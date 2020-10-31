Степанов просит Раду принять закон о штрафах за отсутствие масок: "Он нам очень необходим"
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Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, штраф за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.
"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок. Там четко определено, какой штраф за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила", - объяснил Степанов.
"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID-19", - заявил Степанов.
Он добавил, что данный законопроект в свое время был разработан Министерством юстиции, но для Минздрава он очень важен.
По словам Степанова, законопроект предусматривает, что контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.
Пожалуйста, подождите...
РОЗГИ прилюдно на площадях городов и посёлков!
(мужиков по голой сраке а баб совсем нагишом)100% даю шо это быдло апосля экзикуций даже спать в масках будет
КАТЕГОРИЧНО ПІДТРИМУЮ.
Давно кажу,що штрафи 17 і 34 000 -ПОЗА МЕЖАМИ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ.
Штрафи рівня турецьких....
мені особисто по..уй доля того,хто заразив інших,котрі померли...
"бо єму било трудно дишать"... ((
путін = ХУ№ло ?
це не прості люди. Иліта.
опять на дороги и сериалы?
просрали страну и нечего больше пилить?
результат?
Тому Вам ніхто з них не відповів.
Тонни праведного гніву і ноль ефективності!
Штрафи начислити можна,але їх відміняють по суду.
Пропоную доповнити можливістю відпрацювати штраф на ниві
боротьби з коронавірусом.На вибір:17тис штрафу або 50год чергування
в інфекційній лікарні,або швидкій.В повній амуніції! На третій день дурь з голови.........
І обовязково,брати з кожного " атеїста" розписку з приблизно таким текстом:
" Якщо в мене раптом чомусь підвищиться темперетура,пропаде нюх і смак,
появляться проблеми з диханням-зобовязуюся в лікарню не йти,а тихо заповзу
в якусь щілину і там або засохну ,або НІТ!!!!!!!!!!!!!..................