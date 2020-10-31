"Слуга народа" Корниенко о результатах "опроса Зеленского": Это дополнительные политические аргументы

Массовое участие людей в опросе, который проводился в день местных выборов, говорит о том, что в Украине "большие перспективы народовластия и референдумов".

Такое мнение высказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Это - очень важные дополнительные политические аргументы при имплементации некоторых позиций, которые уже можно имплементировать хоть завтра или на следующей неделе. Я, в частности, имею в виду сокращение состава Верховной Рады до 300 депутатов", - уточнил он.

Также парламентарий считает, что результаты опроса являются полезными в дипломатии президента.

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"Понятно, что юридические последствия там отсутствуют, но последствия политические, они обязательно будут. По моему мнению, одним из главных политических последствий является то, что в этом опросе приняли участие около 5 миллионов украинцев - половина из тех, кто пришел на участки. Этим опросом и большим участием людей в нем мы показали, что в Украине очень большие перспективы народовластия и референдумов", - добавил он.

Корниенко также уточнил, что проведение всенародного опроса стоило около 30 миллионов гривен.