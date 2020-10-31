КС начал рассмотрение по е-декларированию сразу после запроса к Тупицкому о покупке земли в оккупированном Крыму, - глава НАПК Новиков

КСУ начал рассмотрение представления относительно незаконного обогащения через неделю после того, как НАПК направило запрос на имя его главы Александра Тупицкого по поводу покупки земли в оккупированном Крыму.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"1 октября господин Тупицкий получил запрос: "Дайте объяснение, у вас есть доверенность в Реестре деклараций на операции с земельными участками в Крыму. Имеются ли у вас земельные участки?" Седьмого числа глава Конституционного Суда уходит в отпуск. А его заместитель господин Головатый проводит заседание, затем закрывает заседание от представителя Президента, представителя парламента. И через 19 дней после закрытого заседания Конституционный Суд освобождает от ответственности судью-докладчика, главу Конституционного Суда", - рассказал Новиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов. ВИДЕО

При этом он отверг обвинения, прозвучавшие в эфире программы, об отсутствии у НАПК полномочий проверять судей и вообще контролировать судебную ветвь власти.

"Конвенция ООН против коррупции, которая является частью национального законодательства Украины, и Конституция Украины не выделяют судебную власть в отдельную касту. Есть заключение Венецианской комиссии в аналогичной ситуации в Армении. Она сказала, что один орган может осуществлять контроль публичных служащих (другой ветви власти. - Ред.)", - подчеркнул Новиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

Напомним, поданным журналистов "Схем" глава КС Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел домом и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он оформил еще один участок возле дома в свою собственность и незадекларировал этого. Позже глава КС Тупицкий так объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов: "Все правильно указано".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.