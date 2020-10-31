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Новости За рубежом
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Армения (798) МИД РФ (1629) Путин (29862) Россия (91288) Нагорный Карабах (470) Пашинян_Никол (115)

МИД РФ ответил на письмо Пашиняна Путину: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД РФ ответил на письмо Пашиняна Путину: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

В МИД России в субботу выпустил заявление в связи с обращением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором подтверждается приверженность России союзническим обязательствам в отношении Армении.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В МИД РФ вновь призвали стороны нагорно-карабахского конфликта "к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября сего года".

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В заявлении МИД РФ подчеркивается, что в связи с обращением премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Россия может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности, "подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г".

"Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга", - напомнили в российском МИД.

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В субботу в МИД Армении сообщили, что Пашинян направил Путину письмо с просьбой о помощи.
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Топ комментарии
+40
Ну что Пашинян, помогли тебе твои кацапы? Помогло ОДКБ? Помогли смеющиеся искандеры? Панцири? С-300? Военные базы кацапов на твоей территории? Помогло лебезение перед кремлем и голосование в унисон с парашей в ООН по Крыму?
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31.10.2020 11:39
+32
Кацапы всегда кинут и обманут. Народ такой.
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31.10.2020 11:26
+29
Алиев ****** жопу вытер... Это Эрдоган путину запретил вмешиваться в кавказкие дела) У путина запрещалка еще не выросла=)
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31.10.2020 11:32
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"Ах ты бродяга,смертный прыщ! На колени,червь! Ты чьих будешь? Чей холоп,спрашиваю?У,сущеглупый холоп!" (с). З відповіді кацапсинського МЗС на сльозне прохання пащиняна про допомогу...
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31.10.2020 12:26 Ответить
МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 6571
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31.10.2020 12:26 Ответить
Помогли тебе твои москали?)
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31.10.2020 16:49 Ответить
Боестолкновения надо переносить на расию,причем, на двух направлениях
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31.10.2020 12:33 Ответить
К сожалению никто такого в ближайшее время делать не будет. Велики риски. У абизяны ядреная бонба. Эх, а жаль конечно. Нет ничего краше горящего кремля. МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 3993
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31.10.2020 16:25 Ответить
Сцыкуны гэбэшные могут только бить заведомо слабых и деньги п...ить,а мы их боимся
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31.10.2020 12:33 Ответить
Не ми їх не боїмся, а зєлєпукін і ко......!!!
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31.10.2020 13:04 Ответить
Вже в сирійському Дейр-ез-Зорі "допомогали", за ніч три сотні чорних мішків добрив собою наповнили, більше бажань нема МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 2927
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31.10.2020 12:35 Ответить
новости Сранска и Сысрани
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31.10.2020 12:38 Ответить
"Гоняють". Просто їздити не вміють. Навіть в пустелі, не те, що по дорогах
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31.10.2020 12:45 Ответить
От блін!МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 5085
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31.10.2020 12:57 Ответить
Ти ба, які чесні москалі-терористи. А чиї то касетні бомби впали на азербайджанські міста?
.
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31.10.2020 12:38 Ответить
"Великий Лаптестан"-Московия в очередной раз киданула своих типа "союзников" МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 7423 Лаптеногим скрепАносцам возможность качать свой газ по турецкому потоку милее и важнее пропагандистской чепухни про "защиту православных братьев" армян именно поэтому по всему инету последние недели московские пропагандоны раскручивают "объяснялку" для ватноголовых недоумков, мол мы никого не предали, Карабах пущай забирают, жалко штоле МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 7295 а вот если начнут бить по Армении, вот тогда уж ... Хотя кремляди прекрасно знают - цель Азербайджана вернуть свою оккупированную территорию - Карабах, на Армению они не претендуют...
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31.10.2020 12:39 Ответить
самое время ******* по луГандону
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31.10.2020 12:39 Ответить
А сенсу? Воні буде на весь світ. Ще й потім пенсії їм плати. Паркан, так паркан.
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31.10.2020 12:47 Ответить
В даному випадку РФ веде себе дуже раціонально. В те, що вони раптом стали такими законослухняними не вірю, сцять встрявати конфлікт з Туреччиною. Висновок такий: примусити РФ дотримуватися норм міжнародного права можна тільки єдиним шляхом, загрозою дуже великих, непоправних втрат. Найкращий аргумент з ними: великий дрин за спиною.
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31.10.2020 12:41 Ответить
Вы кэп очевидность. Кацапы всегда если что и признавали то только силу. Все остальное для них значения не имеет. Ибо у них нет ни чести, ни совести, ничего короче человеческого. В определенном смысле они нелюди.
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31.10.2020 16:28 Ответить
А я б не банив. Нехай їхня гидотність була б видна усім. Ну це власне особисто моя думка.
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31.10.2020 16:29 Ответить
Проще говоря...Мацква четка заявила что территория Нагорного Карабаха не есть территорией Армении.. Если кратко - мацква послала армян подальше..
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31.10.2020 13:05 Ответить
ну сменилось руководство Армении, начало вести свою политику - многовекторную. как Лукашенко.
вот и доскакались, нафиг им помогать. пускай сами сами своими.
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01.11.2020 11:05 Ответить
пуцин с эрдоганом уже давно всё поделили.. так что касапское нытьё не актуально и как всегда - бестолково..
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31.10.2020 13:22 Ответить
Это намёк Алиеву - гасите их на территории Карабаха, мы не против😁
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31.10.2020 13:27 Ответить
Кинули пашиняху кацапы... ОТОЖ! НЕ ХРЕН ШАСТАТЬ...
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31.10.2020 13:43 Ответить
Украине стоило бы развивать в инфо-пространстве РФ мысль «Власти продали армян братьев по вере за помидоры Эрдогана», а у Армян - «от ОДКБ толку нет. Помощи 0, только обязательства»
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31.10.2020 13:55 Ответить
Это для глупых людей. Общеизвестно, что РФ признает Карабах азербайджанским.
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31.10.2020 19:06 Ответить
Эрдоган принудил к миру всю кокошную рать!
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31.10.2020 14:00 Ответить
Еще один, пыня введи вайска
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31.10.2020 14:17 Ответить
Ну, а если, азербайджанцы "по-сталински" и почнут добивать врага в его логове, то раша вмешается? Да наплюёт она на тот Договор как на Будапештский меморандум и договоренности по Донбассу!
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31.10.2020 14:57 Ответить
А если сотрут твою вЯликую расею ? Ты накатишь еще пару стаканов бояры за сралина , за пуцина ? МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 4475Ты шо не видишь бурят что совдеповская техника 70-80 годов уже не катит , а новых технологий у вас пока нет .США уже ф-35 массово выпускает и союзникам своим продает . Пока что все факты их применения закончились со 100% результатом .
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31.10.2020 16:14 Ответить
Ответ России соответствует договору и ничего больше
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31.10.2020 15:25 Ответить
Ответ России соответствует договору и ничего больше
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31.10.2020 15:27 Ответить
Армянское радио. «Последние сводки с полей боёв. Героические войска республики Арцах победоносно отступают, а азербайджанцы беспорядочно, в панике, бегут за ними…»
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31.10.2020 15:28 Ответить
Ну дык расеяне это могут запросто организовать, у мацквы имеется большой опыт в проведении подобных провокаций.
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31.10.2020 16:43 Ответить
Карабах был оккупирован Арменией не в бытность Путина президентом. Поэтому он не воспринимает это как что то личное. И на будет сраться не то что с Турцией но даже и с Азербайджаном. А вот если на территории Армении будет конфликт то вмешается ибо это будет для него личным.
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31.10.2020 19:27 Ответить
Вірмени багато сторіч відстоюють свої права і гідність в боротьбі з загарбниками. Вони мають дистанціюватися від політичних авантюр кремлівського режиму і не перетворюватися на його ляльку і цапа відбувайла.
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31.10.2020 20:21 Ответить
Мужики, плиз, пишите по русски. Сайт русскоговорящий, и не украинцам, как я, тоже интересно ваше мнение. А украинский, увы, не знаю, я родом из Баку.
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31.10.2020 21:02 Ответить
А шо тут скажешь? Хоть по какому, Карабах - Азербайджан и путен ссыт вписываться за армян, вот и лепят тексты про "если ,вдруг, когда-нибуть...и т.д. на территорию Армении " , а туда Азербайджан НИКОГДА не пойдет, никчему это. Как то так. Одним словом - красавцы.
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31.10.2020 21:49 Ответить
Армения сменила политику и доигралась с западом. Теперь пускай получает за свои виляния задним местом.
как и Беларусь виляла виляла и довиляла МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 1945
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01.11.2020 11:07 Ответить
И засраха доиграется ..... МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 6651
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01.11.2020 13:25 Ответить
Сайт український! Гугл в помощь!
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01.11.2020 00:44 Ответить
расея тем самым признала,что Карабах -земля азеров. Усралась расеюшка, усралась.
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31.10.2020 21:45 Ответить
А що ж так!? Кацапи не хочуть допомагати своїм армянським братушкам? Чи ссикотно? Кацап - це така сциклива тварина, що розуміє лише мову сили, і поважає лише силу!!!
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01.11.2020 00:42 Ответить
у России два брата: Армия и Флот.
остальное побоку...
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01.11.2020 11:08 Ответить
Два брата : ким -чен- ын и пут -ын . И побоку их .Визовый режим и минные поля на границе поставить .
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01.11.2020 13:29 Ответить
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