В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны разработали проект указа Президента о создании на базе СНБО Центра противодействия гибридным угрозам.
Об этом шла речь во время встречи секретаря Совета Алексея Данилова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере информационной безопасности, противодействии гибридным угрозам и оборонной реформе. Отдельное внимание было уделено решению Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Данилов сообщил, что разработан проект указа главы государства о создании на базе аппарата СНБО Центра противодействия гибридным угрозам. Решение о его запуске прорабатывается в Офисе Президента.
"Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создание соответствующей структуры являются крайне насущными", - отметил секретарь СНБО.
Он добавил, что новая Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает разработку 14 отраслевых стратегий, в частности в сфере информационной безопасности. Данилов подчеркнул важность привлечения британских партнеров к разработке этой стратегии.
Секретарь СНБО также отметил приоритетность для Украины реформирования сектора безопасности и обороны, важность использования IT-компонентов, высокоточного оружия.
В свою очередь Мелинда Симмонс выразила готовность Великобритании, которая является ключевым партнером Украины в сфере развития системы противодействия гибридным угрозам, и в дальнейшем оказывать необходимую помощь и поддержку.
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почему "Центр", а не "Оффис" ?
поруччик Игорь, Вы дурак !
Данилов еще тот, конечно, но "полковник" Онотоле окончательно все развалит и разворует
но, он испугался ответственности и гордо отказался
Не Сурков, часом ?
Тут треба захист від удару ззаду таких опасних чуваков, як Яременко .
а они, ***, Центры открывают.. Указики выносят..
может начать с этих падл...тут даже Центр создавать не надо
или суть как раз в создании видимости бурной деятельности...и чтоб никого не обидеть ?
Ви бачите які підступні судді?
ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,
МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,
ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,
ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!
Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!