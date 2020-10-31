На Одесскую мэрию подали в суд из-за попытки переименовать проспект Небесной Сотни
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Суд начнет 16 ноября рассмотрение искового заявления партии "Европейская Солидарность" в исполком Одесского горсовета о признании противоправными попытки переименовать проспект Небесной Сотни.
Как пишет Укринформ, о такое решение судьи админсуда Любви Токмиловой сообщили в городском офисе партии.
"Попытку вернуть проспекту Небесной Сотни и улице Инглези в Одессе предыдущие советские названия, связанные с именами сталинского маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии, мы считаем противоправной и бесперспективной, поскольку она противоречит нормам действующего законодательства. Кроме того, это проявление предвыборного популизма, что может дестабилизировать ситуацию. Поэтому и подан иск в суд о признании действий субъекта властных полномочий противоправными", - отметили в территориальном организации "Евросолидарности".
В исковом заявлении юриста Жанны Мандрыченко, которая представляет интересы партячейки "ЕС", отмечается, что "исполком горсовета не уполномочен совершать представление о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности, имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий, а также ставить вопрос о присвоении юридическим лицам имен и праздничных дат, названий и дат исторических событий".
Учитывая это, "действия исполкома о переименовании проспекта Небесной Сотни и улицы Димитриоса Инглези являются совершенными не в порядке, не на основании и не способом, определенным Законом "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов), физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий".
Представитель "ЕС" также акцентировала, что вместо этого подобающий субъект подготовки представления о присвоении проспекту и улицы названия обратился в Украинский институт национальной памяти по поводу получения разъяснений относительно законности присвоения (переименование) проспекта Небесной Сотни на проспект Маршала Жукова и улицы Димитриоса Инглези - на улицу 25-й Чапаевской дивизии. И получил ответ, что такие действия "будут подпадать под действие Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который определяет правовые основы запрета такой символики и порядок ликвидации соответствующих символов.
По словам руководителя Южного отдела УИНП Сергея Гуцалюка, по поручению Украинского института национальной памяти он будет на заседании админсуда представителем третьего лица относительно предмета спора на стороне истца.
Как сообщалось, в ноябре 2019 г. провалились попытки переименовать в Харькове проспект имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова. Сначала Харьковский админсуд, а затем Второй апелляционный административный суд признали такую попытку Харьковского горсовета незаконной.
Напомним, в советское время проспект Жукова в Одессе именовался то Черноморским шоссе, то проспектом Ленинской искры, а проспектом Маршала Жукова стал лишь в 1995 году.
В мае 2016 г. председатель Одесской ОГА подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов в области, в том числе, о названии проспекта Маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии.
Пожалуйста, подождите...
В Одесі як і по всій Україні досі показують радянські комедії, а це ядерне ДРГ кацапів.
Сначала надо проверить декларации тех судей 😀😀😀
Але, здається, Баканов його ліквідував.
И с той Одессой мне не по пути.
Устроили мы шапито.
Омону цветы дарили,
И делали всё НЕ ТО!
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.
А впрочем - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.
И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,
Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - все тот же раб.
Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.
Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,
Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.
Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?
Чтоб в нищих селах, все отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Чтоб детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?
Ах, если б это было просто -
В той бойне выбрать верный флаг!
Но нет, идеи Холокоста
Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.
У тех - все то же было рабство,
А не пропагандистский рай.
Свобода, равенство и братство...
Свободный труд. Arbeit macht frei.
И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть,
Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...
Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?
Садили в небеса патроны,
Бурлил ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.
И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы -
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.
Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.
Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом
И звезды б красные легли.
Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.
И все ж пришел конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.
Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.
И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто обрел свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.
А нас свобода только дразнит,
А мы - столетьями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.
9 мая 2002.Ю. Нестеренко...