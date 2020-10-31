Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе: это война между нами и Арменией, - Алиев
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Азербайджан против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе и не видит оснований для этого, заявил президент Ильхам Алиев.
"Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны (в конфликт. - Ред.). Мы также не видим возможности вовлечения какой-либо страны. Так как все соседние страны это наши партнеры и друзья", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Азербайджанский лидер утверждает, что Армения якобы стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт. "Однако, я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее", - отметил президент.
Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Карабахе. "Они (истребители F-16. - Ред.) находятся в Баку как показатель солидарности. Они ни в каких боях не участвуют, и их участие не планируется", - сказал азербайджанский лидер.
В субботу в МИД Армении сообщили, что Пашинян направил Путину письмо с просьбой о помощи. В МИД РФ ответили: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении.
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