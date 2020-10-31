КС начал рассмотрение по е-декларированию сразу после запроса к Тупицкому о покупке земли в оккупированном Крыму, - глава НАПК Новиков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
КСУ начал рассмотрение представления относительно незаконного обогащения через неделю после того, как НАПК направило запрос на имя его главы Александра Тупицкого по поводу покупки земли в оккупированном Крыму.
Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"1 октября господин Тупицкий получил запрос: "Дайте объяснение, у вас есть доверенность в Реестре деклараций на операции с земельными участками в Крыму. Имеются ли у вас земельные участки?" Седьмого числа глава Конституционного Суда уходит в отпуск. А его заместитель господин Головатый проводит заседание, затем закрывает заседание от представителя Президента, представителя парламента. И через 19 дней после закрытого заседания Конституционный Суд освобождает от ответственности судью-докладчика, главу Конституционного Суда", - рассказал Новиков.
При этом он отверг обвинения, прозвучавшие в эфире программы, об отсутствии у НАПК полномочий проверять судей и вообще контролировать судебную ветвь власти.
"Конвенция ООН против коррупции, которая является частью национального законодательства Украины, и Конституция Украины не выделяют судебную власть в отдельную касту. Есть заключение Венецианской комиссии в аналогичной ситуации в Армении. Она сказала, что один орган может осуществлять контроль публичных служащих (другой ветви власти. - Ред.)", - подчеркнул Новиков.
Напомним, поданным журналистов "Схем" глава КС Александр Тупицкий еще до оккупации Крыма Россией в 2014 году владел домом и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он оформил еще один участок возле дома в свою собственность и незадекларировал этого. Позже глава КС Тупицкий так объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов: "Все правильно указано".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Я нашла через Униан, у них в статье есть ссылка на сайт КС с текстом решения.
И кабмин, сформированньій преЗедентом и его монобольшинством в Раде, точно зависим от преЗедента. Плюс прямое давление-угрозьі на судей от представителей прЗедента.
Пусть депутаты решают эту коллизию, за это им деньги платят, а не за то, чтобы они разгоняли всех судей КС, в том числе и нормальных, под бурные аплодисменты Портнова.
Хотя всё это не о нашей государственной "машине".
И, кстати, о политсилах. У них их просто нет, а есть только политические проекты имени того или другого, либо они ориентированные на конкретную особу, а не конкретную программу действий.
Нужно, не быть лохами, особенно при голосовании!!!
Вот что нужно!!!
И сказал что с изменением размера исковых требований судебное разбирательство переносится. И аукцион продолжается до полного выявления победителя этого судебного разбирательства.
Что и указано в Википедии.
І ті, що за Майбах, і ті, що за Же
28 февраля 2019
А почему они говорят, что его нельзя убирать не хочешь написать ? Или тогда вся твоя логическая цепочка нарушиться ? )