ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Городским головой Тернополя избран представитель ВО "Свобода" Сергей Надал.
Об этом во время заседания городской территориальной избирательной комиссии сообщила ее председатель Татьяна Семусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным председателя ТИК, за Надала проголосовали 52 тыс. 876 избирателей, что составляет 74,59%.
Второе место занял представитель "Силы людей" Иван Сороколит (5,9%), третье - выдвиженец от ВО "Батькивщина" Леонид Бицюра (4,9%).
Всего за пост городского головы Тернополя боролись 10 кандидатов.
Надала уже дважды подряд избирали мэром, это будет его третья каденция.
В Тернопольский горсовет прошли представители 6 политсил: 18 мандатов из 42 получила ВО "Свобода", 9 - "ЕС", 5 - "Порядок. Відповідальність. Справедливість", 4 - "Сила людей", 3 - "За будущее", 3 - "СН", пишет Терминово.
Пожалуйста, подождите...
Не поважають, так.
Пошукай свою СН.
Дебіли перемогли а "націоналісти" лишились в дупі...
Але Свобода вже не всеукраїнська партія.
До речі.За визначенням українські патріоти не обов"язково україномовні...
Це випливає із загальносвітової ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ.
До чого тут взагалі - партійна належність загиблих .? Не дуже помилюсь якщо припущу що на Майдані і на фронті , 90 %( + ) загиблих , були взагалі безпартійними . І що ??
Ніхто вашу швабоду ," брудом не поливав " би , якби ви не підгавкували антиукраїнським силам . Ви влаштували цькуваня найбільш проукраїнського , в історії незалежної України , президента ,, чим фактично - привели до влади цього бовдура Зе , каломойського скомороха ,, ви зашкварились навіть з цим ( що на фото ) покидьком , і тепер вимагаєте до себе поваги . !? Ідіть під три чорти , йолопи . .
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Здоровий капіталізм звичайно кращій.
Дурилка, в городах, где явный перевес имел другой кандидат в мэры от патриотических сил, ЕС своих не выдвигала.
Как в Киеве
Дослужились народу, ещё не много, и менять название партии придётся если не все разбегутся
вокращенно ПОНОС!
НЕ СКУРВИТИСЬ СПІВПРАЦЕЮ З ПАРТІЄЮ БАРИГИ П...
Є ж вибір...
5-"Порядок. Відповідальність. Справедливість" або 4 - "Сила людей"
Справа торгу..
продаться дешево. )
НЕ СКУРВИТИСЬ СПІВПРАЦЕЮ З ПАРТІЄЮ..... Справа торгу продаться дешево. )
курви - це обидві сторони порнографії
Ты советуешь всем перегрызтся?
Гідний очолювати місто.