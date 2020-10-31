За сутки в ВСУ выявили 159 новых случаев COVID-19, зафиксирован 16-й летальный случай, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек из числа заболевших ранее скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины (г. Киев) 21 октября 2020 года был госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Положительный результат ПЦР-теста от 26 октября 2020 года. В связи с ухудшением состояния здоровья 29 октября 2020 года был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, получал высоко потоковую оксигенацию. Несмотря на проводимую терапию у пациента продолжала отмечаться отрицательная динамика, нарастание дыхательной недостаточности. 29 октября 2020 года поздно вечером состояние больного резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - указывается в сообщении, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 159 новых случаев заболевания COVID-19. В медицинские учреждения были госпитализированы 34 человека. На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 125 человек, в том числе 54 военнослужащих и 8 работников ВСУ в Киевской области, 14 военнослужащих и 2 работника ВСУ во Львовской области, 4 военнослужащих и 3 работника ВСУ в Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

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Всего по состоянию на 10:00 31 октября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 1639 человек. Выздоровели за период пандемии 4 096 человек, летальных случаев – 16. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 455 человек.





