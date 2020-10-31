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"Слуга народа" Корниенко о результатах "опроса Зеленского": Это дополнительные политические аргументы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фото: vybory.rbc.ua

Массовое участие людей в опросе, который проводился в день местных выборов, говорит о том, что в Украине "большие перспективы народовластия и референдумов".

Такое мнение высказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Это - очень важные дополнительные политические аргументы при имплементации некоторых позиций, которые уже можно имплементировать хоть завтра или на следующей неделе. Я, в частности, имею в виду сокращение состава Верховной Рады до 300 депутатов", - уточнил он.

Также парламентарий считает, что результаты опроса являются полезными в дипломатии президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Опрос Зеленского" не является предвыборной агитацией, - постановление Верховного Суда

"Понятно, что юридические последствия там отсутствуют, но последствия политические, они обязательно будут. По моему мнению, одним из главных политических последствий является то, что в этом опросе приняли участие около 5 миллионов украинцев - половина из тех, кто пришел на участки. Этим опросом и большим участием людей в нем мы показали, что в Украине очень большие перспективы народовластия и референдумов", - добавил он.

Корниенко также уточнил, что проведение всенародного опроса стоило около 30 миллионов гривен.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Это полная туфта и нарушение закона. И еще один аргумент только для суда над бубочкой и другими Бениными холуями.
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31.10.2020 14:02
+15
"Массовое участие людей в опросе" -что оно курит?
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31.10.2020 14:04
+15
На каких то бамажках что-то нарисовали и это типа аргументы.
Такие аргументы можно и на заборе нарисовать. Ценность будет равнозначна
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31.10.2020 14:05
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Це перемога?
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31.10.2020 14:22 Ответить
Ты не Рідкий Термінатор
Ты Редкий Идиот
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31.10.2020 14:31 Ответить
Эти туалетные папиры такой же политический аргумент, как "Рахманинов" из Членограя.
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31.10.2020 14:12 Ответить
Зебіл! У таких серйозних вирішальних справах, як пряме народне волевиявлення (референдум), не може бути спрощених процедур із його зведенням до якогось експрес-опитування! Бо тут високі ставки і високі ризики!
І тому не може ваш "опросик" бути ґарґументом! Все це, що ви робите - уголівна стаття!
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31.10.2020 14:12 Ответить
😀😀😀

"Слуга народа" Корниенко о результатах "опроса Зеленского": Это дополнительные политические аргументы - Цензор.НЕТ 8522
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31.10.2020 14:12 Ответить
Даже Разумков сказал, что ему пох на опрос.
На выборы пришло 37%, а этот корабел впаривает тут свои фантазии.
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31.10.2020 14:13 Ответить
"Слуга народа" Корниенко о результатах "опроса Зеленского": Это дополнительные политические аргументы - Цензор.НЕТ 7042
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31.10.2020 14:14 Ответить
Наверное, нужно быть редкостным дебилом, что бы не понять одну простую вещь.
Благодаря одному только своему названию, этот "опрос" стал ассоциироваться у людей с Зеленским.
И процентов 90 его участников, это избиратели слуг.
Все остальные его либо проигнорировали, либо использовали "бюллетени" что бы сказать, что они думают о Зеленском.
Но алкаш корниенко, имеет наглость называть эту порнографию "мнением народа"!
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31.10.2020 14:17 Ответить
По поводу пожизненного заключения коррупционеров:
"дополнительные политические аргументы" изложены в решении КСУ.
Коррупционеров сажать ни весной, ни осенью, никогда не будут - низзя. ЗеОпросной бумажкой можете только подтереться.
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31.10.2020 14:21 Ответить
Корниенко, совсем мозги пропил, и с корабельными соснами заигрался. Попробуй только вспомни где нибудь этот опрос...
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31.10.2020 14:23 Ответить
Это дополнительная политическая лапша..
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31.10.2020 14:26 Ответить
Пять миллионов...даже если допустить что слуги уродов как минимум в трое завысили цифру....да разделить на 5 - 7....это столько раз одно рыло могло кинуть этих бумажек...
Итого...масимум миллион...
А в реалии скорее всего нашлось не более двухсот-трехсот тысяч...
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31.10.2020 14:26 Ответить
Возьмите количество избирателей "слуг-уродов", помножьте на 0,5 (или даже 0,3 - лень страшное дело) и будет что то приближенное к реальности.
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31.10.2020 14:35 Ответить
Закон о Земле приняли без опроса, а здесь спрашивали такую фуйню. что и не знаешь куда пришить. Просто для галочки, чтобы сделать вид что президент что-то спрашивает у нароода. Очевидно всё-таки хотят протолкнуть СЭЗ для того чтобы подкормить пророссийских олигархов.
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31.10.2020 14:27 Ответить
Корнієнко , збери свої результати і запхай їх собі в дупу 😂
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31.10.2020 14:40 Ответить
ПРО СУДЕЙ
«Вони створили касту недоторканих в країні, котрі можуть вчиняти злочини, які не можуть бути розслідувані жодними теперішніми правоохоронними органами»
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31.10.2020 14:47 Ответить
пройдёт полгода -- уляжется шумиха
примут решение по канабису
скажут мы же с вами советовались
и молча проглотите
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31.10.2020 14:48 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про результати "опитування Зеленського": Це додаткові політичні аргументи - Цензор.НЕТ 7645
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31.10.2020 14:50 Ответить
Нельзя так пессимистично о Зекоманде, она ещё не всё из себя "выдавила".
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31.10.2020 15:02 Ответить
Это - очень важные дополнительные политические аргументы при имплементации некоторых позиций, которые уже можно имплементировать хоть завтра или на следующей неделе. Я, в частности, имею в виду сокращение состава Верховной Рады до 300 депутатов",( почему не имеется ввиду ,в часности вопрос розпуска КС(корупционного суда) ,который принимает антигосударственные решения , сохраняющие в Украине корупцию ,как вражеский сценарий и метод уничтожения страны ???
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31.10.2020 15:01 Ответить
Какие 5 миллионов!!!!!!!? А почему не 10, не 20?
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31.10.2020 15:09 Ответить
Приняли участие 5 миллионов людей, а цена проведения "опроса" около 30 миллионов гривен(с). Растет процент жиров... Ой,нет, растет число миллионов якобы бросивших этот листочек в картонную коробку и плавно снижается сумма растреньканых на эту забаву денег. Корниенко, жги ещё
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31.10.2020 15:14 Ответить
Опросив сам себе і сам себе порахував...
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31.10.2020 15:56 Ответить
Брехня - дуже дієва зброя зебанди.через якусь аномальну для дорослих людей довірливість українців.
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31.10.2020 16:00 Ответить
22 октября арахамия представлял свою "слугу" домбровскую в Николаеве турецким инвесторам как ,точно, мэра города. Зеленский собирается глав ога там, где разгромно проиграл поменять. Очень многих. А арахамию?
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31.10.2020 16:10 Ответить
это оно про "пошел нахер наркоман" ?
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31.10.2020 16:56 Ответить
Нехай він свої "аргументи" засуне собі в одне місце.
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31.10.2020 17:07 Ответить
Алексей Кущ: Страну взяли в "заложники тарифов": украинцев заставят купить сверхдорогую услугу теплообеспечения, а если они ее не оплатят - лишат жилья
31.10.2020, 15:38 • 624 • 2

"Нафтогаз" таки перевел население в режим рыночной "бензоколонки", когда, приезжая на АЗС, ты не знаешь, сколько будет стоить "полный бак". Но машину можно в крайнем случае поставить в гараж или сократить поездки до самых необходимых. Но квартиру или дом зимой в "гараж" не поставишь.
Об этом в "Фейсбуке" пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, сообщает UAINFO.org.
"В ближайшие месяцы население ждет "пренеприятнейшее известие". Нет, к нам не едет "ревизор" из МВФ с очередным требованием по проведению "социального стриптиза". Нынешняя власть научилась раздевать простой люд и без указаний МВФ или "друга Джо". И в этом ее "концептуальное" отличие от "папередников", которым для осуществления столь деликатной миссии требовался "ярлык" из-за океана.
В развитых странах западной демократии есть такое понятие как "глубинное государство", которое является своеобразным предохранителем "от дурака" во власти. Если таковой появится, система автоматически включит механизм институциональных сдерживаний и противовесов. Более того, эта система активируется даже в случае появления "не дурака", а просто человека, желающего реализовать новую, не "мейнстримную" модель развития страны. Как это произошло с Трампом, значительная часть начинаний которого была попросту заблокирована на различных уровнях управления страной.
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В Украине в последнее время тоже возникло "глубинное государство". Только оно является предохранителем от появления "умного и честного" лидера страны, а также того президента, который захочет запустить эффективную модель развития экономики. В случае наличия оного "глубинное государство" в виде НБУ, "Нафтогаза", наблюдательных советов госкомпаний, высшего чиновничества попросту заблокирует все эти начинания. Что мы и наблюдаем на примере Зеленского, когда поменялись политики, но не изменилась политика. Хотя, если быть точными, нужно отметить, что и политики особо не изменились: на манеже - все те же и с теми же космическими зарплатами на фоне все большего обнищания населения.
Зачастую это "глубинное государство" формируется за счет персонажей, которые на прошлогодних выборах с удовольствием вытирали о Зеленского свои "Berluti". Незлобивость и незлопамятность президента можно было бы только приветствовать, если бы он подвизался иноком в скиту где-нибудь в глухом лесу, но в контексте его статуса, подобное "пригревание змей на груди" приводит к тому, что государственная экономическая и социальная политика становится еще более "токсичной" и лицемерной. Ведь нет уже даже того фарисейства и лицемерия прошлой власти, которые действовали (и действуют) на 10-15% населения.
"Токсичность" этого "глубинного антигосударства" особенно проявляется в политике "Нафтогаза", который таки перевел население в режим рыночной "заправочной станции", на сей раз в контексте цены на природный газ. Режим социального ценообразования в виде ПСО практически демонтирован. Цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго определяется исходя из формульного расчета "газовый хаб (TTF) +". Это своеобразный аналог формулы, по которой рассчитывалась стоимость угля для тепловой генерации "Роттердам+". Доблестное НАБУ не успело еще разобраться с последним, как у нас теперь новая "схема" в виде "Амстердам+". Задел по работе для НАБУ в дальнейшем.
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На практике это означает, что ценовые качели по газу для населения в ближайшее время будут почти идентичны режиму "бензоколонки", когда, приезжая на АЗС, ты не знаешь, сколько будет стоить "полный бак". Но машину можно в крайнем случае поставить в гараж или сократить поездки до самых необходимых. Но квартиру или дом зимой в "гараж" не поставишь. Более того, если у тебя нет автономной системы теплообеспечения или горизонтальной разводки теплоносителя в квартире, никто не позволит тебе отказаться от сверхдорогой услуги.
По сути - это взять целую страну в "заложники тарифов". Если с самим природным газом еще как-то можно минимизировать свои риски, то с производной от газа услугой - теплообеспечением - никакой минимизации риска не выйдет. Тебя заставят купить сверхдорогую услугу, сформированную на базе несправедливого тарифа, и если ты ее не оплатишь - заблокируют выезд за границу и начнут процедуру взыскания долга, вплоть до лишения права собственности на жилье", - пишет Алексей Кущ.
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31.10.2020 17:22 Ответить
Аргументы на цугундер "Слуга народу" Корнієнко про результати "опитування Зеленського": Це додаткові політичні аргументи - Цензор.НЕТ 6241
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31.10.2020 18:57 Ответить
"...в цьому опитуванні взяли участь близько 5 мільйонів українців..." - ти забувся гавнюку уточнити, що переважна більшість з цих 5 млн. були опитані в малоросько-кацапських регіонах. А те що ви, гандони зелені, під цим "опитуванням" кинули пробний камінь на проведення "рехферендуму" в малоросо-хохляндії по капітуляції України, українці і так зрозуміли. Починайте зебіли закуповувати білі тапочки.
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01.11.2020 09:30 Ответить
это еще один развод лохов.
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01.11.2020 12:05 Ответить
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