За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, 223 - выздоровели, выявлен рекордный 781 случай, - Кличко. КАРТА
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В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 781 случай заражения коронавирусной инфекцию, 23 человека скончались.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусной болезнью.
Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549.
Заболели:
▫️400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет
▫️324 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет
▫️30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели также 38 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев", - рассказал Кличко.
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