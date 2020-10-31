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Новости Политика Украины
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Великобритания (4265) Данилов (1057) СНБО (4377) Симмонс Мелинда (103)

В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны разработали проект указа Президента о создании на базе СНБО Центра противодействия гибридным угрозам.

Об этом шла речь во время встречи секретаря Совета Алексея Данилова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере информационной безопасности, противодействии гибридным угрозам и оборонной реформе. Отдельное внимание было уделено решению Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Данилов сообщил, что разработан проект указа главы государства о создании на базе аппарата СНБО Центра противодействия гибридным угрозам. Решение о его запуске прорабатывается в Офисе Президента.

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В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов 01

"Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создание соответствующей структуры являются крайне насущными", - отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что новая Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает разработку 14 отраслевых стратегий, в частности в сфере информационной безопасности. Данилов подчеркнул важность привлечения британских партнеров к разработке этой стратегии.

Секретарь СНБО также отметил приоритетность для Украины реформирования сектора безопасности и обороны, важность использования IT-компонентов, высокоточного оружия.

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В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов 02

В свою очередь Мелинда Симмонс выразила готовность Великобритании, которая является ключевым партнером Украины в сфере развития системы противодействия гибридным угрозам, и в дальнейшем оказывать необходимую помощь и поддержку.
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Топ комментарии
+8
у нас СНБО, СБУ, ГенПрокурватура, ГБР и перЗедент не замечают существование Каломойского, братьев Суркисов, Медведчука, коррумпированных судей КС, ОАСК, ВысшРады Кривосудия, которые являются угрозой нац безопасности..
а они, ***, Центры открывают.. Указики выносят..
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31.10.2020 11:10
+4
Ну ти прямо Наполеон ! Скажи мені, а де твій Гриценко воював? В себе дома з дружиною ?
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31.10.2020 11:16
+3
Огласите весь штат центра.?
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31.10.2020 11:09
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Саме РНБОУ і є центром по протидії гібридним загрозам, але Данілов слабкий секретар і тому треба створювати ще якусь незрозумілу структуру яку буде замість Данілова працювати! Дешевше і краще замінити Данілова на Гриценка, і тоді все буде працювати!
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31.10.2020 11:07 Ответить
Ну ти прямо Наполеон ! Скажи мені, а де твій Гриценко воював? В себе дома з дружиною ?
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31.10.2020 11:16 Ответить
Там де Гриценко воює, він перемагає.
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31.10.2020 11:27 Ответить
Я відкрию тобі таємницю, він не бойовий офіцер , а паркетний. Єдине де він переміг, успішно розпродав майно ЗСУ.
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31.10.2020 11:30 Ответить
путін в часи роботи Гриценка міністром оборони боявся навіть косо дивитись в сторону України, бо ЗСУ мали таку боєготовність, що могли розбити путіна на будь якому напрямку. Навіть країни НАТО боялись України, бо українська армія не вилазила з полігонів, льотчики мали нальот більше ніж в країнах НАТО, спецназ постійно був на навчаннях, а ВМСУ виводило в море більше боєготових кораблів ніж в Чорноморському флоті росії могло відчалити від причальної стійки. ВДВ, морпіхи, танкісти - всі були на піку своєї підготовки! росія навіть подумати не могла про якісь провокації в Криму, бо українська армія була найпотужніша військова сила в регіоні! Це все стало можливим завдяки Гриценку, який направив всі гроші на бойову підготовку в повному обсязі і виконав всі безпрецедентно розширені програми бойової підготовки на 100%. Ані до Гриценка, ані після Гриценка такого не було, не було стільки навчань та тренувань, не було виконання військового бюджету міністерством оборони на 100%! Кожен рік в нас військовий бюджет лишається недовиконаним через неспроможність міноборони оформити потрібні документи та організувати потрібні процедури!
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31.10.2020 11:42 Ответить
А який у тебе діагноз у медичній карті, тобі відомо?
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31.10.2020 12:00 Ответить
Це така філософія - розпродавання війсського майна як засіб перемоги ворога у війні соплежуями гриценками.
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31.10.2020 12:24 Ответить
главная претензия:
почему "Центр", а не "Оффис" ? В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов - Цензор.НЕТ 7092

поруччик Игорь, Вы дурак !
Данилов еще тот, конечно, но "полковник" Онотоле окончательно все развалит и разворует В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов - Цензор.НЕТ 9052
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31.10.2020 11:22 Ответить
Данілов був абсолютно далекий від РНБОУ і досі не піднявся до потрібно рівня розуміння процесів і проблематики безпеки і оборони. Данілов це колишній губернатор і він десь на цьому рівні і працює а піднятись вище він не може, бо немає кому його навчити працювати!
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31.10.2020 11:28 Ответить
а "полковнику" Онотоле доверили в 14-м командовать только взводом.

но, он испугался ответственности и гордо отказался У РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам: проєкт указу вже розроблено, - Данілов - Цензор.НЕТ 8319
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31.10.2020 11:51 Ответить
Гриценко працював в міністерстві оборони в 2014 році на громадських засадах і допомагав Тенюху розібратись в ситуації і при'няти потрібні рішення. Після того як Турчинов відмовився віддавати наказ на застосування зброї, Тенюх пішов з посади і Гриценко пішов разом з ним. Потім міністрами оборони призначали різних людей які повністю провалили всю роботу, як і ******** міністр оборони Таран, який досі не використав кошти виділені урядом на забезпечення ЗСУ всім необхідним!
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31.10.2020 11:55 Ответить
Огласите весь штат центра.?
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31.10.2020 11:09 Ответить
витольд, макарыч, и молодая команда.
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31.10.2020 11:12 Ответить
А хто автор проекту ?
Не Сурков, часом ?
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31.10.2020 11:10 Ответить
у нас своих кив хватает.
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31.10.2020 11:11 Ответить
Той по онанобєзопасності.
Тут треба захист від удару ззаду таких опасних чуваков, як Яременко .
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31.10.2020 11:23 Ответить
Витольда Ф., назначьте, Маша будет рада.
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31.10.2020 11:10 Ответить
у нас СНБО, СБУ, ГенПрокурватура, ГБР и перЗедент не замечают существование Каломойского, братьев Суркисов, Медведчука, коррумпированных судей КС, ОАСК, ВысшРады Кривосудия, которые являются угрозой нац безопасности..
а они, ***, Центры открывают.. Указики выносят..
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31.10.2020 11:10 Ответить
депортировать указанных Вами тварей в зону ЧАЭС без права выезда и ввести визы с балалаечной козломордией,большинство проблем сами собой уйдут
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31.10.2020 11:49 Ответить
Типа прямой закрыт а частоты отдать Медвейчуковским помойкам?!
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31.10.2020 11:12 Ответить
Зеленое стадо в целом...и зеленое снбо в частности могут только сотрясать возлух и вредить Украине..
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31.10.2020 11:14 Ответить
Вова, куда ты полез? Такого умного у нас еще не было.
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31.10.2020 11:14 Ответить
"Данилов подчеркнул важность привлечения британских партнеров к разработке этой стратегии." Имеется ввиду опыт МИ-5 и МИ-6
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31.10.2020 11:15 Ответить
А британские партньоры об этом знают?
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31.10.2020 11:28 Ответить
а посещение мертвечуком ***** - это гибридная угроза? или так....посиделка двух кумасей??
может начать с этих падл...тут даже Центр создавать не надо
или суть как раз в создании видимости бурной деятельности...и чтоб никого не обидеть ?
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31.10.2020 11:18 Ответить
а может еще рано????? подождем кокда кс отменит ответственность чиновников за убийство.
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31.10.2020 11:20 Ответить
судей так точно отменит
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31.10.2020 23:56 Ответить
Війни в нас не має, а є гібридна загроза? Ну для гібридного призедента така і загроза.
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31.10.2020 11:21 Ответить
У всьому винен КС, а Зеббіл і його секретарка нєпрічьом!

Ви бачите які підступні судді?


ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,

МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,

ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,

ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!

Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
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31.10.2020 11:29 Ответить
В ОП сидит гибрид завхоза и зепрездентского опекуна. А еще он гибрид "защитника украинских интересов" и кремлядско-*********** крота. О гибриде "радетеля" об Украине и любимого *********** кума и пропихателя кремлядских идей с собственных нескольких зомбиканалов и напоминать не надо.. Плюсуйте сюда кукловода всего нынешнего театра абсурда, "гудка" благодетеля-обирателя, и точно не промахнетесь. Вот где угрозы реальные, вот где гниды пытающиеся обнулить независимость Украины в пользу своего мокшанского сцарька. А вы там в совете-нб потрещали, разошлись и забыли.
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31.10.2020 11:34 Ответить
Когда примут закон о запрете гос служащим и депутатам вступать в какие либо неофициальные контакты с представителями рашки?
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31.10.2020 12:07 Ответить
имени Медведчука.
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31.10.2020 12:25 Ответить
 
 