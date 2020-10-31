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НАБУ (4031) КС (2131) Сытник (953) Малюська Денис (292)

Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська

Артем Сытник будет оставаться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований как директор НАБУ, пока не будет решения о его увольнении с этой должности.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, почему Минюст не стал выполнять постановление ОАСК об исключении информации о Сытнике как директоре НАБУ, он сказал: "Отказался по двум соображениям. Первое соображение - у меня нет таких полномочий, "убирать" господина Артема Сытника из реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей. Второе - это то, что и оснований его "убирать" оттуда тоже нет, поэтому никто не может убрать господина Сытника из реестра как директора НАБУ. Для того чтобы такие полномочия возникли, нужно: первое - решение о том, что господин Сытник освобожден, второе - о том, что кто-то назначен директором НАБУ. Ни первого, ни второго решения не существует, соответственно господин Сытник оставался, остается и будет оставаться директором НАБУ, отраженным в реестре, до того момента, пока не будет решения о его увольнении".

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Как сообщалось, 27 октября НАБУ заявило, что готовит апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева, который постановил изъять Артема Сытника из Единого реестра информации как директора этого агентства.

ОАСК в процессе рассмотрения иска уволенного сотрудника НАБУ принял отдельное решение, которым постановил изъять Сытника из Единого реестра информации как директора ведомства. Суд объяснил это тем, что в процессе рассмотрения иска обнаружил неисполнение решения КСУ о признании неконституционным указа Президента о назначении Сытника директором НАБУ.

28 августа КСУ удовлетворил конституционное представление 51 народного депутата и признал неконституционным указ Президента о назначении Сытника директором НАБУ в апреле 2015 года.

КСУ решил, что глава государства действовал за пределами своих полномочий, назначая директора НАБУ, поскольку эта должность не отнесена Основным Законом к должностям, назначение на которые осуществляет Президент.

В свою очередь в НАБУ заявили, что Сытник остается действующим директором, а решение КСУ политически мотивировано.
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Топ комментарии
+5
это как Зеленский в списке Президентов.
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31.10.2020 10:01
+4
Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 1584
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31.10.2020 10:02
+4
Малюська наносит упреждающий удар коррупционным гиганта: КС, ОАСК, ОПЗЖ и Каломойскому..
Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 2547
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31.10.2020 10:06
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это как Зеленский в списке Президентов.
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31.10.2020 10:01 Ответить
Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 1584
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31.10.2020 10:02 Ответить
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !! .
НО !!!!! .
.
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..

А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
.
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31.10.2020 10:04 Ответить
Ваши пожелания ОБЯЗАТЕЛЬНО учтут. Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 6290
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31.10.2020 10:08 Ответить
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !! .
НО !!!!! .
.
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..

А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
.
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31.10.2020 10:05 Ответить
Ваши пожелания ОБЯЗАТЕЛЬНО учтут. Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 453 Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 453
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.
.
показать весь комментарий
31.10.2020 10:09 Ответить
Малюська наносит упреждающий удар коррупционным гиганта: КС, ОАСК, ОПЗЖ и Каломойскому..
Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 2547
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31.10.2020 10:06 Ответить
женуть ссаними тряпками песиків
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31.10.2020 10:18 Ответить
Мне просто любопытно, кто же выйдкт на Майдан защишать КС и ОАСК Ситник залишатиметься в реєстрі як директор НАБУ до рішення про його звільнення, - Малюська - Цензор.НЕТ 9713
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31.10.2020 10:29 Ответить
Пан Малюська взагалі нормально себе почуває? Поки він тюрмами займається у нього в міністерстві повний звиздець коїться.
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31.10.2020 10:43 Ответить
Только увольнение?
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31.10.2020 10:54 Ответить
А решение ждут от США или ЕС,вообще никакого суверенитета в Украине нет.
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31.10.2020 11:37 Ответить
Короче так. Байден настолько погружен в украинскую тему, что знает украинский политикум и украинскую политику не хуже наших политологов. Я скажу больше, внешняя политика Байдена будет заточена на освобождение украинских территорий и превращение Украины в образцовую демократию. Сытник один из тех украинцев (еще Яценюк, Порошенко, Турчинов) фамилию которых Байден знает наизусть. К Зеленскому отношение у Байдена отвратительное, зеленского будут чмырить не по-детски. Поэтому Сытника вы можете снять, но месяца через два придётся назначать генпрокурором. И да, Байден продавит досрочные парламентские выборы в Украине. Вангую 100%
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31.10.2020 13:52 Ответить
 
 