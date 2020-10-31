Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит вопросу КС, - "слуга народа" Монастырский
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До понедельника в профильный комитет Рады может поступить не менее 10 законопроектов по оптимальным вариантам решения ситуации вокруг скандального решения Конституционного суда.
Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, Зеленский готов к "суперрадикальным мероприятиям".
"Думаю, к понедельнику мы будем иметь не менее 10 проектов (от разных политических сил) с различными концепциями решения этого вопроса. Я убежден, что Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит именно этому вопросу, чтобы исправить решение КСУ", – сказал он.
Монастырский добавил, что в профильном комитете уже разрабатывают соответствующий законопроект.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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6 суддів від зЁ
6 суддів від монобільшості зЁ у ВР
6 суддів від портновського з'їзду суддів
Маладец, вот, вазьми пять рублей, заработал.
Следует отметить, что в США обязательным для всех судов является только решение Верховного суда относительно неконституционности закона, хотя признать его таковым может любой суд. Закон, признанный Верховным судом неконституционным, формально продолжает действовать, но по сути теряет юридическую силу, поэтому ни один суд и ни один административный орган его не применяют. Парламент, как правило, такой закон вскоре отменяет.
Политический деятель - аж с 2019. г.
По совместительству - эксперт по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем. Реформы налицо
И такие ребятки нам Конституцию разъясняют
Наші судді перевертні вони майже всі продажні кремлівські шкури, і ще й бандити - корупціонери! Але їх продажні шкури злодюг на оббивку крісел якраз і підійшли б.
и за один день он будет закрыт...
Маладцьі! Вазьмите по 5 рублей, заработали...
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·1 чСергій Медвідь Уся країна завмерла біля телевізорів в очікуванні розв'язки в серіалі про Голобородька Де буде показано,як гарант Конституції Після того як забив ... на Конституцію Шукає Конституційний спосіб,щоб звільнити суддів Конституційного суду