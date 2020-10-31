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КС начал рассмотрение по е-декларированию сразу после запроса к Тупицкому о покупке земли в оккупированном Крыму, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС начал рассмотрение по е-декларированию сразу после запроса к Тупицкому о покупке земли в оккупированном Крыму, - глава НАПК Новиков

КСУ начал рассмотрение представления относительно незаконного обогащения через неделю после того, как НАПК направило запрос на имя его главы Александра Тупицкого по поводу покупки земли в оккупированном Крыму.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"1 октября господин Тупицкий получил запрос: "Дайте объяснение, у вас есть доверенность в Реестре деклараций на операции с земельными участками в Крыму. Имеются ли у вас земельные участки?" Седьмого числа глава Конституционного Суда уходит в отпуск. А его заместитель господин Головатый проводит заседание, затем закрывает заседание от представителя Президента, представителя парламента. И через 19 дней после закрытого заседания Конституционный Суд освобождает от ответственности судью-докладчика, главу Конституционного Суда", - рассказал Новиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов. ВИДЕО

При этом он отверг обвинения, прозвучавшие в эфире программы, об отсутствии у НАПК полномочий проверять судей и вообще контролировать судебную ветвь власти.

"Конвенция ООН против коррупции, которая является частью национального законодательства Украины, и Конституция Украины не выделяют судебную власть в отдельную касту. Есть заключение Венецианской комиссии в аналогичной ситуации в Армении. Она сказала, что один орган может осуществлять контроль публичных служащих (другой ветви власти. - Ред.)", - подчеркнул Новиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

Напомним, поданным журналистов "Схем" глава КС Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел домом и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он оформил еще один участок возле дома в свою собственность и незадекларировал этого. Позже глава КС Тупицкий так объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов: "Все правильно указано".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+30
Пид*расы.
Что ни рожа, то гавно редкостное.
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31.10.2020 10:27
+28
КС начал рассмотрение по е-декларированию сразу после запроса к Тупицкому о покупке земли в оккупированном Крыму, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 24
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31.10.2020 10:11
+24
Тупицкого на НАРы ,пусть на зоне тупит ... КС начал рассмотрение по е-декларированию сразу после запроса к Тупицкому о покупке земли в оккупированном Крыму, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3633
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31.10.2020 10:13
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Страница 2 из 2
В том то и дело, нет таких выводов. Есть общие фразы типа нужно доверять людям и не нужно проверять декларации. Они начали влезли в предметную часть закона, а не соответствие Конституции.
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31.10.2020 11:24 Ответить
Так вот хотелось бы прочитать, что они конкретно написали и сделать свои выводы. Полный текст. Поскольку Вы так утверждаете, то Вы читали. Пожалуйста ссылочку.
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31.10.2020 11:44 Ответить
если они ничего конкретного не сказали Зеленскому, то почему должны говорить вам? Нет у никаких РЕАЛЬНЫХ оснований.
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31.10.2020 11:48 Ответить
Они наверняка что-то написали в решении. Вот это хотелось бы увидеть и прочитать. В интернете я пока не нашла.
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31.10.2020 12:12 Ответить
вы сами дали ссылку https://censor.net/ru/news/3228276/
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31.10.2020 12:15 Ответить
Задайте в поиске "текст решения конституционного суда".
Я нашла через Униан, у них в статье есть ссылка на сайт КС с текстом решения.
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31.10.2020 12:34 Ответить
Судьи КС оправдывают свое решение тем, что судебная власть независимая ветвь власти и их декларации должен контролировать независимый от других ветвей власти орган, а не НАзК.
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31.10.2020 12:40 Ответить
Независимость и подотчётность - разные вещи. И кроме того одна от другой независящая. Они же хотят иметь контроль над собой сами, при этом апеллируя к конституции. Сюр какой-то...
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31.10.2020 14:01 Ответить
Не настолько и разньіе.
И кабмин, сформированньій преЗедентом и его монобольшинством в Раде, точно зависим от преЗедента. Плюс прямое давление-угрозьі на судей от представителей прЗедента.
Пусть депутаты решают эту коллизию, за это им деньги платят, а не за то, чтобы они разгоняли всех судей КС, в том числе и нормальных, под бурные аплодисменты Портнова.
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31.10.2020 14:23 Ответить
Именно разные. КабМин, Рада и суды - это три ветви власти, и не одна из них не может быть полностью безконтрольной, хотя бы в данном случае. Их независимость заключается именно в независимости принимаемых решений, а не трактованием конституции, законов и положений в свою пользу. И уж тем более не лоббировании своих личных или сторонних интересов, пользуясь служебным положением.
Хотя всё это не о нашей государственной "машине".
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31.10.2020 14:42 Ответить
Уже поданы законопроекты от разных полит сил для исправления этой ситуации, нужно читать их, анализировать, сравнивать, а не идти тупо на поводу у зеленых шарлатанов, которые постоянно врут.
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31.10.2020 14:50 Ответить
Вы говорите лишь о данной ситуации, а не о положении дел в целом. Это только один прецедент из прошлых и будущих, правда более резонансный.
И, кстати, о политсилах. У них их просто нет, а есть только политические проекты имени того или другого, либо они ориентированные на конкретную особу, а не конкретную программу действий.
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31.10.2020 15:51 Ответить
у них = у нас
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31.10.2020 15:53 Ответить
Нужно, нужно!
Нужно, не быть лохами, особенно при голосовании!!!
Вот что нужно!!!
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31.10.2020 11:21 Ответить
КС почав розгляд щодо е-декларування відразу після запиту до Тупицького про покупку землі в окупованому Криму, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 8027
И сказал что с изменением размера исковых требований судебное разбирательство переносится. И аукцион продолжается до полного выявления победителя этого судебного разбирательства.
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31.10.2020 11:26 Ответить
А що робили СБУ, генеральний прокурорша, ДБР від "ДНР"??? Що вони не знали? Чому всю інформацію дають журналісти, а специ з високими окладами і генеральськими пагонами? А в кого в Криму ще є земля і будинки з квартирами?
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31.10.2020 11:34 Ответить
Это нужно было спросить еще у Порошенко.
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31.10.2020 11:36 Ответить
Ви 73% дали вже оцінку Порошенку, через це ми запитуємо у вас.
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31.10.2020 11:50 Ответить
Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день" https://censor.net/ru/news/3228276/
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31.10.2020 11:38 Ответить
это уничтожает всю суть реформы. НАПК должен быть НЕЗАВИСИМЫМ!
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31.10.2020 11:50 Ответить
Сейчас НАЗК не независимьій орган, подконтрольно кабміну Шмьігаля.
Что и указано в Википедии.
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31.10.2020 13:25 Ответить
Википедии тоже пишут люди, от кого то зависящие.
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31.10.2020 13:38 Ответить
Игорь Д утверждает, что НАЗК не подотчетен кабмину?
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31.10.2020 14:15 Ответить
Губу до землі розкатали уже:
І ті, що за Майбах, і ті, що за Же
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31.10.2020 11:47 Ответить
"Найболючіше місце у багатія - гаманець... Ударте його по гаманцю, і він закричить від болю...". Тупицького та інших "суддів" - "ударили"... Результат ми спостерігаємо...
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31.10.2020 12:02 Ответить
Вы только вдумайтесь. Глава Конституционного Суда Украины без решения которого нельзя принять ни одного закона в Украине, имеет земельный участок на оккупированной врагом территории. По существу это дача, где он отдыхает каждую неделю!!! Этого человека назначил Янкович и теперь Порошенко, Тимошенко и Гослос Вакарчука говорят что нельзя его убирать, при том что он это скрыл в декларации этот факт, нарушив Закон Украины!!!
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31.10.2020 12:14 Ответить
Так Ігор Д, неможна його просто так взяти і звільнити. Робіть у законний спосіб. Є генеральна прокурорша харківських військ і вона має щось з цим робити і тільки по закону. Їй має допомогти ВР і НАБУ. Та і СБУ нічого не зробило, бо пан Тупицький не зміг би переоформити земельну ділянку в Криму без російського паспорта. Чим СБУ так перегружено? А саме головне рішення принято після виборів. А ще не зовсім далеко там видніються вуха Зе, який руками опозиції хоче розігнати КСУ і назначити всіх виключно по своїй квоті: від президента, від ВР, де його більшість і рішенням Ради Суддів, якою керує пан Гонуча.
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31.10.2020 13:01 Ответить
Почему это не сделал "патриот" Порошенко? Тем более его защищает!
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31.10.2020 13:26 Ответить
А що не зробив Порошенко? Він по своїй квоті призначив суддів, які проголосували проти ганебного рішення. Що він вам ще не зробив?
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31.10.2020 13:40 Ответить
у него тоже была Генпрокуратура "патриота" Луценко.
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31.10.2020 13:43 Ответить
При Порошенко такого рішення КСУ не приймало. То що він міг зробити?
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31.10.2020 13:50 Ответить
Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении

28 февраля 2019
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31.10.2020 13:51 Ответить
Ігорь, а Ви до кінця читаєте, те на що робите відправку? Там чітко написано, що Петро Олексійович Порошенко після опублікування готовий внести новий проект статті, де комар носа не підточимть і він це зробив. Бо у законі дійсно були неточні формуліровки. ЯЧк невідкладний новий законопроект від президента було розглянуто. Крім його зпконопроекту біли подані і альтернативні, які перетворилися в Закон у цьому ж році. Що він зробив не так?
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31.10.2020 15:05 Ответить
Почему же он этого не сделал, а за него это сделал Зеленский!?
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31.10.2020 15:58 Ответить
Ні, пане, не маніпулюйте. Він це зробив зразу. І крім його законопроекту, як невідкладного було направлено ще 8 законопроектів і Рада вивчала, який приймати.Бо у фракції Порошенко було всього 80 депутатів, а приймаються закони 226 голосами. Пан Ігор це знають. А потім пан Зеленський Раду розпустив і своєю монобільшістю міг прийняти все що завгодно. Ось і прийняв, що знову КСУ відмінив. В заключення ще раз Вам відповім, що пан Порошенко, як гарант Конституції миттєво відрегував і направив свій законопроект в Раду.
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31.10.2020 16:49 Ответить
Во первых, мы обсуждаем вашу фразу "Робіть у законний спосіб. Є генеральна прокурорша харківських військ і вона має щось з цим робити". Во вторых вы ответили что при Порошенко такого не было. В третьих ВР отменило такое же постановление КС от 28 февраля 2019 уже без Порошенко в совсем в другой редакции. Дальше продолжать где вы заврались?
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31.10.2020 17:09 Ответить
Он не зал что у Тупицкого дача в оккупированном Крыму?
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31.10.2020 13:53 Ответить
- говорят что нельзя его убирать

А почему они говорят, что его нельзя убирать не хочешь написать ? Или тогда вся твоя логическая цепочка нарушиться ? )
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31.10.2020 14:13 Ответить
Кто бы сомневался, что эта уродина страну продаст ради собственной шкуры
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31.10.2020 12:30 Ответить
НАЗВІТЬ ХОЧ ОДНУ ПРИЧИН,У ЧОМУ ВЕРХОВНУ РАДУ ЦЕЙ СУД РОЗІГНАТИ ДОЗВОЛИВ, А ЙОГО САМОГО ЧІПАТИ НЕ МОЖНА?
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31.10.2020 12:30 Ответить
Люди гибнут в войне с рашей защищая Украину , а это чувырло защищает свои хоромы барские , да ещё прикупил земельки оформив по законам параши. Ты же судья КС и должен понимать , что твой поступок даёт основание окупанту говорить что Крым это расея ,так как даже глава КС Украины оформляет недвижимость по их законам. Мудило ты жлобское.
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31.10.2020 12:31 Ответить
Один вопрос! За что эти суки получают 10тыс.$ !? Что они производят полезного?!
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31.10.2020 12:33 Ответить
Тобто корумповані судді прикрили собі дупу за рахунок всіх українців, заблокувавши антикорупційну реформу...
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31.10.2020 12:43 Ответить
Тут ці "сідді" КСУ по цеглинках демонтують (розбирають) стіну і фундамент України. Бо якщо вони визнали неконстутиційним закон "Про запобігпання корупції", який є основою вступу в ЄС і безвізу, то що має бути наступним? Бо наш рух в ЄС і НАТО закреплено в Констимтуцію. Виходить, що сепари із Донецька потопталися по Конституції і роблять країну проходним подвір*ям беззаконня. Кацапи знову будуть кричати, що Україна недодержава і що в Києві "хунта".
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31.10.2020 13:08 Ответить
проституционные сусудьи, вы оху.ли?!.. вы, блди, вообще потеряли связь с реальностью..? пара точных акцентов - и вас, оставшихся в живых, можно бысто вернуть в неё.. не доводите до греха аномально терпеливых (в условиях войны!) украинцев.. с.ккккииии вы продажные...
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31.10.2020 13:16 Ответить
каков молодец тупицкий. умно, стратегично.
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31.10.2020 15:46 Ответить
В 2014 -ом году на Майдане погибли водители,строители,медики,учителя. Но не был уничтожен ни один судья,прокурор,министр,депутат и ихние дети. Это ошибка революции. Система ломается только физическим уничтожением предыдущей власти
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31.10.2020 15:48 Ответить
Урядовий резерв "Квартал-95" закривається. Усі переходять на роботу в Конституційний суд. В резерв запишуть "Мамахохотала".
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01.11.2020 07:19 Ответить
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