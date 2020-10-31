РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5158 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
10 973 290
ВР (28731) Зеленский (16563) Конституция (2225) КС (2131) Вениславский (200)

Вениславский о законопроекте Зеленского по роспуску КС: Абсолютно обоснован и полностью соответствует ценностям Конституции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вениславский о законопроекте Зеленского по роспуску КС: Абсолютно обоснован и полностью соответствует ценностям Конституции

Внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" является выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом заявил представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в связи с существенными угрозами национальной безопасности Украины, которые возникли в результате принятия Конституционным Судом в условиях реального конфликта интересов, с многочисленными грубыми нарушениями законов о КСУ и о предотвращении коррупции решения от 27 октября о неконституционности антикоррупционного законодательства, Глава государства инициировал проект политико-правового решения по перезагрузке Конституционного Суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", – подчеркнул представитель Президента в КС.

Федор Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку Суд связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", – отметил представитель Президента Украины в Конституционном Суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий отрицает, что общался с Зеленским о сложившейся ситуации: "Разговоров с президентом не было"

По его словам, принятие парламентом, который представляет интересы всего украинского народа, политико-правового решения, предложенного Президентом, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+23
Вениславский о законопроекте Зеленского по роспуску КС: Абсолютно обоснован и полностью соответствует ценностям Конституции - Цензор.НЕТ 7828
показать весь комментарий
31.10.2020 14:33
+18
Вениславский о законопроекте Зеленского по роспуску КС: Абсолютно обоснован и полностью соответствует ценностям Конституции - Цензор.НЕТ 3816
показать весь комментарий
31.10.2020 14:30
+17
Тупішого від Зеленського я не можу собі навіть уявити.

А на фантазію начебто ніколи не скаржився...
показать весь комментарий
31.10.2020 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Веніславський про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС: Абсолютно обґрунтований і повністю відповідає цінностям Конституції - Цензор.НЕТ 360 Веніславський про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС: Абсолютно обґрунтований і повністю відповідає цінностям Конституції - Цензор.НЕТ 6775
показать весь комментарий
31.10.2020 15:20 Ответить
Веніславський про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС: Абсолютно обґрунтований і повністю відповідає цінностям Конституції - Цензор.НЕТ 8305
показать весь комментарий
31.10.2020 15:20 Ответить
как ни крути все равно жопа выходит
показать весь комментарий
31.10.2020 15:27 Ответить
ЗА МАЙЖЕ ТРИДЦЯТЬ РОКІВ не змогли "відшліфувати" КОНСТИТУЦІЮ для НЕНЬКИ...
Олігархи аплодують стояком!
мля..
показать весь комментарий
31.10.2020 15:28 Ответить
Заскавчав підонучний "шліфувальник"
показать весь комментарий
31.10.2020 15:34 Ответить
Я бы хотел увидеть мир с Вашей точки зрения, но не могу засунуть голову в задницу...)))
показать весь комментарий
31.10.2020 15:40 Ответить
Бачу, що онуча ВИСУНУТИ звідти не дає...
показать весь комментарий
31.10.2020 15:41 Ответить
В цьому питанні підтримую Кроля - розігнати цю структуру (КС), а її повноваження віддати до Верховного суду.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:28 Ответить
А полномочия президента отдать бабе Люди, которая метет Майдан по утрам.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:32 Ответить
Ні, повноваження президента віддати ідіотам-писакам з "Цензору", котрі абсолютно нічого в своєму нікчемному житті не досягли та не досягнуть і пишуть:" Тупішого за Зеленського я не можу собі навіть уявити".
показать весь комментарий
31.10.2020 15:36 Ответить
А что Зеленский достиг?
показать весь комментарий
31.10.2020 15:39 Ответить
Нічого, він, як і більшість тут писак, котрі в кращому випадку сірий непомітний офісний планктон або вантажники.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:41 Ответить
Офисный планктон...и многие грузчики...в разы умнее этого дебила который без бумажки двух слов связать не может...
показать весь комментарий
31.10.2020 15:43 Ответить
🤢🤡их и так кроту и барыге д»Ермаку давно отдал ! Вчера в кресле Зе на встрече с G7 сидел секретут Ермак , а 🤢🎪отходняк ловило после передоза
показать весь комментарий
31.10.2020 16:37 Ответить
Логично. Нынешний состав Верховного суда сформирован под полным контролем США.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:34 Ответить
І знов брехня, бо там ще сидять судді призначені яником.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:36 Ответить
У 2016 році були внесені зміни до Конституції і прийнято новий закон про «Судоустрій і статус суддів», згідно з якими передбачалося утворення Верховного Суду як найвищого суду у системі судоустрою України є Верховний Суд (ст. 125 Конституції, ст. 17 Закону). Новий Верховний Суд розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.

При этом всех старых судей уволили, а назначили новых.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:54 Ответить
І знов "горбатого до стіни". Бо мова про КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:01 Ответить
Тебе говорят о том чтобы передать полномочия Конституционного суда в Верховный суд, а КС ликвидировать вовсе.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:02 Ответить
Є 300 голосів на зміни до Конституції?
показать весь комментарий
31.10.2020 16:15 Ответить
И в ближайшее время не будет. Предлагаете жить еще десятилетие по не актуальной Конституции?
показать весь комментарий
31.10.2020 17:01 Ответить
Якщо голосів для зміни Конституції нема, то Конституція актуальна. А чиїсь забаганки - не актуальні.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:05 Ответить
Можно. Но для этого нужно вносить изменения в Конституцию, а не издавать указ или писать обычный законопроект.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:34 Ответить
А не інопланетян?
показать весь комментарий
31.10.2020 16:13 Ответить
Будь ласка посилання на статтю Конституції, де написано, що на засіданні РНБО можна розігнати КСУ...
І що означає, що бубочка виконує завдання РНБО, яким він і керує???
На лице наманання державного заколоту, намаганням повністю підкорити собі КСУ, призначивши на сто відсотків своїх суддів...
показать весь комментарий
31.10.2020 15:31 Ответить
Гибридная война России с Украиной. Сперва нахезать кучу дерьма из КС на Конституцию Украины, потом президенту прокричать по телелевизору шо " Это не я и я тут не при чем"

А потом , когда страна 40 000 000 людей гудит и ненавидит, но при этом забывая, что в это самое время одно из главных чмо в "кабинете министров" легко проталкивает за кацапские деньги "законы" по мимо украинской Конституции, в том числе о продаже АТОМА и АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ ПРОКАЦАПСКИХ АЛИГАРХОВ,

А потом, через день отойдя от чмыря президент утром просыпается на президенской дачке в 1200 кв. метров жилой площади с 4 спальнями, с 4 туалетами и возмущается и требует...требует...требует и приказывает: -...нистриляйте в рассиюююю, пусть лучше рассияяяя вас убивает а вы нистриляйтееее и атхадиде на безапаснае растаяние в глубь Украиныы толька нистриляйте па рассиянам !!!
показать весь комментарий
31.10.2020 15:36 Ответить
так....такккк....зе зливають бєні-представники кремлівської мафії...свою місію шкідника за великі гроші (або на кремлівські скрепи) зе виконав.....тепер КСУ підпише імпічмент
показать весь комментарий
01.11.2020 09:24 Ответить
А решение Зеленского подрывает основы Украины, конституцию. Шаг дикратора или сумасброда
показать весь комментарий
31.10.2020 15:37 Ответить
Это называется демократия. Конституция которую принимали олигархические кланы не является обязательной. Кстати такого мнения демократические ЕС и США.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:57 Ответить
1.процитируй пару фраз из ЕС им США, что они поддерживают Ишака Оманского. 2.олигархические кланы появились в 1998-2000. Конституцию приняли летом 1996, разрабатывали 1,5 года, с 1994, начали еще при Кравчуке.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:38 Ответить
Бред. В демократии работает система рычагов и противовесов. Если ты хочешь судебную ветвь власти сделать зависимой, то получается паРаша, а не Европа - как не крути. Венецианская комиссия уже по этому поводу высказалась. Так что с ЕС и США тебя жестоко обманули. Разгонишь суд - пошлют нах.
показать весь комментарий
31.10.2020 23:44 Ответить



Степан Семенов

@Stepan_Semenov

·7 ч

В автобусе вместо традиционного шансона водила включил запись квартала-95 с зеленским. Пассажиры кричали: "выключите этого говноеда!!!", а водитель им отвечал: "выбрали - теперь мучайтесь..."
показать весь комментарий
31.10.2020 15:44 Ответить
Не може бути рішення політико-правовим. Воно або правове, або ні. Зелені вигадали цей термін, ще коли незаконно розпускали Раду в 2019. Білорусізація України.
показать весь комментарий
31.10.2020 15:53 Ответить
Мы не можем жить по законам которые принимали олигархи под себя. Выполняя их мы никогда не выберемся из болота. В ВР слишком много депутатов которые до сих пор работают на олигархов и блокируют принятие антикоррупционных законов. В КС сидят судьи еще назначеные Януковичем. Нельзя исполнять их решения. Потому если жить по праву которое приняли Кучма, Янык и ко это будет хаос.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:01 Ответить
Але ж і не можна, щоб в КС була монобільшість слуг. Буде 6 від самого зеленського і 6 від Ради, де в нього монобільшість, тобто 12 з 18. Це ще гірше, ніж хаос, це диктатура. Тому і встановлено, що суддя має працювати 9 років. Ви уявляєте, що вони можуть наприймати заради того ж коломойського? Зелений КС - це смерть України.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:49 Ответить
всё верно Зе сделал.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:03 Ответить
А що він зробив?
показать весь комментарий
31.10.2020 16:16 Ответить
А що він зробив? статью прочти, там написано.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:20 Ответить
А там не написано, что Восток отделится и начнется война с прямым вмешательстваом паРаши? Ну если ты такой же длб-б, как и клоун, то само собой до тебя не дойдет, почему Портнов и Медведчук топят за роспуск КС.
показать весь комментарий
31.10.2020 23:48 Ответить
нелох обсирается, а нюхаем мы. затем этот ишак открывает окно, проветривает, и быдло аплодирует в восторге- "молодец, всё верно сделал!" не проще закупорить ему дымоход бутылкой, и вышвырнуть вон, чем нюхать каждый день это дерьмо, полтора года? не надоело?
показать весь комментарий
31.10.2020 17:33 Ответить
Зараз точаться суперечки з двох питань:
- чи варто робити акції протесту проти суддівського свавілля?
- - чи варто підтримувати законопроект Зеленського?

На мою думку, відповідь на перше питання - "так", на друге - "ні".

Мирні акції протесту, на мою думку, корисні завжди. Так, протестувати в даному випадку треба не тільки під КСУ, але й на Банковій. Бо, як я вже писав, саме Зеленський та його офіс старанно зберіг існуючу суддівську систему, зокрема ОАСК. Але судді мають знати, що всі бачать, що вони роблять. Хоча б для врахування цього факту у майбутньому, якщо ми пройдемо через цю кризу більш чи менш вдало. Так, будь-яку акцію можна "правильно" висвітлити і приписати їй якісь свої речі. Але це не привід мовчати.

Тим не менш, це не означає, що треба підтримувати законопроект Зеленського. Бо, по-перше, він прямо протирічить Конституції, тому його скасують через суд ще швидше, ніж закон про електронне декларування. По-друге, він нічого не каже про те, яким чином обиратимуться нові судді. Бо, вибачте, мене пропозиція "просто повірити Зеленському" ніколи не надихала, а зараз тим більш.

Окремо скажу про варіант "а якщо що, то Майдан". Тим, хто це каже, пропоную для початку відбити в беркутів Андрія Антоненка.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:21 Ответить
Хоть круть-верть, хоть верть-круть. Цугцванг.
Сделать вид, что ничего не произошло невозможно, самая коррумпированная в мире судебная система Украины окончательно уверует в свое всемогущество.
Перезапустить КС, означает позволить Зеленскому за счет большинства в нынешнем парламенте на 9 лет ввести в состав КС на две трети лично преданных и обязанных ему людей, срок более чем достаточный, чтобы узурпировать власть.
Загрузку можно произвести за счет политического компромисса, от ВР должны зайти судьи предложенные патриотической оппозицией, тогда я поверю в независимость такого суда.
А вообще нужно вносить изменения в Конституцию, и уменьшить состав КС, в США нет КС зато есть Верховный Суд из 9 человек, который толкует Конституцию, и это на 330 миллионов человек, а у нас на 40 миллионов контора из 18 скотов, мало того что эти паразиты получают зарплаты по 200 тысяч гривен в месяц, так еще и взятки берут, не могут объяснить происхождение своих доходов. Зачем, если левое бабло можно узаконить, собрав свой сходняк и приняв соответствующее "конституционное" постановление.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:21 Ответить
Проверку судей можно организовать ВККС. Не обязательно для этого использовать орган, .назначаемый Кабмином. Эти изменения можно без проблем внести в закон о декларациях.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:40 Ответить
Уменьшать количество судей смысла нет. Можно вообще КС убрать, но для этого нужны изменения в Конституцию, а не указ преза.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:41 Ответить
ВККС часть коррумпированной судебной системы, они "проверят", не сомневаюсь, что придут к выводу, какие это замечательные неподкупные судьи, примеры, каким должен быть истинный гражданин страны, система зря что ли наводнила ВККС своими "проверяльщиками". Перезагрузить судебную систему должен парламент, это нужно было сделать еще 1991-1992 гг., потеряно много лет.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:55 Ответить
Если перезагрузить по хотелке преза, тогда получится паРаша. Ты в курсе что будет после перезагрузки? Я подскажу, как у нас по закону. 6 судей выдвигает Зеля (кто же ему их посоветует, наверное Беня), 6 судей монобольшинство (ну тоже Беня), а 6 съезд судей (предположительно Портнов). И что дальше? А дальше дефолт, так дефолт и 100 млрд $ от паРаши. А если отдельные области заявят о Конституционном перевороте (и будут правы)? Тогда новая горячая фаза войны с потерей территорий, а возможно и исчезновение Украины с карты.
Здесь нет простых решений. Пусть собираются, садятся, думают.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:16 Ответить
Не надо мне подсказывать то, о чем я написал выше, что Зеленский получит 2/3 суда, что касается съезда судей, об этом я не упоминал, но знал как формируется КС, возможно еще до твоего рождения, т. е. с 1996 г.
Мое отношение к нынешним судам и судьям знаешь, невиновных там нет. Конституционный кризис создал КС вторгнувшись в полномочия исполнительной и законодательной власти. Глупо теперь стороне, которая играет не по правилам, требовать соблюдения правил от другой стороны.
Как при Ельцине у нас не будет, никто никого не будет расстреливать танками, хотя бы потому что судебная система Украины дутая величина, у коррумпированого судейского корпуса нулевая репутация. Но должен быть соблюден баланс интересов, сохранена система сдержек и противовесов.
Поэтому я считаю возможным играть по тем правилам, на которые есть запрос в обществе, а не по правилам судей. Без договоренности между властью и оппозицией (реальной оппозицией, а не 5-й колонной управляемой из Москвы) любое решение провластного большинства в парламенте будет нелегитимным в глазах заметной части общества, и наоборот, если договорятся, общество в целом одобрит судебную реформу, ведь прогнил не только КС.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:45 Ответить
Я не против судебной реформы, но против роспуска КСУ указом президента. Я сразу писал, что простых решений здесь нет. В 1996 году у меня уже было первое высшее образование, так что мимо.
Проблема возникла из-за того что орган, который назначается Кабмином на 4 года получил право прессовать судей. Вы не считаете, что этот момент нужно пересмотреть, иначе мы лишимся системы рычагов и противовесов?
А Ельцин здесь причем? Узко мыслите. Медведчук и Портнов поддерживают разгон суда. К чему бы это? По сути в Украине произойдет конституционный переворот. Вы результаты местных выборов видели? Если власти на местах заявят, что больше не подчиняются Киеву? Вы просто откинули внешние силы, а они никуда не девались. У нас война не закончилась!
показать весь комментарий
31.10.2020 20:16 Ответить
Я не считаю, что Медведчук и Портнов поддерживают перезагрузку КС, по моему, их устраивает суд такой как есть, коррумпированный, любящий договорняки и размены, не удивлюсь, если нынешний КС считает, что Зеленский им задолжал, за то что они благословили незаконный роспуск парламента в прошлом году, за 5 месяцев до окончания срока его полномочий.
Я естественно не поддерживаю роспуск КС указом Зеленского, да и он сам тоже этого делать не будет, он бы мог это сделать еще вчера или позавчера, если бы считал, что он вправе.
Считаю возможной перезагрузку на основе договоренности на основе консенсуса политических сил общества представленных в ВР, желательно конституционным большинством, и желательно максимально представленных (кроме платформистов, впрочем если они подпишут выработанное без них соглашение по КС, вреда не будет, но я уверен, что они его не подпишут).
Именно потому что война никуда не делась нужно максимально быстро закончить кризис распределение власти между разными ее ветвями, спровоцированный судьями.
Причем у нас не только КС принимает неправосудные решения, есть еще Киевский Окружной, Печерский и т. д. Возможно и КС пытался бы держаться в рамках своих полномочий, если бы он не видел примеры опъяненных безнаказанности суддей этих судов, принимающих заведомо незаконные решения, распределяющих между собой дела, которые их интересуют и по которым они стремятся выносить приговоры а своих корыстных целях. Фемида далеко не слепа, у нас она не только зрячая, но и имеет узкоизбирательное зрение, чтобы жить по принципу - у нас всё будет, и нам за это ничего не будет. С этим пора разобраться, и давно.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:57 Ответить
Не-не-не. Ты изначально ошибаешься. Они уже высказались о роспуске сразу же. И я уверен, что это в их интересах. А Зеленский уже выдвинул законопроект о роспуске. Именно вчера. И это не изменения в Конституцию, а просто так. Ты возможные последствия оцениваешь? По КС никаких быстрых решений быть не может - затянут в ловушку и отымеют всю страну. А вот остальные суды никто ликвидировать не мешал. Но зачем, если они работали в их интересех. В любом случае все вопросы пока что можно решить в парламенте. Но что-то не хотят. Людей используют втемную. Последствия просчитать нельзя. Такие решения на горячую голову принимать нельзя!
показать весь комментарий
31.10.2020 22:43 Ответить
Смотрю у них хоть в голове , что то помещается , а у тебя там вакуум
Вот объясни по каким критериям отбирали Венедиктову или и о гбр бабикова ?
показать весь комментарий
31.10.2020 16:29 Ответить
Веніславський про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС: Абсолютно обґрунтований і повністю відповідає цінностям Конституції - Цензор.НЕТ 7895
показать весь комментарий
31.10.2020 17:03 Ответить
я не прихильник зелі,але порохоботам все не так.і розігнати виродків не так ,і виконувати їх рішення не так.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:43 Ответить
По-перше, там 4 судді голосували проти, чого їх мають виганяти. По-друге, з двох зол завжди обирають меньше. Розгін КС - це вже диктатура. Є інші шляхи владнати ситуацію. Але зебанда хоче мати 100% свій КС. Це загибель України, я вам як порохобот кажу. Вас, антипорохобота, це влаштовує?
показать весь комментарий
01.11.2020 03:13 Ответить
Ясно одне:пережила Україна Зека,переживе посереднього клоуна,недопрезидента!
показать весь комментарий
31.10.2020 16:46 Ответить
Кому ліньки дивитися брифінг судді Сліденка, ось основні тези:
1. Проблема роздута штучно. Все, що потрібно було зробити - змінити два слова в статті Кримінального Кодексу про незаконне збагачення. І все - це б відповідало Конституції. Сама стаття потрібна. На це потрібно 3 дні роботи парламенту.

2. Рішення про закриття реєстру декларацій, НЕ витікало із рішення КСУ. Це самоуправство керівництва НАЗК.

3. НАЗК формально не має бути виконавчим органом влади. Має бути просто незалежним, і все. Це кілька змін в закон. Окремі повноваження НАЗК варто переглянути.

4. Заявив про тиск з Офісу Президента від "холуїв, які відкривають двері в кабінет судді ногами". Написав заяву про відставку.

5. преЗЕдента треба було притягнути до відповідальності за те, що незадекларував 5 млн. грн., а не так, як зробили.

6. Прийняття закону про відставку всього складу КСУ призведе до розпаду держави на дві частини.

7. Веніславський, представник президента в КСУ, м'яко кажучи, некомпетентний. Ініціативи влади на кшталт скорочення кількості депутатів до 300 - необгрунтований маразм.

8. Сергій Лещенко розкатав істерію, Зеленський відреагував неадекватно.

Подивіться, справді цікаво.
Якщо що, це той самий суддя, який 1,5 роки тому публічно розпинав ЗЕліних ініціаторів розпуску Ради.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:49 Ответить
100%. Обидно, что я это узнал от Власенко из БЮТ, которого я терпеть не могу
показать весь комментарий
31.10.2020 20:21 Ответить
Разогнать эту блат-хату под названием Конституционный суд, и дело с концом. И вообще, зачем и Верховный суд, и Конституционный суд? Они же друг друга дублируют. Веніславський про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС: Абсолютно обґрунтований і повністю відповідає цінностям Конституції - Цензор.НЕТ 6254
показать весь комментарий
31.10.2020 17:05 Ответить
Вообще-то КС - это чисто политический суд, а ВС - это просто суд. Функции абсолютно разные. Сказать, что они друг друга дублируют, это то же , как сказать что сборщик комбайна дублирует комбайнера. Разницу улавливаешь? Но Вы абсолютно правы, в том, что обязанности КС можно возложить на ВС. Но это изменения в Конституцию, а не пожелания домохозяек.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:47 Ответить
значит, нужно изменить Конституцию
показать весь комментарий
01.11.2020 18:03 Ответить
Пусть собираются и разгоняют. В чем проблема?
показать весь комментарий
01.11.2020 20:40 Ответить
Хто довіряє зебілам і їхнім мантрам після того, як ото вони накрутили разом з оцим самим складом КС?
показать весь комментарий
31.10.2020 17:41 Ответить
виглядає так,що весь цей хаос з судом,їхнім рішенням,зашкварами клоуна-це все добре спланована спецоперація по дестабілізації України
показать весь комментарий
31.10.2020 19:45 Ответить
47 путинских запроданцев подали подлейший запрос в КС. А глава КС воспользовался, чтобы избежать ответственности за землю в Крыму. Причина в продажности власть имущих в Украине.
показать весь комментарий
31.10.2020 23:32 Ответить
Зесопля творит юридический и конституционный беспредел, какое бы решение КС не вынес его над принять.......Любые действие по роспуску КС прямо противоречат Конституции Украины, и чтобы отменить решение КС нужно как минимум 300 депутатов, а их у Зесопли нет, поэтому мой прогноз такой - Верховная Рада провалит голосование о роспуске КС.
показать весь комментарий
31.10.2020 23:43 Ответить
так, а шо - венеславский умнее..???
показать весь комментарий
01.11.2020 01:05 Ответить
Мафіозні олігархічні клани готують імпічмент зе-дурню а чому б і ні:закони їм потрібні "сделал" (особливо земля і розділ по князівствам),Україну здає путіну а що ще треба....геть а КСУ підмахне тепер любий імпіямент...і знову бєні" побіждають"
показать весь комментарий
01.11.2020 09:10 Ответить
Страница 3 из 3
 
 