс. 876 избирателей, что составляет 74,59%.

Второе место занял представитель "Силы людей" Иван Сороколит (5,9%), третье - выдвиженец от ВО "Батькивщина" Леонид Бицюра (4,9%).

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Всего за пост городского головы Тернополя боролись 10 кандидатов.

Надала уже дважды подряд избирали мэром, это будет его третья каденция.

В Тернопольский горсовет прошли представители 6 политсил: 18 мандатов из 42 получила ВО "Свобода", 9 - "ЕС", 5 - "Порядок. Відповідальність. Справедливість", 4 - "Сила людей", 3 - "За будущее", 3 - "СН", пишет Терминово.