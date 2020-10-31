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Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе: это война между нами и Арменией, - Алиев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе: это война между нами и Арменией, - Алиев

Азербайджан против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе и не видит оснований для этого, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны (в конфликт. - Ред.). Мы также не видим возможности вовлечения какой-либо страны. Так как все соседние страны это наши партнеры и друзья", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Азербайджанский лидер утверждает, что Армения якобы стремится вовлечь ряд соседних стран в конфликт. "Однако, я уверен, этого не произойдет. Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ ответил на письмо Пашиняна Путину: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

Алиев добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане, но не были использованы в боевых действиях в Карабахе. "Они (истребители F-16. - Ред.) находятся в Баку как показатель солидарности. Они ни в каких боях не участвуют, и их участие не планируется", - сказал азербайджанский лидер.

В субботу в МИД Армении сообщили, что Пашинян направил Путину письмо с просьбой о помощи. В МИД РФ ответили: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении
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Топ комментарии
+29
У Азербайджану вистачає власних військових, людських та фінансових ресурсів, щоб зламати хребет вірменським окупантам. Вірменія вибрала шлях самознищення і після нищівної поразки в Карабахській війні її чекають довгі роки хаосу, нестабільності й розрухи. Пашиняна чекає безславний кінець , можливе його вбивство . Вірмени будуть масово втікати з Вірменії, Вірменія перетвориться в зруйновану пустку - так як вірмени зробили зруйновану пустку з Агдама, Фізулі та Джетраїла. Посіяли вірмени вітер - пожинають бурю. Перемоги Азербайджану!
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31.10.2020 11:44
+20
Молодец...это не наш ЗЕня
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31.10.2020 11:42
+15
борья. ты удмурт? или какое нибудь коми?
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31.10.2020 11:49
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Он, Пашинян имел ввиду, наверное: "Рашия могла бы санкции ввести против Азербайджана" хотя бы. Азербайджан не бачить підстав для втягнення третіх країн у конфлікт у Карабасі: це війна між нами і Вірменією, - Алієв - Цензор.НЕТ 3732
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31.10.2020 17:15 Ответить
Певым делом, первым делом- самолеты, ну а девушки- а девушки- потом!
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31.10.2020 20:19 Ответить
Азербайджанская армия уничтожает армянских террористов . https://www.youtube.com/watch?v=flhcJHXVUHU

Утилизация армянских террористов продолжается, как в живой силе, так и в технике. https://www.youtube.com/watch?v=idrd7mZhVD4

Скотобойня им. Никола Пашиняна продолжает свою работу. Трупы оккупантов на освобожденных территориях https://www.youtube.com/watch?v=n641qBhauLw
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31.10.2020 18:04 Ответить
Кто бы сомневался, ежели Рафики и Хачики нахлобучивают и лохматят шерсть на жопах Самвелов и Гургенов.
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31.10.2020 18:20 Ответить
Это Лидер страны, а не кравчуки, кучмы, ющенки, януковичи, порошенки, зе.
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31.10.2020 19:45 Ответить
Россия- вон из Украины, Грузии,Сирии! Но нужно помочь Армении! В конце- концов, есть договор о взаимопомощи.
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31.10.2020 20:25 Ответить
Заводи диван, и в Армению! Помогай!
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31.10.2020 21:38 Ответить
Интервью президента Алиева это классика дипломатии. "Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее", - отметил президент. Илхам Алиев блестяще выступил и как президент и как верховный главнокомандующий! Я горжусь своим президентом!
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31.10.2020 23:16 Ответить
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