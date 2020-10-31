В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны разработали проект указа Президента о создании на базе СНБО Центра противодействия гибридным угрозам.

Об этом шла речь во время встречи секретаря Совета Алексея Данилова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере информационной безопасности, противодействии гибридным угрозам и оборонной реформе. Отдельное внимание было уделено решению Конституционного Суда Украины об отмене е-декларирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Данилов сообщил, что разработан проект указа главы государства о создании на базе аппарата СНБО Центра противодействия гибридным угрозам. Решение о его запуске прорабатывается в Офисе Президента.

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"Мы круглосуточно мониторим все процессы, происходящие в инфопространстве, и осознаем, что развитие устойчивой системы противодействия гибридным угрозам и создание соответствующей структуры являются крайне насущными", - отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что новая Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает разработку 14 отраслевых стратегий, в частности в сфере информационной безопасности. Данилов подчеркнул важность привлечения британских партнеров к разработке этой стратегии.

Секретарь СНБО также отметил приоритетность для Украины реформирования сектора безопасности и обороны, важность использования IT-компонентов, высокоточного оружия.

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В свою очередь Мелинда Симмонс выразила готовность Великобритании, которая является ключевым партнером Украины в сфере развития системы противодействия гибридным угрозам, и в дальнейшем оказывать необходимую помощь и поддержку.