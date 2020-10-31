За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, 223 - выздоровели, выявлен рекордный 781 случай, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 781 случай заражения коронавирусной инфекцию, 23 человека скончались.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусной болезнью.



Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян.

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Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549.



Заболели:

▫️400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет

▫️324 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет

▫️30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.



Заболели также 38 медиков.



В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.



Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева.



Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев", - рассказал Кличко.

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