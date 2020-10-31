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Степанов просит Раду принять закон о штрафах за отсутствие масок: "Он нам очень необходим"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Степанов просит Раду принять закон о штрафах за отсутствие масок:

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, штраф за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок. Там четко определено, какой штраф за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила", - объяснил Степанов.

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"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID-19", - заявил Степанов.

Он добавил, что данный законопроект в свое время был разработан Министерством юстиции, но для Минздрава он очень важен.

По словам Степанова, законопроект предусматривает, что контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

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Топ комментарии
+24
Степанов просит Раду принять закон о штрафах за отсутствие масок: "Он нам очень необходим" - Цензор.НЕТ 3097
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31.10.2020 10:39
+14
Не прошло и 7 месяцев карантина.
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31.10.2020 10:36
+14
Вся Європа ходить в масках.
Сусідня Польща.
Тільки українці вийожуються, бо їхні права порушують..
Права не в тому щоб не носити маску.
Є більш важливі питання, на них увагу би звернули. Ні, переймаються якимось дріб'язком, який захистить їхнє здоров'я.
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31.10.2020 10:46
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страна непуганных идиотов, с мата карантин а они только вспомнили)))) тяжело жить осознавая что власть тупее народа в разы
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31.10.2020 11:21 Ответить
А вам 17000 мало штрафа? В марте и ввели. Алкашу с двумя промиллями за рулём ито меньше светит.
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31.10.2020 11:24 Ответить
суды отменяют эти штрафы так как это придумал каб мин а не рада. а каб мин исполнительная власть а не законодательная
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31.10.2020 14:04 Ответить
Какае нахрен штраы?!
РОЗГИ прилюдно на площадях городов и посёлков!
(мужиков по голой сраке а баб совсем нагишом)100% даю шо это быдло апосля экзикуций даже спать в масках будет Степанов просить Раду ухвалити закон про штрафи за відсутність масок: "Він нам дуже необхідний" - Цензор.НЕТ 2167
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31.10.2020 11:27 Ответить
Там чітко визначено, який штраф за не носіння масок у відповідних закладах, спорудах. Він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил"


КАТЕГОРИЧНО ПІДТРИМУЮ.

Давно кажу,що штрафи 17 і 34 000 -ПОЗА МЕЖАМИ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ.

Штрафи рівня турецьких....
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31.10.2020 11:29 Ответить
Степанов просить Раду ухвалити закон про штрафи за відсутність масок: "Він нам дуже необхідний" - Цензор.НЕТ 7348 Степанов просить Раду ухвалити закон про штрафи за відсутність масок: "Він нам дуже необхідний" - Цензор.НЕТ 8259
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31.10.2020 11:30 Ответить
від 170 до 225 гривень. -Штрафи рівня турецьких.(якщо перерахувати на рівень їх середніх зарплат)
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31.10.2020 11:30 Ответить
полно людей без масок. И не покупайте китайскую синтетическую х... ню. У всех есть дома хлопок, шелк. Шейте маски сами. Многоразовые. Степанов просить Раду ухвалити закон про штрафи за відсутність масок: "Він нам дуже необхідний" - Цензор.НЕТ 2673
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31.10.2020 11:31 Ответить
в китайских масках трудно дышать, люди освобождают нос и заражаются.
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31.10.2020 11:32 Ответить
для них власне цей штраф . )

мені особисто по..уй доля того,хто заразив інших,котрі померли...
"бо єму било трудно дишать"... ((
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31.10.2020 11:37 Ответить
якраз ті маски,де "трудно дихати" щось затримують ,а не маски домоткані ..(((Степанов просить Раду ухвалити закон про штрафи за відсутність масок: "Він нам дуже необхідний" - Цензор.НЕТ 109
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31.10.2020 12:46 Ответить
врачи говорят, что лучше всего натуральный шелк в 2 слоя. Но у меня хлопок+шелк. А зачем мне эта дурная баба на фото?
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31.10.2020 16:50 Ответить
ока как раз антимасочница, вроде бы
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31.10.2020 16:51 Ответить
Какие вы, масочники, кровожадные, вам бы в чекисты.
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31.10.2020 11:33 Ответить
гуманізм до свободолюбивих інфікованих у час епідемії -ЦЕ ПОСТРІЛ СОБІ У НОГУ,...
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31.10.2020 11:39 Ответить
Дудрик, а коли ж ти вже напишеш: Крим - це Україна?
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31.10.2020 11:41 Ответить
А що, якщо путін скаже, що земля кругла, будете верешати, що все навпаки і вона плоска?
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31.10.2020 11:47 Ответить
Твой путин-*****.
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31.10.2020 12:27 Ответить
,лахті?,Коли ти напишеш
путін = ХУ№ло ?
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31.10.2020 12:49 Ответить
Степанов просить Раду ухвалити закон про штрафи за відсутність масок: "Він нам дуже необхідний" - Цензор.НЕТ 9008
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31.10.2020 11:40 Ответить
Треба приймати закон про смертну кару міністру охорони здоров'я. Цей кацап вже дістав своєю тупорилостю.Окрім масок ні хріна не знає.
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31.10.2020 11:42 Ответить
В нвшій державі Міністр охорони здоров я не Степанов - смерть з косою тепер. А Міністру треба якнайшвидше підняти питання про побудову КРЕМАТОРІЇВ. Тільки не так як з масками. Блін- куди не подивись, за що не візмись і скрізь НЕМІЧ. ДАРВІН З ВАМИ.
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31.10.2020 11:43 Ответить
Зная службу нашей полиции,вы представляете ,что они будут чудить,им дадут план 100 протоколов по маскам, и будете вы в маске ,он все равно составит его ,что её не той стороной одели или маска не того цвета.
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31.10.2020 11:49 Ответить
К каждому штрафу должно прилагаться 3 палки по сраке,что б лучше доходило...,як бабка пошепче нарушителям...
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31.10.2020 11:50 Ответить
Включите заседание Рады. Там в масках половина только.Остальные ходят целуются друг с другом.
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31.10.2020 11:52 Ответить
вони щодня тестуються.
це не прості люди. Иліта.
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31.10.2020 12:05 Ответить
а куда деньги со штрафов пойдут?
опять на дороги и сериалы?
просрали страну и нечего больше пилить?
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31.10.2020 12:04 Ответить
Пора Майдан устраивать! Достала эта свора!
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31.10.2020 16:02 Ответить
(Степанов просит Раду принять закон о штрафах за отсутствие масок: "Он нам очень необходим)"Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост аппетита, а covidные монеты заканчиваются
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31.10.2020 12:07 Ответить
ах ты казел
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31.10.2020 12:10 Ответить
А шо правда что в масках только порохоботы ходят?
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31.10.2020 12:13 Ответить
Треба мабуть утворювати при місцевих органах влади загони ковідної міліції(рішеннями місцевої влади).Надати їм повноваження (фіксація, штрафи, кийок), фінансово забеспечити ці патрулювання, запровадити патрулювання, можливо організувуати блокпости на в їздах при загостренні ситуації. Дії на місцях координують керрівники місцевої влади, контроль -депутати. На містах всі всих знають і проблем зу ковідної мілліції не буде. Тільки кадри підберіть не з утирків. Це мабуть як Сотні на Майдані. Як вам? Может обсудим? Це повинні робити МНС, МОЗ, МВД - та де ж вони і хто ж там?
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31.10.2020 12:23 Ответить
Дурачек!
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31.10.2020 16:00 Ответить
Надо не усиливать ответственность, а обеспечивать ее неотвратимость! Когда НИКТО (привет Авакову) ничего не контролирует, то хоть смертную казнь предусмотри, всем будет пох как сейчас. Проехался по Днепру с утра - у нас точно 50 км.час. максималка в населенных пунктах? Так и с масками...
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31.10.2020 12:55 Ответить
Мы в процессе, когда из человека делают овцу и эта овца пополняет бюджет.
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31.10.2020 13:17 Ответить
Всі ці італії-іспанії-польші-германії бродять в масках,дотримуються дистанції,вводять карантини і займаються цілком серйозно іншим" двіжом",який їм мелять їхні доморощені ляшки ,і що,де
результат?
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31.10.2020 13:25 Ответить
Це - дуже складне питання для захисників карантинів і локдаунів, тих, хто горлає, щоб все закрити і вирубити.
Тому Вам ніхто з них не відповів.
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31.10.2020 21:27 Ответить
результат в Китае
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31.10.2020 23:06 Ответить
Це вони зараз всі у масках, коли захворюваність стала дуже високою. А влітку та напочатку осінні ніхто маски не носив, збирались великими компаніями, святкували весілля, працювали дискотеки та нічні клуби. Цілувались при зустрічі, як завжди. Я дивилась багато відео з Іспанії та Італії, вони маски вдягали лише вдень при вході у магазини, а на вечірніх тусовках ніхто нічого не вдягав. Ці країни туристичні, тому туристи теж зробили свою справу. Ніхто ж не відміняв туристичний сезон.
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31.10.2020 23:15 Ответить
Хорошо утверждать про вирус в той области, в которой простой обыватель не сможет ничего проверить. Ему все что скажут, так и будет. Обязан верить, так сказать. Но дискредитировавшей себя власти, верить вообще нельзя. Да о чем это я,большинство простуду от гриппа отличить не могут, им нужна квалификационное мнение брадобрея.
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31.10.2020 13:47 Ответить
Мало того, шо отличить не могут - напрочь забыли, шо они существуют.
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31.10.2020 14:19 Ответить
Этого мало...как минимум еще сертификат на маску нужно иметь при себе....ну или чек из эпицентра...у кого нет штраф в три раща больше...
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31.10.2020 14:40 Ответить
Спасибо за тонкий юмор! ))))
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31.10.2020 15:59 Ответить
правильно.
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31.10.2020 15:44 Ответить
Да идите вы нафиг со своими намордниками!!! Они помогают как рабица от комаров! Надо иммунитет повышать, а не намордником здоровье гробить! Эту свору, на народный суд надо! Достали твари! Почему про туберкулез молчите?! Про онкологию?! Во Франции все в намордниках сидят и что помогает?!
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31.10.2020 15:57 Ответить
Шануймося українці!
Тонни праведного гніву і ноль ефективності!
Штрафи начислити можна,але їх відміняють по суду.
Пропоную доповнити можливістю відпрацювати штраф на ниві
боротьби з коронавірусом.На вибір:17тис штрафу або 50год чергування
в інфекційній лікарні,або швидкій.В повній амуніції! На третій день дурь з голови.........
І обовязково,брати з кожного " атеїста" розписку з приблизно таким текстом:
" Якщо в мене раптом чомусь підвищиться темперетура,пропаде нюх і смак,
появляться проблеми з диханням-зобовязуюся в лікарню не йти,а тихо заповзу
в якусь щілину і там або засохну ,або НІТ!!!!!!!!!!!!!..................
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31.10.2020 19:24 Ответить
Всі хто влітку були у закордонних відпустках, майже всі вже перехворіли. А блогер Стужук привіз ковід з Туреччини та помер. Я побоялась їхати в цьому році за кордон, відпочивали в Карпатах та після відпустки не захворіли. Маску ношу та вже навіть звикла до неї і ніхто мене не переконає, щоб я цього не робила. Поки люди хворіють та заражають одне одного - маску я не зніму.
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31.10.2020 23:07 Ответить
скоты на маску у пенсионеров не хватает а на штраф как им быть.когда вы нажрётесь зачем переживать за людей если вы твари сами гнобите их.
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01.11.2020 08:13 Ответить
Да, да и весь фонд штрафов нужно пустить на содержание преЗедента
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01.11.2020 19:46 Ответить
Уж кто бы о хамстве говорил, да только не провокаторша, пытающаяся с умным видом и умными околонаучными словами ввести людей в заблуждение и таким образом принести вред. Можешь ни маску не носить, ни фитонциды не вдыхать, ходить куда и с кем хочешь -- но не подбивай на это людей.
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02.11.2020 00:51 Ответить
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