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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, 223 - выздоровели, выявлен рекордный 781 случай, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, 223 - выздоровели, выявлен рекордный 781 случай, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 781 случай заражения коронавирусной инфекцию, 23 человека скончались.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусной болезнью.

Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян.

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Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549.

Заболели:
▫️400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет
▫️324 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет
▫️30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели также 38 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев", - рассказал Кличко. 

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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, 223 - выздоровели, выявлен рекордный 781 случай, - Кличко 01
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, 223 - выздоровели, выявлен рекордный 781 случай, - Кличко 02
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, 223 - выздоровели, выявлен рекордный 781 случай, - Кличко 03
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Диктор ТВ по "медгидромедцентру" Виталя из палаты №6 все еще на связи ( "здоровый" но такой дурной),.. Кернес в "отпуске".
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31.10.2020 11:58 Ответить
Шо в больницах с кислородом? Киевляне должны знать перспективы
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31.10.2020 13:13 Ответить
кислорода не хватает, в Амазонии леса вырубили. перспективы, ессесьно, хреновые
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31.10.2020 15:53 Ответить
И в Карпатах тоже. Хана кислороду
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31.10.2020 16:13 Ответить
 
 